Как из-за одной маленькой компании произошел интернет-апокалипсис

Во всем мире произошел крупный сбой на сайтах СМИ, социальных сетей, потоковых сервисах, что позволило пользователям пошутить о наступившем "интернет-апокалипсисе". Жители планеты оказались заложниками малоизвестного провайдера.

Некоторые посетители, пытающиеся перейти на недоступные сайты, получали сообщение об ошибке Error 503 Service Unavailable — "Ошибка 503: служба недоступна". Другие видели на мониторах: connection failure — "сбой соединения".

Система отслеживания сбоев Downdetector.com перечислила многие сайты с высокой посещаемостью как неработающие, среди них:

Reddit

Amazon

HBO Max

Hulu

CNN

Paypal

Spotify

Google

Target

New York Times

Проблема всемирного масштаба

Нужно сказать, что о проблемах с перечисленными выше интернет-ресурсами сообщали пользователи из разных уголков мира, включая Российскую Федерацию. До этого глобальный сбой произошел в работе WhatsApp.

В частности, на Камчатке жители остались не только без Интернета, но и без телефонной связи. В результате парализованными оказались:

вся банковская система (в частности, покупатели не имели возможности расплатиться с помощью банковских карт);

делопроизводство частных и государственных учреждений.

Генеральный прокурор Великобритании Майкл Эллис (Michael Ellis) черкнул пару строчек в Twitter. Оказалось, не функционирует главный веб-сайт Соединенного Королевства gov.uk. Из сообщения явствовало, около 21 тысячи пользователей Reddit не смогли получить доступ к сайту социальной сети.

Мир узнал о малозначительной компании

На данный момент неясно, что именно вызвало массовое отключение. Свидетельства указывают на проблему у провайдера ресурсов для облачных сервисов Fastly, который базируется в Сан-Франциско.

По сообщению New York Post, компания объявила, что у нее возникла техническая проблема, к изучению которой уже приступили специалисты.

"У Fastly, провайдера CDN, произошел массовый сбой, в результате которого Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian и FT выдают 503 ошибку", — написал в своем Twitter менеджер по продукту Financial Times Мэтт Тейлор (Matt Taylor).

Напомним, CDN — это Content Delivery Network или Content Distribution Network, что означает Сеть доставки или дистрибуции содержимого пользователям глобальной Сети.

Пресс-служба Fastly заявила об успешном устранении технической неисправности: "Проблема была выявлена и устранена, но по мере возврата глобального сервиса клиенты могут столкнуться с увеличением источника нагрузки".

Приходится гадать, что означает загадочное выражение increased origin load. Пока приходится довольствоваться мизерной информацией.

Fastly — крошечная компания, объем продаж которой за последний квартал составил всего-навсего $85 миллионов, а убытки — $51 миллион. И все же это убыточное ничтожество сумело пусть и временно, но парализовать несколько крупных организаций и вырубить даже правительственный сайт.

Вполне вероятно, произошедшее не стоило бы выеденного яйца, если бы не объявленная пандемия, когда человечество в большей степени зависит от облачных сервисов. К счастью, рынок CDN, на котором работает Fastly, по-прежнему чрезвычайно динамичен и конкурентоспособен, включая такие компании, как

Akamai

Limelight

EdgeCast

Imperva

Специалисты отмечают, что при меньшем количестве провайдеров могло быть отключено гораздо большее количество сайтов.

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