Флакон с проклятием ведьмы и сок скелетов из саркофага

Отказ от религиозных воззрений зачастую ведет не к атеизму, а к диким суевериям. Взятые наугад примеры подтверждают этот тезис. Порой доходит до абсурда.

Флакон с ведьминым проклятием

13 июня 1782 года была обвинена в колдовстве и казнена 47-летняя Анна Гёльди или Гёльдин (Anna Göldi или Göldin). Именно эту горничную из швейцарского кантона считают последней ведьмой Европы. Но ведьмины проделки не исчезли.

Совсем недавно 48-летний Крис Лэнгстон (Chris Langston) бродил с металлоискателем по нехоженым лесным тропинкам недалеко от Озуэстри (Oswestry) в графстве Шропшир, где наткнулся на почти идеально сохранившийся стеклянный аптекарский сосуд эпохи королевы Виктории. Специалисты подтвердили, что бутылочка высотой 11,5 см и шириной 2 см была в ходу с 1860 по 1900-е годы.

Поскоблив от налипшей грязи прозрачную бутылочку, отец троих детей заметил, как по какой-то желтоватой жидкости внутри заскользил человеческий зуб. Чуть позже он также заметил пучок человеческих волос и определил, что жидкость, скорее всего, была мочой.

Подобными вещами заполняли бутыли в 17-м столетии, чтобы отвести от себя проклятия. Люди наивно верили, что подобные предметы, которые связывают домовладельца с имуществом, отвратят проникновение злых сил в их жилища.

Однако более всего Криса напугал не столько "флакон ведьмы", сколько обнаруженная неподалеку от него отрубленная голова куклы. Побледневший от испуга искатель решил, что нарушил древнее проклятие, и на негнущихся ногах снова пошел в лес и положил находку на прежнее место.

Отрубленная голова принадлежала кукле знаменитого с 1885 года производителя игрушек Армана Марселя (Armand Marseille). Уроженец Санкт-Петербурга эмигрировал в Тюрингию, приобрел у Маттиаса Ламберта (Mathias Lambert) фабрику игрушек в Зонненберге и приступил к производству кукольных фарфоровых головок. Довольно часто такие куколки появляются в фильмах ужасов.

На своей страничке в соцсетях Крис признавался: "Это был мой четвертый поход к этому месту после того, как пару месяцев назад я обнаружил здесь осколки глиняной посуды. Верхний слой был усыпан черепками и прочими вещами, которые относились примерно к периоду 1900 — 1910 годов".

После публикации о своей находке в Instagram Крис, у которого более 30 тысяч подписчиков, был завален комментариями, в которых ему предлагали оставить бутылку там, где он ее нашел. Нашлись такие, кто интересовался, не продается ли находка, но Крис считает, что поступил правильно, вернув диковинный предмет.

"Меня предупреждали проявлять осторожность и рассказывали о ведьмах, оккультизме и вуду. Это увлекательно, но я думаю, что поступил правильно, вернув предмет обратно". Блогер добавил: "Я показал его маме, и она сказала мне: "Выброси эту штуку прочь!" На следующий день я вернулся на то место, где его нашел, и слегка прикопал, чтобы избежать проклятия. Самое странное, что я никогда не верил в нечто подобное, но не хочу рисковать. Итак, внезапно я превратился в суеверного человека. Все это меня немного напугало. Из-за того, что часть воска и пробки сломалась, на моих ладонях осталась крошка 150-летней давности. Я не уверен, хорошее это или плохое предзнаменование, но в то время это не было похоже на удачу".

Большую часть свободного времени Крис бродит в поисках древних монет и кладов. Приобретенное восемь лет назад хобби помогает ему справляться с посттравматическим стрессовым расстройством.

Сок скелетов из саркофага

Когда летом 2018 года в Александрии обнаружили гигантский саркофаг из черного гранита, тотчас же поползли слухи об ужасном проклятии. Отупевшие от страха блогеры призывали археологов вернуть гроб на приличествующее ему место, чтобы сей ящик Пандоры не выпустил на волю вселенские катаклизмы. Ученые не вняли предостережениям недоумков и открыли саркофаг, пролежавший в земле более двух тысяч лет. Внутри, в луже ржавого цвета жидкости, от которой несло невыносимой вонью, находились останки трех человек.

Еще более чокнутые проявили недюжинную "смелость". Продюсер видеоигры No Man's Sky из Гилфорда, графство Суррей, трансгендер Иннес Маккендрик (Innes McKendrick) подал(а) петицию, чтобы позволить членам трансгендерного сообщества схомячить разложившиеся останки и выпить сделанный из скелетов газированный напиток, чтобы таинственные египетские боги разнесли в клочья нашу загубленную планету.

В адресованном "царю скелетов Египта" (которые, как мы полагаем, являются нашими новыми властителями) послании значилось: "Из проклятого темного саркофага нам нужно выпить красную жидкость в виде какого-то газированного энергетического напитка, чтобы мы могли принять его силу и, наконец, умереть".

Спустя восемь часов после появления петиции в Сети под ней стояли подписи 87 человек из 21 тысячи подписчиков трансгендера в Twitter. Пост получил более 2 000 ретвитов и 6 000 лайков.

На вопрос одного из пользователей, зачем это нужно пить, последовал лаконичный ответ: "Не хочу, чтобы оно попусту пропало".

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