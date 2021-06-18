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Автор Игорь Буккер

Кто будет следующей парой Адам и Ева

Наука

В сценарий вселенских катастроф вписана еще одна глава. Предыдущие, в которых излагались сюжеты апокалипсиса, как и от чего погибнет человечество, писались пессимистами. Оптимисты внесли свою лепту, задумавшись над тем, сколько людей достаточно для сохранения "человека разумного".

Кто будет следующей парой Адам и Ева

Выжить любой ценой

Все будет зависеть от характера катастрофы. Военные действия с применением атомного оружия могут привести к ядерной зиме, а число выживших, вероятно, будет минимальным по сравнению с примерно 7,8 млрд живущих сегодня.

"С численностью населения в несколько сотен человек, наверное, можно выживать в течение многих столетий. И многие небольшие популяции такого рода выживали на протяжении столетий, а возможно, и тысячелетий", — сказал веб-порталу Live Science адъюнкт-профессор кафедры антропологии Госуниверситета Портленда в штате Орегон Камерон Смит (Cameron Smith).

По мнению Смита, наиболее уязвимыми окажутся жители мегаполисов и больших городов, поскольку они завозят продукты питания и у них сильная зависимость от электричества. У ученого на языке вертится пример, отсылающий нас в эпоху раннего неолита. По окончании последнего ледникового периода, около 12 тысяч лет назад, человечество приступило к занятию сельским хозяйством. Жители нашей планеты селились во множестве небольших поселений, насчитывающих от нескольких сотен до приблизительно тысячи человек.

В кровосмешении — смерть человечества

Основной проблемой для выживания популяции, состоящей из нескольких сотен человек, как уверен Смит, является получение потомства в результате кровосмешения или от близких родственников. Последствия инбридинга наглядно демонстрируют выродившиеся представители испанской ветви династии Габсбургов, которые правили Испанией в 16-17 веках. Близкородственные браки между членами этой династии продлились вплоть до 1700 года. В результате родословная завершилась бездетным королем Карлом II по прозвищу Зачарованный (El Hechizado), который появился на свет с врожденными уродствами и деформированными чертами лица.

змей-искуситель

Отсутствие генетического разнообразия чревато возможностью вырождения оставшихся особей. Авторы исследования политкорректно набрали в рот воды, умолчав о гомосексуальных парочках, не вносящих своего вклада в генофонд. Одним словом, для успешного продолжения рода человеческого потребуется достаточное количество людей противоположного пола и детородного возраста.

Соучредитель и исполнительный директор Global Catastrophic Risk Institute Сет Баум (Seth Baum) ратует за конструктивные отношения между обладающими ядерным оружием державами. Тем не менее активно выступает и за строительство убежищ.

"В случае глобальной катастрофы нам понадобятся некоторые из таких мер безопасности, чтобы уцелела хотя бы часть какого-то населения", — утверждает Баум.

Ноевы ковчеги на суше и в космосе

Сквозь свои розовые очки Баум углядел такой немаловажный фактор, как способность изолировать тех, кто потенциально причиняет вред. Взять хотя бы некоторые островные государства, как Новая Зеландия и Австралия, которые во время пандемии коронавируса де-факто превратились в крупномасштабные убежища, не допуская повсеместного распространения вируса.

Астероид

По словам Баума, в перспективе маячит создание специального убежища на случай катастроф где-нибудь на Земле. Баум сравнил это гипотетическое убежище со Всемирным хранилищем семян на Шпицбергене (Svalbard Globale frøhvelv), где для безопасного хранения собраны образцы семян основных сельскохозяйственных культур.

Баум лелеет и более амбициозные планы, нежели создание земного "ноева ковчега", и заглядывается на планеты. Привлекают интеллектуала и прочие небесные тела.

Ученый спит и видит экипаж из 98 человек, подготовленный для путешествия (на вымышленном космическом корабле, который передвигается в космическом пространстве со скоростью, доступной при современных технологиях) к потенциально обитаемой экзопланете Проксима Центавра b. Поскольку она наиболее напоминает земные условия.

Космический корабль
 

Экипаж должен состоять не из случайных космических путешественников в количестве именно 98 человек, а из 49 неродственных племенных пар, готовых передать свои гены. Популяция останется генетически разнообразной и здоровой с течением времени только при определенных условиях, поэтому, например, количество детей членов экипажа необходимо будет контролировать и ограничивать.

Мистер Смит рекомендует не прибегать к абсолютизации минимального количества членов экипажа: "Садясь на борт авиалайнера, который следует в Нью-Йорк, вы не хотите, чтобы у него хватило ровно столько топлива, чтобы добраться до взлетно-посадочной полосы. Вам нужен резерв на случай катастрофы".

По этой причине команда из пятисот человек будет более надежным выбором, поскольку они с большей вероятностью сохранят свое генетическое разнообразие с большим количеством племенных пар.

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ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА (Апокалипсис)
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
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