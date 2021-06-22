Пещерные обитатели творили не только при свете факелов

Ученые опубликовали результаты изучения того, как пещерные обитатели эпохи палеолита жили и занимались творчеством в глубинах своих пещер.

Многие поколения подростков, выросших в прошлом веке, во многом воспринимали мир пещерных людей сквозь призму творения французского романиста Жозефа Рони-старшего "Борьба за огонь" (буквально: "Война за огонь" — "La Guerre du feu"). И пусть представители племени уламров сражались не только за огонь, но и за дочь вождя, мы проглатывали строки:

"Племя с незапамятных времен хранило Огонь в трех плетенках; четыре женщины и два воина день и ночь стерегли его. В дни самых тяжких невзгод Огонь получал пищу, которая поддерживала его жизнь. Племя защищало его от дождя и бурь, разливов рек и наводнений; вместе с племенем он переходил вброд реки и болота, приветливо синея по утрам и багровея по вечерам".

Три способа освещения пещер

С доисторических времен охотники и пастухи использовали пещеры как убежище в плохую погоду или место для приготовления пищи. Чтобы проникнуть в самые сокровенные глубины пещер, необходимо освещение. Интенсивность, продолжительность и площадь освещения — все это в совокупности определяло, как можно использовать пещеру.

Испанские ученые из университета Кантабрии изучили археологические свидетельства остатков освещения, найденных в нескольких палеолитических пещерах с наскальными изображениями на юго-западе Европы, чтобы экспериментально воспроизвести искусственное освещение, предположительно использовавшееся первобытными обитателями пещер.

Воссозданы три распространенных типа палеолитических систем освещения:

факелы,

масляные светильники,

очаги.

Эксперименты осуществлялись в пещере Isuntza 1 в баскском регионе Испании. Понадобилось сделать

пять реплик факелов из плюща, можжевельника, дуба, березы и сосны;

два каменных светильника с животными жирами (костный мозг коровы и оленя);

небольшое кострище из дубовой коры и можжевельника.

Каждый способ хорош по-своему

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE, все перечисленные способы освещения пещер обладают разными характеристиками, что определяло их конечный выбор.

Наскальные рисунки

Факелы из нескольких ветвей более всего подходили для исследования лабиринта пещер или на пересечении обширных пространств, поскольку они излучали свет во всех направлениях (примерно до шести метров, как показали эксперименты). Их не только легко переносить — они не ослепляли факелоносца. Интенсивность освещения почти в пять раз больше, чем у масляной лампы с двумя плошками. Как утверждают исследователи, свет от факела длится в среднем 41 минуту, минимальное время горения — 21 минута, максимальное — 61 минута. Основной недостаток факела в изобилии дыма.

Светильники с туком периодически потухали и за огнем во время горения приходилось тщательного наблюдать, хотя они легко повторно зажигались с помощью оксигенации, иначе говоря, быстрых движений горелки из стороны в сторону. Наполненные животным жиром лампы в течение длительного периода лучше всего освещали небольшие пространства. При интенсивности освещения, равного горению свечи, они могли освещать трехметровое пространство (или больше, если добавить более крупные или несколько фитилей).

Светильники с маслом не подходили для транспортировки из-за их ослепляющего эффекта и плохого освещения пола. Без выделения большого количества дыма они горели более часа.

Ученые развели всего один сильный костер, погасший спустя полчаса, вероятно, из-за сквозняков в пещере.

Авторы исследования отмечают, что их эксперименты неоценимы для лучшего понимания того, как наши далекие предки пробирались в самые темные уголки обитаемых пещер, особенно для создания в них произведений искусства.

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