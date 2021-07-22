Зачем и как Россию отключали от интернета

В России прошли очередные учения по обеспечению устойчивости Рунета.

Последняя попытка временного отключения сети от глобального интернета прошла меньше успешно — как пишет The Bell, "тогда сеть просто легла".

На этот раз испытания по переводу Рунета в "Чебурнет", или "островок стабильности", прошли успешно, утверждают источники РБК.

Таким проектом сегодня занимается группа "Информационная безопасность" при АНО "Цифровая экономика" — реализация национальной программы, связанной с обеспечением устойчивого и безопасного функционирования интернета, находится в её компетенции.

Учения проходили с 15 июня по 15 июля. Отчёты будут готовы и согласованы до 31 августа.

Пока неизвестно, в чём они заключались, но участниками стали все операторы "большой четвёрки", а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг".

По данным источника, российские специалисты попытались определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз.

Было заявлено, что в ходе учений "тестировалась возможность физического отключения российской части интернета", то есть пресловутый "рубильник".

Как сообщили СМИ, пресс-секретарь минцифры перенаправил запрос агентства в Роскомнадзор, где сообщили, что "в соответствии с законодательством учения проводятся ежегодно, они направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети Интернет".

Пока комментариев от таких компаний, как

"Ростелеком",

МТС,

"МегаФон",

"ВымпелКом" (бренд "Билайн"),

"ЭР-Телеком Холдинг"

и "Транстелеком"

для СМИ не последовало. Видимо, операторы согласовывают формулировки, чтобы не напугать пользователей?

По поводу неудачных учений 2019 года в своё время было заявлено, что Рунет этого не заметил вне "полигона". Аналогично произошло и в этот раз.

Как пояснил источник в минсвязи, российские операторы "в целом" согласны реагировать на риски и угрозы.

"В целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивая устойчивое функционирование и сети Интернет, и единой сети электросвязи в России", — сообщили в минсвязи.

Интересный момент про Telegram — до тех пор, пока сохранялась связь с внешними (зарубежными) серверами, он работал, несмотря на любую фильтрацию трафика. И только на обрезанном от всего мира полигоне он работать не может, отметили авторы проекта.

При этом функция people nearby, неофициально и вне протокола проверяемая участниками, работала — собственно, ей может помешать только включение РЭБ того или иного вида.

Через неё, кстати, если хотя бы один абонент находится в соединении с удалёнными серверами, использование Telegram возможно.

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