От войны до религии: как поисковики манипулируют людьми

Google выдаёт различные результаты по запросам, касающимся чувствительных тем, политических конфликтов или религии. Всё зависит от региона, где "сидит" автор запроса.

Таким образом, если запросить у Google всё по "Крыму", то россиянам он расскажет о результатах воссоединения Крыма, украинцам — об "аннексии" и "оккупации", а голландцам — об антироссийских санкциях ЕС.

Как пишет в своём материале Gizmodo (США) Том Маккей, поисковый атлас наглядно демонстрирует, по какому принципу различаются результаты выдачи Google по всему миру. Эксперты создали новый экспериментальный интерфейс, созданный для того, чтобы показать разницу в результатах поиска в Google в разных регионах по всему миру.

Работает он, показывая, как из более чем сотни географически локализованных версий поисковой системы по всему миру, выбрать именно то, что хочется…

Если взять за основу слова "площадь Тяньаньмэнь", то, кроме демонстрации в 1989 году, окажется, что это и туристическая достопримечательность. И таких моментов в сети огромное количество.

По данным журнала Wired, атлас был представлен на конференции по разработке интерактивных систем в июне, но находится пока на стадии закрытого бета-тестирования.

Спрашивая о климатических изменениях в Германии, можно получить политические решения. Что характерно, в островных государствах вроде Маврикия и Филиппин подчёркивается непосредственный характер угрозы, от которой они пострадают гораздо быстрее многих, в частности повышение уровня моря.

Аспирант Массачусетского технологического института по науке, технологиям и обществознанию и доктор философии Родриго Очигаме, являясь создателем Search Atlas, заявил: проект призван развенчать стойкое представление о том, что поисковые системы вроде того же Google — нейтральные арбитры информации.

Его коллега и соавтор, кандидат компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона Кэтрин Йе считает, что люди обращаются к поисковым системам, поскольку не могут спросить о чём-то вслух.

Что просматривается, так это факторы интересов регионов. Поисковик сам создаёт "информационные границы", которые рисуют "превратную перспективу".

Но фактически надо понимать, что поисковая система выдаёт туристические фотографии, когда делает вывод о намерении спрашивающего отправиться в путешествие. И так каждый день, от взросления до самой смерти.

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