EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Пещерные обитатели творили не только при свете факелов

Наука

Ученые опубликовали результаты изучения того, как пещерные обитатели эпохи палеолита жили и занимались творчеством в глубинах своих пещер.

Предки человека
 

Многие поколения подростков, выросших в прошлом веке, во многом воспринимали мир пещерных людей сквозь призму творения французского романиста Жозефа Рони-старшего "Борьба за огонь" (буквально: "Война за огонь" — "La Guerre du feu"). И пусть представители племени уламров сражались не только за огонь, но и за дочь вождя, мы проглатывали строки:

"Племя с незапамятных времен хранило Огонь в трех плетенках; четыре женщины и два воина день и ночь стерегли его. В дни самых тяжких невзгод Огонь получал пищу, которая поддерживала его жизнь. Племя защищало его от дождя и бурь, разливов рек и наводнений; вместе с племенем он переходил вброд реки и болота, приветливо синея по утрам и багровея по вечерам".

Три способа освещения пещер

С доисторических времен охотники и пастухи использовали пещеры как убежище в плохую погоду или место для приготовления пищи. Чтобы проникнуть в самые сокровенные глубины пещер, необходимо освещение. Интенсивность, продолжительность и площадь освещения — все это в совокупности определяло, как можно использовать пещеру.

Испанские ученые из университета Кантабрии изучили археологические свидетельства остатков освещения, найденных в нескольких палеолитических пещерах с наскальными изображениями на юго-западе Европы, чтобы экспериментально воспроизвести искусственное освещение, предположительно использовавшееся первобытными обитателями пещер.

Воссозданы три распространенных типа палеолитических систем освещения:

  • факелы,
  • масляные светильники,
  • очаги.

Эксперименты осуществлялись в пещере Isuntza 1 в баскском регионе Испании. Понадобилось сделать

  • пять реплик факелов из плюща, можжевельника, дуба, березы и сосны;
  • два каменных светильника с животными жирами (костный мозг коровы и оленя);
  • небольшое кострище из дубовой коры и можжевельника.

Каждый способ хорош по-своему

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, все перечисленные способы освещения пещер обладают разными характеристиками, что определяло их конечный выбор.

Наскальные рисунки
Наскальные рисунки

Факелы из нескольких ветвей более всего подходили для исследования лабиринта пещер или на пересечении обширных пространств, поскольку они излучали свет во всех направлениях (примерно до шести метров, как показали эксперименты). Их не только легко переносить — они не ослепляли факелоносца. Интенсивность освещения почти в пять раз больше, чем у масляной лампы с двумя плошками. Как утверждают исследователи, свет от факела длится в среднем 41 минуту, минимальное время горения — 21 минута, максимальное — 61 минута. Основной недостаток факела в изобилии дыма.

Светильники с туком периодически потухали и за огнем во время горения приходилось тщательного наблюдать, хотя они легко повторно зажигались с помощью оксигенации, иначе говоря, быстрых движений горелки из стороны в сторону. Наполненные животным жиром лампы в течение длительного периода лучше всего освещали небольшие пространства. При интенсивности освещения, равного горению свечи, они могли освещать трехметровое пространство (или больше, если добавить более крупные или несколько фитилей).

Светильники с маслом не подходили для транспортировки из-за их ослепляющего эффекта и плохого освещения пола. Без выделения большого количества дыма они горели более часа.

Ученые развели всего один сильный костер, погасший спустя полчаса, вероятно, из-за сквозняков в пещере.

Авторы исследования отмечают, что их эксперименты неоценимы для лучшего понимания того, как наши далекие предки пробирались в самые темные уголки обитаемых пещер, особенно для создания в них произведений искусства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

История искусства: Первобытное искусство - - суть искусства и его история | Лекции
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы пещеры палеолит наскальные рисунки
Новости
Москве напомнили, что Чёрное море - не "русское озеро"
Врачи рассказали о состоянии певицы МакSим
Собянин перевёл все рестораны Москвы в "бесковидный" режим
Черчесов не собирается уходить в отставку после неудачи на Евро-2020
Невосполнимый дефицит: санкции против РБ могут сказаться на всём мире
Глава ЛНР объяснил, где сегодня находится "фашистское логово"
Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон
В Крыму ввели новые ограничения из-за COVID-19
Песков высказался о вакцинации и дискриминации
Ургант высмеял провал российских футболистов на Евро-2020
Последние материалы
Путин призвал Европу подумать о будущем и договориться. А как же США?
Пещерные обитатели творили не только при свете факелов
Глава ЛНР объяснил, где сегодня находится "фашистское логово"
Обложили данью: что за меморандум подписали Киев и Лондон
Украина сегодня — это ухудшенная версия России 90-х годов
В Крыму ввели новые ограничения из-за COVID-19
Песков высказался о вакцинации и дискриминации
Ургант высмеял провал российских футболистов на Евро-2020
Врачи назвали особенный симптом COVID-19 у вакцинированных пациентов
"Россия – пишем, Китай – в уме": зачем властям США нужен был президентский саммит
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте

Актёр Сергей Жигунов с женой оказались в Ялте в тот момент, когда на город обрушился сильнейший потоп. Супруги уверены, что последствия наводнения могут быть более серьёзными, чем эпидемия коронавируса.

"Хвост страшнее самого события": супруга Жигунова о наводнении в Ялте
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Экономика и бизнес
В Раде назвали размер долга каждого украинца
Российский шоу-бизнес
"Ни дня не работала": Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США
Экономика и бизнес
В Deutsche Bank нашли "бомбу" от США для мировой экономики
Василий Амирджанов В России предложили легализовать порнографию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер
Здоровье
Почему россияне не прививаются от коронавируса
Экономика и бизнес
Опасна ли для России "экономическая бомба" США: мнение эксперта
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Политика. Новости и аналитика
Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников