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Автор Игорь Буккер

Богатых принято калечить перед смертью

Наука

Археологи, проводившие раскопки в пещере Ирунгу в Габоне, обнаружили тысячи человеческих останков, относящихся к 14-15 векам нашей эры. Судя по всему, богачей и состоятельных людей перед смертью специально калечили. Вопрос: зачем?

череп

Изувеченные богатеи и их слуги

В 1992 году археолог парижского национального центра научных исследований (CNRS) Ришар Ослисли (Richard Oslisly) обнаружил пещеру Ирунгу, которая расположена в провинции Нгуние африканского государства Габон. Впервые исследовать пещеру удалось лишь в 2018 году, поскольку доступ к подземному пространству был настолько трудным, что проникнуть туда получилось только с четвертой попытки.

Во время последней экспедиции международная группа исследователей спустилась на 25 метров вниз сквозь отверстие, через которое 500 лет назад бросали трупы умерших. Внизу были обнаружены останки по крайней мере 24 взрослых обоего пола, начиная с 15-летнего возраста. Вокруг разбросаны сотни металлических предметов и украшений:

  • оружие,
  • топоры,
  • мотыги,
  • ножи,
  • морские раковины,
  • браслеты,
  • кольца,
  • ожерелья из зубов хищников.

Артефакты сделаны либо из добытого в этих местах железа, либо из привезенной за сотни верст медных изделий. Последнее свидетельствует скорее о богатстве и статусе покойников. У всех взрослых оказались удалены параллельно расположенные верхние резцы. Операция была проделана перед захоронением, для того, чтобы изменить форму лица. Поскольку налицо заживление послеоперационных ран, следовательно, четыре резца в передней части ротовой полости вырывали еще при жизни. Возможно, подобная деформация свидетельствовала о принадлежности к определенной группе или имела особый статус.

Ученый Себастьен Виллот (Sébastien Villotte) из университета Бордо утверждает: "Преднамеренное удаление зубов на африканском континенте имеет длительную историю, но удаление всех четырех верхних резцов — относительно редкий случай".

Предположительно, рядом с важными персонами преданы земле их слуги или рабы. На всех четырех уровнях найдены полноценные скелеты, что свидетельствует о том, что сюда кидали трупы, а не разрозненные кости.

Негры ставят ученых в трудное положение

Специалисты по истории Западной Африки утверждают, что удаление такого большого количества передних зубов радикально изменяло произношение, а также форму ротовой полости и всего лица таким образом, чтобы это было "хорошо заметно". Подобное обстоятельство позволяет сделать вполне закономерный вывод о принадлежности этих людей к определенной касте.

Удаление, скалывание или опиливание зубов с давних времен практикуется на территории всей Африки. В большинстве случаев к подобной практике прибегают в Западной и Центральной Африке.

Посетовав на сопутствующие исследованию трудности, Виллот отметил: "Поскольку само это место представляет собой редкое исключение, а обряд захоронения практически неизвестен для доколониального Габона, нынешнее открытие можно рассматривать как первую часть трудно разрешимой головоломки".

Исследователи планируют вернуться на место археологических раскопок.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы археология богатые люди центральная африка
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