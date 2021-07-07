Будда любит блокчейн

Китайские власти обрушились с запретами на майнеров криптовалют и их гигантские фермы, потреблявшие электричества столько, сколько некоторые европейские государства. Запрет всех криптовалют или только тех, которые неподконтрольны государствам, видится единственным способом для последних выжить, естественным действием живого существа, обнаружившего нечто, угрожающее его существованию. Но опасность заключается не столько в самих криптовалютах, сколько в технологии, являющейся их основой.

Блокчейн, который практически не взломать, представляет собой угрозу для государства, а именно — общественного формирования, имеющего централизованный орган управления. Появление технологии блокчейн позволило возродиться мечте анархистов о децентрализованном государстве, без уязвимости в виде единолично принимающих решения индивидуумов, неизбежно склонных к коррупции и разложению. Именно невозможность полноценного контроля нередко заводила в тупик все размышления анархистов об устройстве обществе.

Следует пояснить, что анархическая его структура не имеет ничего общего с хаосом или беспорядком и подразумевает, прежде всего, отсутствие единого управляющего центра. Федеральное государство, объединенное нацией или идеологией, имеющее распределенную систему управления, оставалось всего лишь неясной мечтой, поскольку не имелось ни инструментов, ни механизмов ее контроля. Возможность обрести их предоставили некоторые производные от технологии блокчейн.

Государство будущего

Теперь вполне возможно вообразить государство будущего, гражданин которого, проснувшись поутру и открыв приложение на смартфоне, просматривает интересующие его категории общественных вопросов и проблем, вынесенных на всеобщее голосование.

Молодого преподавателя больше заинтересует категория "Образование", ученого — "Наука", певицу — раздел "Шоу-бизнес". Выбирая между вариантами, гражданин вписывает свое решение в общую цепочку, которая далее, посредством систем искусственного интеллекта и нейросетей, анализируется и передается исполнительным органам. Общественное управление, прозрачное для каждого гражданина, неподвластное изменению, взлому или коррупции, открытый контроль за исполнением решений и распределением ресурсов, возможность для каждого, зарегистрированного в системе, вносить предложения для голосования, устраняют извечную потребность общества в лидере, поскольку тысячеглавым вождем для себя становится оно само.

Именно в этом и заключается самая большая опасность не только для государства, но и для самой идеи власти. Человечество получило возможность избавиться от самого желания к власти и стремления к ней и превзойти даже ницшеанского сверхчеловека. По той же самой причине самой опасной религией должен быть признан буддизм.

Будда и блокчейн

Для истинного буддиста не должны и не могут иметь значения никакие политические или экономические изменения, равно как и то, каким будет результат выборов и кого из чиновников поймали на бюджетных хищениях. Он не захочет платить налоги, да ему и не с чего будет их платить, так как у него нет ни доходов, ни недвижимости. Исследования с использованием функциональной МРТ продемонстрировали, что опытные в медитации буддисты способны переводить мозг в особый режим работы, что существенным образом влияет на восприятие действительности. Схожим образом на человеческий мозг воздействуют и некоторые галлюциногены.

Есть старая "шутка" о том, почему был запрещен галлюциногенный препарат ЛСД, не вызывающий привыкания. Причина запрета довольно проста: тот, кто утром разговаривал с Богом, едва ли захочет вечером подчиняться президенту. Именно поэтому величайшим революционером в истории человечества был Будда.

Он поднял бунт не против какого-либо властителя или государства, а против самого мироздания и его несправедливого устройства. Никакого больше вечного возвращения, никаких страданий, никакой власти.

Для истинного буддиста не имеет значения, кто победит на выборах, какая партия наберет больше голосов, какой закон принимает парламент, кто и ради чего призывает людей выйти на улицы. Для того, кто находит волю поджечь себя, мирская власть не представляется достойной уважения. В тот момент, когда он прикасается к зажигалке, любая власть перестает существовать для него, кроме собственной непреодолимой воли, исходящей от духа самого небытия. В этом случае под угрозой оказывается сама идея государства, сама концепция власти.

Многих изумляет отчаянное стремление Китая подчинить себе Тибет, уничтожение буддистских храмов и убийство монахов. Причина всего этого кроется в попытке покорить то, что может нанести более сокрушительный удар, чем тысяча ядерных боеголовок. Пример британцев, потерпевших поражение от немощного телом, но великого духом Ганди, никогда не даст покоя всем существующим и грядущим империям.

Блокчейн же представляет собой технологию, позволяющую разблокировать самые разрушительные для современных государств и правителей силы. Появись Сиддхартха Гаутама в наши дни, он медитировал бы, устроившись в кабелях майнинг-фермы, вбивая строки кода новой блокчейн-системы и с отрешенной улыбкой наблюдая за колебаниями курсов криптовалют.

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