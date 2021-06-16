EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Как из-за одной маленькой компании произошел интернет-апокалипсис

Наука

Во всем мире произошел крупный сбой на сайтах СМИ, социальных сетей, потоковых сервисах, что позволило пользователям пошутить о наступившем "интернет-апокалипсисе". Жители планеты оказались заложниками малоизвестного провайдера.

блокировка сайтов

Некоторые посетители, пытающиеся перейти на недоступные сайты, получали сообщение об ошибке Error 503 Service Unavailable — "Ошибка 503: служба недоступна". Другие видели на мониторах: connection failure — "сбой соединения".

Система отслеживания сбоев Downdetector.com перечислила многие сайты с высокой посещаемостью как неработающие, среди них:

  • Reddit
  • Amazon
  • HBO Max
  • Hulu
  • CNN
  • Paypal
  • Spotify
  • Google
  • Target
  • New York Times

Проблема всемирного масштаба

Нужно сказать, что о проблемах с перечисленными выше интернет-ресурсами сообщали пользователи из разных уголков мира, включая Российскую Федерацию. До этого глобальный сбой произошел в работе WhatsApp.

В частности, на Камчатке жители остались не только без Интернета, но и без телефонной связи. В результате парализованными оказались:

  • вся банковская система (в частности, покупатели не имели возможности расплатиться с помощью банковских карт);
  • делопроизводство частных и государственных учреждений.

Генеральный прокурор Великобритании Майкл Эллис (Michael Ellis) черкнул пару строчек в Twitter. Оказалось, не функционирует главный веб-сайт Соединенного Королевства gov.uk. Из сообщения явствовало, около 21 тысячи пользователей Reddit не смогли получить доступ к сайту социальной сети.

Мир узнал о малозначительной компании

На данный момент неясно, что именно вызвало массовое отключение. Свидетельства указывают на проблему у провайдера ресурсов для облачных сервисов Fastly, который базируется в Сан-Франциско.

СМИ. Ноутбук
 

По сообщению New York Post, компания объявила, что у нее возникла техническая проблема, к изучению которой уже приступили специалисты.

"У Fastly, провайдера CDN, произошел массовый сбой, в результате которого Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и FT выдают 503 ошибку", — написал в своем Twitter менеджер по продукту Financial Times Мэтт Тейлор (Matt Taylor).

Напомним, CDN — это Content Delivery Network или Content Distribution Network, что означает Сеть доставки или дистрибуции содержимого пользователям глобальной Сети.

Пресс-служба Fastly заявила об успешном устранении технической неисправности: "Проблема была выявлена и устранена, но по мере возврата глобального сервиса клиенты могут столкнуться с увеличением источника нагрузки".

Приходится гадать, что означает загадочное выражение increased origin load. Пока приходится довольствоваться мизерной информацией.

Компьютер
 

Fastly — крошечная компания, объем продаж которой за последний квартал составил всего-навсего $85 миллионов, а убытки — $51 миллион. И все же это убыточное ничтожество сумело пусть и временно, но парализовать несколько крупных организаций и вырубить даже правительственный сайт.

Вполне вероятно, произошедшее не стоило бы выеденного яйца, если бы не объявленная пандемия, когда человечество в большей степени зависит от облачных сервисов. К счастью, рынок CDN, на котором работает Fastly, по-прежнему чрезвычайно динамичен и конкурентоспособен, включая такие компании, как

  • Akamai
  • Limelight
  • EdgeCast
  • Imperva

Специалисты отмечают, что при меньшем количестве провайдеров могло быть отключено гораздо большее количество сайтов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прогресс "убьёт" интернет?
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы интернет
Новости
Байден оценил вероятность "новой холодной войны" между РФ и США
Как саммит G7 повлияет на политику Китая? Мнение эксперта
Путин и Байден выступили с совместным заявлением по стратегической стабильности
Жителей Москвы предупредили о надвигающейся 32-градусной жаре
Когда нельзя делать прививку от COVID
Почему корейская команда не примет участие в Олимпиаде
Подмосковные врачи диагностируют у детей тяжёлые формы COVID-19
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Волочкова возмущена переполненными черноморскими курортами
Байден смотрит пресс-конференцию Путина в отеле, прежде чем самому выйти к СМИ
Последние материалы
Путин и Байден выступили с совместным заявлением по стратегической стабильности
Жителей Москвы предупредили о надвигающейся 32-градусной жаре
Как из-за одной маленькой компании произошел интернет-апокалипсис
Когда нельзя делать прививку от COVID
Почему корейская команда не примет участие в Олимпиаде
Неудача в Карабахе отразится на отношении армян к России?
Подмосковные врачи диагностируют у детей тяжёлые формы COVID-19
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Власти требуют вернуть деньги по госконтрактам
Волочкова возмущена переполненными черноморскими курортами
Популярное
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем

Как сделать самостоятельно укол внутримышечно и подкожно? Главное правило: сохранять спокойствие. Наши эксперты делятся своими знаниями об этой банально-ответственной медицинской процедуре.

Сделать укол самому? Нет проблем
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Общество
В администрации Крыма рассказали о возможном локдауне из-за COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Ушаков рассказал, что Путин сделает после встречи с Байденом
Мир. Новости мира
Эксперт увидела по позам американцев, что им на саммите Россия — США неуютно
Зеленский потребовал от России открыть украинские школы в Москве и Тюмени
Новости Украины
Зеленский потребовал от России открыть украинские школы в Москве и Тюмени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников