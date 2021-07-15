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Автор Владимир Губарев

Разведка США усомнилась в инопланетном происхождении 144 НЛО

Наука » Чаепития в Академии

Достали инопланетяне — то в Америке появятся, то у соседей на огороде присядут, то рядом с Международной Космической Станцией летают…

Разведка США усомнилась в инопланетном происхождении 144 НЛО

Пытаюсь выяснить в Академии наук, а потом и в ФСБ (а раньше обращался в КГБ), кто теперь ими занимается у нас, но оттуда ничего не ответили — видно, меня посчитали за очередного сумасшедшего. Хорошо, что существует американские разведчики, в отличие от нашенских, любую информацию берут на вооружение, изучают ее, а потом своими выводами обязательно делятся с общественностью. Мол, не зря им зарплату выдают, в том числе и за инопланетян.

Доклад разведывательных служб о Неопознанных Летающих Объектах (НЛО) вернул меня в молодость, в те времена, когда мы по вечерам вглядывались в небо, пытаясь встретить корабли из иных миров, и по многу раз перечитывали роман Александра Казанцева об аварии звездолета в Тунгусской тайге. Откуда нам было знать, что спустя всего пару десятков лет нашему поколению предстоит фантастику делать действительностью. Или наоборот: действительность превращать в фантастику. В общем, создавать НЛО и отправлять их в полет…

Пожалуй, лучше всего об этом сказал наш великий Главный космический конструктор академик Сергей Павлович Королев:

"Предпочитаю фантастику в чертежах!"

Так он ответил на вопрос о том, любит ли он фантастические романы?

Но все-таки однажды ему пришлось представить общественности "корабль инопланетян". И случилось это всего за три месяца до полета Юрия Гагарина…

Перед триумфальным стартом первого человека в космос аварии носителей и кораблей шли одна за другой. Ракетчики торопились: надо было опередить американцев в той гонке, что развернулась вокруг ядерного оружия и носителей для него — ведь речь шла о новой мировой войне, которая из-за состязательности двух политических систем — социалистической и капиталистической — была вполне реальна. Только понимание, что победителей не будет, а цивилизация исчезнет, могло предотвратить ее. Прорыв в космос был одним из гарантов мира, а потому так торопились попасть туда и мы, и американцы.

С присущим нашим заокеанским коллегами апломбом они объявили, что старт Алана Шепарда состоится 20 апреля 1961 года.

Главный конструктор С. П. Королев пообещал главе страны Н. С. Хрущеву опередить "американов" (выражение Королева!) любой ценой!

И за это пришлось заплатить высокую цену, в частности, двумя авариями в декабре 1960-го. Сначала корабль не вернулся на Землю — он перешел на более высокую орбиту из-за отказа системы ориентации, и собачка там погибла, а перед самым Новым годом отказала ракета, она не вывела корабль на орбиту и "упала за бугром" (термин ракетчиков) в Туруханской тайге.

Обломки ракет на Алтае
 

Началась эпопея по поиску аварийного корабля, и он оказался успешным. Собачки были живы, а изучение обломков ракеты и корабля позволило выяснить причины аварии и устранить недостатки. Следующих пуск уже был удачным. И это позволило нам отравить Юрия Гагарина в космос раньше Шеппарда.

К поискам в Туруханской тайге были привлечены сотни людей, и наши секретные службы пытались всячески скрыть реальную картину случившегося. И тогда мудрый Сергей Павлович Королев предложил распространять слух, что в тайге искали "корабль инопланетян".

Так этот эпизод и вошел в историю космонавтики. Он стал одним из 144 случаев, которые не смогли "выяснить" сотрудники спецслужб США.

Я не случайно упомянул цифру "144".

Из сообщений агентств: "Разведывательные службы США опубликовали отчет об НЛО. В документе отмечается минимум 144 случаев наблюдения странных объектов в небе, которым так и не удалось найти объяснение. Однозначных выводов о природе этих объектов не найдено, и для их изучения, как отмечается в документе, потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства. Это первый за полвека официальный доклад об НЛО, который разведка США выпускает по запросу конгресса".

Как ни странно это прозвучит, но данное сообщение, на мой взгляд, проводит черту между прошлым и будущим. Я имею в виду Великую Мечту, что царила в прошлом веке, и Великую Надежду, которая вселяется в нас сегодня.

Итак, Великая Мечта ХХ века… Какова она?

Для марсиан минувший век начался триумфально. Астрономы разглядели на соседней планете каналы, и им стало ясно, что только созидатели-творцы смогли столь продуманно и эффективно обеспечить свою планету водой. Она шла с одного полюса к другому сквозь горы и пески, оживляя все вокруг. И немало нашлось сторонников такого же "обводнения" Земли, когда на нас обрушится засуха. В общем, поначалу марсиане предстали в воображении землян вполне приличными соседями по жизни в Солнечной системе. Однако вскоре Герберт Уэллс (ох, эти англичание, везде пакостят — даже в литературе!) развенчал миролюбие марсиан и детально описал, как они завоевывают Землю. Обыватели ему поверили, а астрономы не согласились с его выводами и продолжали настаивать на их миролюбии…

Инопланетяне
 

Марсиане, селениты, очаровательные венерианки захватили разумы землян. У нас уже не оставалось сомнений, что жизнь на Луне, Марсе и Венере есть! Это во многом определило увлечение космическими исследованиями — через фантастику, литературу, науку рождалась Великая Мечта о братьях по разуму, и именно она привлекла многих к космическим проектам — созданию ракет и кораблей для полетов за пределы Земли.

Мне довелось общаться со многими пионерами космоса, и среди них подавляющее большинство было убеждено, что жизнь в Солнечной системе есть. Не случайно первые автоматические аппараты, отправляемые на Луну, обязательно стерилизовались. Это делалось для того, чтобы не завезти туда микроорганизмы с Земли. А первые астронавты, вернувшиеся с Луны, выдерживались в карантине — ученые боялись, что они привезут бактерии и микроорганизмы, которые начнут стремительно распространяться на Земле.

  • Но на Луне никаких живых организмов люди не обнаружили…
  • Не оказалось их и на Марсе…
  • На Венере царит такая жара и давления столь высоки, что никакие органические соединения выдержат не могут…

В общем, ученые не нашли "братьев по разуму" по соседству с Землей, и это стало таким же великим открытием, как если бы они их нашли.

Казалось бы, Великая Мечта погибла… Однако это не так!

Выход человечества в космос (недавно мы отметили 60 лет со дня старта Юрия Гагарина) расширил масштабы Вселенной в миллион раз. Наука проникла в такие глубины космоса, что даже трудно представить. И перед нашими глазами открылись новые миры, где рождаются и погибают галактики, черные дыры захватывают умирающие звезды, а шквалы энергии проносятся сквозь время и пространство…

Открылся новый, удивительный мир, который ученым подарил Великую Надежду не только на поиски "братьев по разуму", но и на возможность уже в недалеком будущем совершать не только межпланетные, но и межзвездные полеты.

144 случая не могли найти объяснений у американских разведчиков. Не исключено, что некоторые из них — это какие-то сигналы, приходящие из дальнего космоса. Мы их называем "НЛО", принимая за корабли инопланетян. Просто иначе мы не можем думать, так как слишком мало знаем… Но если у ребят эти фантазии рождают желание найти "братьев по разуму" где-то в звездных скоплениях, я готов поддержать их — все-таки без Великой Мечты достойное будущее не приходит…

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Куратор: Владимир Губарев
Темы сша нло наука космос вселенная инопланетяне владимир губарев
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