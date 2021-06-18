В сценарий вселенских катастроф вписана еще одна глава. Предыдущие, в которых излагались сюжеты апокалипсиса, как и от чего погибнет человечество, писались пессимистами. Оптимисты внесли свою лепту, задумавшись над тем, сколько людей достаточно для сохранения "человека разумного".
Все будет зависеть от характера катастрофы. Военные действия с применением атомного оружия могут привести к ядерной зиме, а число выживших, вероятно, будет минимальным по сравнению с примерно 7,8 млрд живущих сегодня.
"С численностью населения в несколько сотен человек, наверное, можно выживать в течение многих столетий. И многие небольшие популяции такого рода выживали на протяжении столетий, а возможно, и тысячелетий", — сказал веб-порталу Live Science адъюнкт-профессор кафедры антропологии Госуниверситета Портленда в штате Орегон Камерон Смит (Cameron Smith).
По мнению Смита, наиболее уязвимыми окажутся жители мегаполисов и больших городов, поскольку они завозят продукты питания и у них сильная зависимость от электричества. У ученого на языке вертится пример, отсылающий нас в эпоху раннего неолита. По окончании последнего ледникового периода, около 12 тысяч лет назад, человечество приступило к занятию сельским хозяйством. Жители нашей планеты селились во множестве небольших поселений, насчитывающих от нескольких сотен до приблизительно тысячи человек.
Основной проблемой для выживания популяции, состоящей из нескольких сотен человек, как уверен Смит, является получение потомства в результате кровосмешения или от близких родственников. Последствия инбридинга наглядно демонстрируют выродившиеся представители испанской ветви династии Габсбургов, которые правили Испанией в 16-17 веках. Близкородственные браки между членами этой династии продлились вплоть до 1700 года. В результате родословная завершилась бездетным королем Карлом II по прозвищу Зачарованный (El Hechizado), который появился на свет с врожденными уродствами и деформированными чертами лица.
Отсутствие генетического разнообразия чревато возможностью вырождения оставшихся особей. Авторы исследования политкорректно набрали в рот воды, умолчав о гомосексуальных парочках, не вносящих своего вклада в генофонд. Одним словом, для успешного продолжения рода человеческого потребуется достаточное количество людей противоположного пола и детородного возраста.
Соучредитель и исполнительный директор Global Catastrophic Risk Institute Сет Баум (Seth Baum) ратует за конструктивные отношения между обладающими ядерным оружием державами. Тем не менее активно выступает и за строительство убежищ.
"В случае глобальной катастрофы нам понадобятся некоторые из таких мер безопасности, чтобы уцелела хотя бы часть какого-то населения", — утверждает Баум.
Сквозь свои розовые очки Баум углядел такой немаловажный фактор, как способность изолировать тех, кто потенциально причиняет вред. Взять хотя бы некоторые островные государства, как Новая Зеландия и Австралия, которые во время пандемии коронавируса де-факто превратились в крупномасштабные убежища, не допуская повсеместного распространения вируса.
По словам Баума, в перспективе маячит создание специального убежища на случай катастроф где-нибудь на Земле. Баум сравнил это гипотетическое убежище со Всемирным хранилищем семян на Шпицбергене (Svalbard Globale frøhvelv), где для безопасного хранения собраны образцы семян основных сельскохозяйственных культур.
Баум лелеет и более амбициозные планы, нежели создание земного "ноева ковчега", и заглядывается на планеты. Привлекают интеллектуала и прочие небесные тела.
Ученый спит и видит экипаж из 98 человек, подготовленный для путешествия (на вымышленном космическом корабле, который передвигается в космическом пространстве со скоростью, доступной при современных технологиях) к потенциально обитаемой экзопланете Проксима Центавра b. Поскольку она наиболее напоминает земные условия.
Экипаж должен состоять не из случайных космических путешественников в количестве именно 98 человек, а из 49 неродственных племенных пар, готовых передать свои гены. Популяция останется генетически разнообразной и здоровой с течением времени только при определенных условиях, поэтому, например, количество детей членов экипажа необходимо будет контролировать и ограничивать.
Мистер Смит рекомендует не прибегать к абсолютизации минимального количества членов экипажа: "Садясь на борт авиалайнера, который следует в Нью-Йорк, вы не хотите, чтобы у него хватило ровно столько топлива, чтобы добраться до взлетно-посадочной полосы. Вам нужен резерв на случай катастрофы".
По этой причине команда из пятисот человек будет более надежным выбором, поскольку они с большей вероятностью сохранят свое генетическое разнообразие с большим количеством племенных пар.
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