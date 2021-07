На исследования НЛО наложен запрет

В последнее время мировое научное сообщество отказывается вести разговоры на любые касающиеся внеземных цивилизаций темы. Пентагон невнятно пробормотал про секретную "Зону 51" - рассекреченный доклад де-факто оказался пшиком. Тем интереснее представления ученых, которые нарушают табу.

Enfant terrible астрофизики

Главный астроном из Гарварда Ави Лоб (Avi Loeb) получил широкую известность не столько участвуя в космическом проекте "Breakthrough Starshot", который финансировался миллиардером Юрием Борисовичем Мильнером, сколько после появления в поле нашего зрения загадочного "межзвездного гостя".

На исходе 2017 года американский телескоп на гавайском вулкане Халеакала впервые обнаружил пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект, названный позднее 1I/ʻOumuamua. На гавайском языке "оумуамуа" означает либо племенного вождя или предводителя в битвах, либо разведчика или дозорного. Первоначально принятого за комету пришельца вскоре переквалифицировали в гиперболический астероид.

Однако Ави Лоб настаивает, что для астероида он слишком быстро двигался по странной орбите, не оставляя за собой следов газа или пыли. Остается лишь одно возможное объяснение: данный объект создан неизвестной инопланетной цивилизацией.

Опус о разумной жизни вне Земли

В одном из подкастов анонса последней книги профессора Гарвардского университета Ави Лоба "Инопланетянин: первый признак разумной жизни за пределами Земли" (Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth) астрофизика спросили, следует ли ожидать, что внеземной разум будет следовать категорическому императиву Иммануила Канта.

Напомним, немецкий философ из Кёнигсберга сформулировал его так: "относись к человечеству в своем лице (так же, как и в лице всякого другого) всегда как к цели и никогда — только как к средству".

Вкратце ответ ученого прозвучал так.

"Основываясь на знании истории человечества, — сказал Ави Лоб, — я сомневаюсь, что мораль получит глобальную приверженность всех разумных существ Млечного Пути. Вместо этого кодекс поведения, который позволяет системам инопланетных технологий доминировать в галактике, также повышает вероятность того, что мы столкнемся с инопланетянами".

На практике это правило будет действовать как своего рода эволюция по Дарвину путем естественного отбора, отдавая предпочтение системам, которые могут

сохраняться в течение длительного времени, преодолевая гигантские дистанции;

размножаться или распространяться с максимальной скоростью, используя самовосстановление для сокращения потерь во время перемещения в пространстве.

Критикуя несогласных с его гипотезой, Ави Лоб вспомнил Галилея с его теорией о вращении Земли вокруг Солнца. Такая точка зрения представляла опасность для мировоззрения тогдашних католиков. Иначе говоря, западная наука весьма политизирована. Необходим диалог между учеными, высказывающими различные точки зрения, полагает Лоб. Астрофизик уверен, что располагает информацией, заставляющей усомниться в природном происхождении упомянутого объекта.

Что касается пентагоновского доклада конгрессу об НЛО, ученые обязаны собрать как можно больше данных об их поведении.

"Как мы можем определить, является ли автономная внеземная система искусственного разума другом или врагом? — спрашивает астрофизик. — Первоначальные впечатления могут быть обманчивыми, как в истории с троянским конем, благодаря которому греки проникли в Трою и выиграли войну. Следовательно, сначала нужно изучить поведение инопланетных космических аппаратов, чтобы выяснить, что они ищут. Далее, как они реагируют на нашу активность".

Как правило, ученого критикуют не обремененные научными званиями коллеги, а неугомонные бестолковые блогеры, которые не смыслят в астрофизике.

Когда Ави Лоб говорит о контакте с инопланетянами, то подчеркивает: "Самое главное, человечество должно избегать отправлять им противоречивые сведения, потому что это может запутать интерпретацию их ответа. Любое решение о том, как действовать, должно координироваться международной организацией, такой как ООН, и последовательно контролироваться всеми правительствами на Земле. В частности, было бы разумно назначить форум, состоящий из наиболее опытных экспертов в области:

информационных технологий (для интерпретации значений любого получаемого сигнала),

физики (для понимания физических характеристик систем, с которыми мы взаимодействуем),

стратегии (для выработки лучшей политики для достижения наших целей)".

Вместо того, чтобы отбрасывать как негодную версию о существовании инопланетного разума, специалист предлагает задуматься о средствах борьбы с ним:

"Только став достаточно продвинутыми, мы сможем преодолеть угрозу, исходящую от технологического оснащения инопланетян. Надеемся, что в галактической гонке наши системы искусственного интеллекта перехитрят инопланетян. Как в перестрелках на Диком Западе, остается в живых тот, кто первым без колебаний вытащит свое оружие".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.