За 60 лет после полета Юрия Гагарина ученые "расширили" Вселенную в миллионы раз

Есть люди, которые считают, что юбилей полета Юрия Гагарина — это "грустный праздник", мол, нам нынче нечем гордиться, так как мы начинаем отставать в космических исследований не только от "вездесущей Америки" и Европы, но и от Китая, Индии, Японии и даже Эмиратов, мол, японцы уже грунт с комет привозят на Землю, а автоматы, созданные в Эмиратах, добрались до Марса.

Что греха таить, постепенно лидерство в космосе мы теряем, и это прямое следствие той экономической катастрофы, которая случилась после распада СССР. Если быть объективными, то мы "держимся в первых рядах" только потому, что после полета Юрия Гагарина у нас создавалась неплохая ракетная техника и именно она позволяет сегодня говорить о некоторых успехах в космосе. Их немного, но они есть! И не исключено, что именно эти достижения уже в ближайшем будущем позволят сформировать новые космические пути. И тогда мы сможем уже говорить о фундаментальных исследованиях за пределами Земли.

Глубины Галактик и "черных дыр"

Каждый из нас может совершить увлекательное путешествие по тем районам Вселенной, о которых еще вчера ничего не было известно. На экране своего компьютера довольно легко получить информацию от орбитальной обсерватории "Спектр Рентген-Гамма" с двумя рентгеновскими телескопами, созданными в России и Германии. Пополам мы поделили "рентгеновскую Вселенную" с коллегами и эта совместная работа дала уникальные результаты.

На Общем собрании РАН о них рассказал академик Рашид Сюняев.

В частности, он отметил: "После получения первого полугодового обзора всего неба в 2020 году было создано не только "обычное" изображение, но и интерактивная карта. Поэтому можно на сайте "посетить" наиболее известные галактические и внегалактические объекты, "перемещаясь" от одного объекта к другому. Увидеть там скопления галактик (например, Кома), известные чёрные дыры (такие как Лебедь Х-1), остатки вспышек сверхновых, там есть и квазары, ядра галактик, молодые звёзды… Вы можете просто двигаться, путешествовать по этой карте, разглядывать любой участок. Вы увидите много маленьких точек — это внегалактические источники, объекты, большинство из которых расположены от нас на расстоянии в действительности в миллиардах световых лет. И мы их видим, считаем, следим за их переменностью".

Фантастика!

За 60 лет после полета Юрия Гагарина ученые "расширили" Вселенную в миллионы раз, дав нам возможность заглянуть в самые затаенные ее уголки!

Космос Галактика

"Речь идет о двух совершенно уникальных рентгеновских телескопах с оптикой косого падения, — пояснил академик. — Они установлены на борту орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ". Роскосмос впервые в отечественной истории запустил аппарат в точку Лагранжа — в 1,5 млн километров от Земли, где Солнце, Земля и Луна всегда находятся с одной стороны от нашей обсерватории. Уже сейчас мы открыли порядка миллиона рентгеновских источников. Это больше, чем видели все рентгеновские телескопы за всю историю астрономии! И три четверти из них — это сверхмассивные (миллионы и миллиарды солнечных масс) черные дыры в квазарах и ядрах активных галактик. Что это дает науке? Мы мечтаем получить новые данные о заполняющих Вселенную темной энергии и темном веществе, физическая природа которых пока неизвестна. Так, например, на первой рентгеновской карте мы видим около 20 тысяч скоплений галактик, около 80 процентов массы каждого из которых составляет темное вещество. Создание такого телескопа — это заслуга большого количества людей. Лидер его — Михаил Павлинский, который ушел из жизни год назад. Сейчас телескоп назван его именем. Детекторы были полностью разработаны и изготовлены в Институте космических исследований РАН, а конструкция телескопа изготовлена в знаменитом Федеральном ядерном центре в Сарове. За создание позиционно чувствительных детекторов и их электроники отвечали молодые выпускники МИФИ во главе с Василием Левиным. В НПО имени Лавочкина создали замечательную платформу "Навигатор", на которой установлены рентгеновские телескопы. Эта платформа уже была испытана в космосе, на ней летали "Радиоастрон" и приборы двух метеорологических спутников. Надеюсь, что "Навигатор" будет успешно использоваться и в дальнейшем".

Академик Р. Сюняев с участниками Общего собрания РАН не поделился планами на будущее и не рассказал о новых проектах, которые разрабатываются в Институте космических исследований в кооперации с рядом институтов РАН. Это понятно: ученый увлечен результатами, полученными от уникальной космической установки. Он надеется (как и многие его коллеги), что эти исследования позволят науке глубже проникнуть в тайны Вселенной.

Интересно все-таки: а как она устроена!?

Уже ясно, что не так, как представляют астрофизики нынче…

О чем говорят космические сердца?

Первый шаги по космической тропе были для Олега Атькова не только трудными, но и необычными. Впрочем, а у кого из первопроходцев они бывают иными?!

Под руководством академика В. В. Парина проводился уникальный эксперимент. Группа добровольцев пыталась имитировать невесомость в земных условиях. Они очень мало двигались в замкнутом пространстве, и врачи наблюдали за изменениями в их организмах. А потом их крутили на центрифуге, как бы воссоздавая старт в космос. Специалисты заметили, что в системе кровообращения происходят изменения, которые могут приводить к инфарктам.

А потом обнаружился тромбоз у Павла Беляева, который совершил космический полет вместе с Алексеем Леоновым. Академик Чазов предположил, что как раз невесомость и ограничение движений могло вызвать это заболевания.

Кардиологи впервые "прикоснулись" к космонавтике.

"Меня удивляло упорное стремление О. Ю. Атькова к космическому полету, — вспоминает академик Чазов. — Он уже не был новичком в среде "космической" и прекрасно разбирался в ее сложностях. Наши сотрудники готовились к полету О. Ю. Атькова. Была разработана программа исследований состояний различных систем организма в условиях длительного пребывания в космосе. Полет группы космонавтов Л. Д. Кизима, В. А. Соловьева и О. Ю. Атькова — был рассчитан на 267 дней. Помимо первого в мировой практике изучения состояния сердца космонавтов с помощью эхокардиографа с передачей данных для анализа на Землю проводилось и изучение состояния кровообращения, распределение жидкости в организме и других параметров… Надо отдать должное экипажу — он не подвел нас и с честью оправдал доверие, выполнив полностью программу полета и получив данные, которые помогли в дальнейшем решить целый ряд проблем с длительным пребыванием человека в космосе".

Мужество потребовалось от экипажа еще на Земле, когда на их глазах произошел взрыв ракеты на старте. Они дублировали экипаж, уходящий на орбиту. К счастью, система аварийного спасения сработала четко и надежно: за мгновение до пожара и взрыва ракеты САС "унес" экипаж в сторону от стартового комплекса…

"Есть технические средства спасения экипажа и есть медицинские, — говорит член-корреспондент РАН Олег Атьков. — Технические неплохо себя показали уже несколько раз, когда ракеты никак не "хотели" стартовать — взрывались еще на Земле или во время выведения. Три таких случая произошли на наших глазах… А вот с "медицинской" безопасностью все намного сложнее. Здесь необходим повседневный контроль и расслабляться нельзя. "Медицинская безопасность" — это когда специальным образом отбирают специальных людей на эту непростую работу. Их специальным образом готовят, а потом помогают им выходить из многих внештатных ситуаций, как за счет тех знаний, которые они получили, так и за счет психофизических кондиций. Сейчас есть специальные средства — адаптогены, которые помогают человеку выжить в длительных условиях достаточно враждебного мира космоса".

В своем докладе О. Атьков подробно рассказал о многом, что сделали медики, чтобы никаких последствий после длительных полетов у человека не было. Так как времени на доклад было выделено мало, то он не стал говорить о тех уникальных экспериментах, которые вместе с группой коллег он проводит в Арктике и Антарктике. По мнению ученого, условия жизни и работы в арктических условиях и космосе схожи, а потому многие проблемы, связанные со здоровьем человека, можно успешно решать и на борту Международной Космической Станции и на арктической зимовке.

"Человеческий организм настолько многообразен и сложен, что его исследование, как мне кажется, только по-настоящему начинается", — сказал в заключение ученый.

После такого обширного и глубокого доклада член-кореспондента РАН О. Ю. Атькова становится понятным, почему именно медицинским и биологическим экспериментам в космосе уделяется особое внимание.

От туриста до артиста (точнее: актрисы)

"Чертов сосед: спать не дает — богато живет".

Вновь Америка "пудрит мозги" как нашим чиновникам, так и деятелям культуры. Стоило американскому актеру начать собираться в космос, как у нас сразу же появился "замечательный" сценарий, "потрясающая идея художественного фильма" и толпа желающих отправиться на орбиту, чтобы именно там провести "уникальные съемки".

Ну совсем как американцы…

Вот только "как у них" не получается. Десятки фильмов, пытающихся копировать голливудские, пылятся на полках — кому нужны примитивные копии!? Почему-то мне кажется, что и судьба "космического шедевра" 1-го канала ТВ и "Роскосмоса" аналогична — шуму много, а искусства нет совсем… Почему такая уверенность? А дело в том, что подобных попыток удивить мир и заработать большие деньги у наших деятелей от космоса было немало.

Напомню некоторые из них.

Но сначала должен отметить, что после трагической гибели учительницы Кристи Маколифф в 1986-м году на шаттле "Челленджер" правительство США приняло закон о запрете полетов любителей (не профессионалов!) в космос. По-моему, закон до сих пор не отменен, и все попытки наладить космический туризм и прочую космическую самодеятельность не поддерживаются за океаном на правительственном уровне. Однако "обойти закон" для нашего чиновника — одно удовольствие. Особенно если речь идет о деньгах в твердой валюте. Первым примером этому у нас стал полет японского журналиста на "Мир".

Идея отправить первого журналиста в космос принадлежит еще С. П. Королеву. Он дал "добро" на подготовку такого полета. Один из кандидатов — мой друг Ярослав Голованов. Вместе с ним мы готовили программу такой экспедиции. В ней предусматривалось много интересного и увлекательного, даже специальный космический билет на пролет приготовили… К сожалению, смерть Главного конструктора поставила точку на этой идее.

К ней мы вернулись спустя четверть века. Союз журналистов СССР провел кампанию по подготовке журналиста к полету на орбитальную станцию. Из 600 претендентов осталось пятеро. Они прошли полный цикл подготовки и получили дипломы "космонавтов-исследователей". Оставалось только занять место в корабле одному из них…

И вот тут появилась японская телекомпания, которая предложила 20 миллионов долларов за полет своего сотрудника.

Времена наступали безнравственные, а потому коммерческий полет на орбитальную станцию японца состоялся. Пользы нашей космонавтике никакой… Впрочем, посыпались обещания, что именно "коммерческий космос" спасет нашу космонавтику от упадка.

И на орбитальные станции наши космонавты стали возить туристов-миллионеров, вольно или невольно выступая в роли извозчиков.

На мой взгляд, именно с этого началось падение престижа нашей космонавтики…

Сначала стоимость полета туриста составляла 20 миллионов долларов, затем цена подскочила вдвое. Выход в открытый космос дополнительно стоил 3 миллиона, и так далее и тому подобное.

К сожалению, научные программы отодвигались на задний план. Главное — деньги… Это был порочный подход к развитию отечественной пилотируемой космонавтики. Это не только мое личное мнение, но и многих специалистов, которые раньше работали в этой области. Постепенно из реальности наша космонавтика все больше уходит в мир обещаний и мнимых надежд на освоение Луны, Марса и всех планет вместе взятых.

И вот теперь в качестве "спасительного плана космонавтики" предлагается полет режиссера и актрисы на борт МКС для съемок фильма. Мол, он пробудет угаснувший интерес у молодежи к космонавтике…

Старт назначен на 5 октября сего года.

Нельзя в начале пути желать путникам плохой дороги, а потому умолкаю…

Почему-то вспомнился Омар Хайям:

"В этом мире глупцов, торгашей Уши, мудрый, заткни, рот надежно зашей, Веки плотно зажмурь — хоть немного подумай О сохранности глаз, языка и ушей!"