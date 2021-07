Компьютерная игра подтвердила поражение вермахта

Pravda.Ru уже писала, что на Западе постепенно отказываются от стереотипа: русские победили Наполеона и Гитлера благодаря "генералу Морозу" в пользу версии о непродуманной до конца кампании и об ошибках в тыловом обеспечении. Новизна заключается в том, что пропахшую нафталином идею выложили в виде компьютерной игры.

Великая Отечественная война в компьютерных играх

Победа советского народа в компьютерных играх представлена в двух основных версиях:

пропагандистской;

имитации боевых действий.

Первая рассчитана на оглупление молодого поколения россиян, которое должно рассматривать своих победоносных предков в качестве "пушечного мяса", которое кровавый упырь Сталин и большевистские мясники гонят на убой ради каких-то малопонятных, но безусловно злокозненных целей.

При этом кремлевское руководство — по версии создателей пропагандисткой халтуры — не заботится о своих солдатах: политруки посылают неопытных бойцов в бой без оружия. В одной из видеоигр участникам выдается ружьишко и предлагается добыть пяток патронов у неприятеля.

Сыграв в такую игру, молодой россиянин подсознательно зауважает всем обеспеченного "фрица" и возненавидит своих "отцов-командиров". Что и требовалось доказать с точки зрения западных идеологов. Одетые в шинели вермахта или в эсэсовскую униформу куда лучше обносок "ватников".

Серьезные ребята любят серьезные игры

Если готовиться к разборкам с Россией — нужно знать своего врага! В реальности "ватники" раздолбали самую лучшую армию 20-го века. Цель новой видеоигры War in the East 2 от Matrix Games — на деле изучить, как и почему those Russians сломали хребет Третьему рейху. Тут у них уже не воняет примитивом, а вовсю несет от ящиков с песком, куда ходят нашкодившие генералы US Army и NATO.

На цифровой карте, разделенной на сетку из 45 000 шестиугольников, играющие за вермахт и Красную армию контролируют более 6 000 дивизий, соединений и эскадрилий. "Война на Восточном фронте-2" — расширенное и обновленное издание предыдущего образца 2010 года — включает 520-страничное руководство в твердом переплете.

Геймер способен отслеживать практически все:

количество находящихся в рабочем состоянии танков и грузовиков;

военные и административные компетенции отдельных военачальников;

тыловое обеспечение.

Видеоигра (точнее сказать, симулятор боевых действий) позволяет анализировать успех на поле боя, который зависит от:

морального духа;

боевого опыта;

усталости войск;

навыков ведения боя;

способностей командиров.

Как в своей книге "Снабжение во время войны: логистика от Валленштейна до Паттона" — Supplying War: Logistics From Wallenstein To Patton — выразился историк Мартин ван Кревельд (Martin van Creveld), "любители изучают тактику, а профессионалы изучают логистику". По замыслу создателей игры, фюрер и его фельдмаршалы не ожидали, что снабжение войск станет проблемой.

На самом деле, это полностью опроверг английский военный историк и теоретик Бэзил Генри Лиддел Гарт в написанном им по горячим следам труде "Битвы Третьего рейха. Воспоминания высших чинов генералитета нацистской Германии" (The German Generals Talk by B. H. Liddell Hart).

Сославшись на слова генерала пехоты Блюментритта, Лиддел свидетельствует, "что главнокомандующий Браухич и начальник штаба Гальдер, так же как и Рундштедт, были против попытки вторжения в Россию.

"Все трое понимали, что в этой стране придется столкнуться с множеством серьезнейших трудностей, прежде всего связанных с продвижением вглубь территории, подводом подкреплений, доставкой снабжения. Кроме того, нельзя было сбрасывать со счетов и суровый климат. Все это было известно из опыта 1914 — 1918 годов".

Ход стратегической игры

Начиная операцию "Барбаросса" с хорошо оснащенных баз в Восточной Пруссии, Польше и Румынии, игроки доставляют топливо, боеприпасы и продовольствие по железной дороге на склады, откуда их развозят грузовиками и на подводах.

Немецкие танки наносят глубокие удары по окруженным частям Красной армии. Группа армий "Центр" легко захватывает Минск, пока группа армий "Север" приближается к Ленинграду, а группа армий "Юг" — к Киеву. Однако пропускная способность железных дорог ограничена. Грузовиков катастрофически не хватает. Игра War in the East 2 позволяет отслеживать сломанные и отремонтированные автомобили.

Как показывает игра, операция "Барбаросса" фатально скомпрометировала себя нереалистичными предположениями о логистике и убеждением, что "жидо-большевистское" государство рухнет от молниеносного удара. Но блицкриг провалился.

Во время бесед с арестованными после окончания войны высшими чинами генералитета нацистской Германии Лиддел Гарт выяснил: "Основная причина поражения немецкой армии заключалась в том, что ее силы были бездарно растрачены бесполезным сопротивлением в ненужном месте и в неудобное время, а также бесплодными попытками захватить невозможное. В той кампании отсутствовала стратегия".

Гитлеровские офицеры высказывали недовольство отвратительными дорогами с их пылью, грязью, которые после кратковременного ливня превращались в болото. Впрочем, потом такое же неприятие перешло и на замерзшие тракты. Исправные железные дороги их не устраивали по причине несовпадения ширины колеи. Стоит ли говорить про зубовный скрежет, когда дороги взрывали партизаны.

Игра приводит к выводу, что наступление вермахта на Москву захлебнулось бы при любом раскладе. Тем самым отрицается подвиг советского солдата, ненавязчиво подводя к идее о бессмысленности жертв.

С точки зрения служивших нацистам прусских военачальников, которые откровенничали с британским теоретиком, "Россию спас вовсе не высокий уровень развития, а ее отсталость. Если бы при советской власти в России появились дороги, сравнимые с существующими в западных странах, немцы вполне могли бы продвинуться значительно дальше".

Прежде чем вносить поправки в программу этой компьютерной игры, необходимы поправки в мозгах. Искусственному разуму не под силу оценить ни героизма наших солдат, ни искусства полководцев. Сражаться в сходных обстоятельствах приходилось обоим противникам. Стужа и голод, жара, нехватка боеприпасов и топлива, боль от ранения — вот с чем без исключения сталкивались воюющие стороны. Выжили сильнейшие. Они сражались за Родину!

