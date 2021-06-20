Научная фантастика или серьёзная наука - как изучают далёкий космос

Современный этап исследований Солнечной системы предполагает изучение не только планет, но и наиболее отдаленных объектов в пределах влияния Солнца. Исследования касаются не только самой системы, но и ее взаимодействия с галактикой и другими вселенскими структурами.

Если на ближайшие планеты — Венеру и Марс — и на Луну послать аппараты люди уже могут, то как идёт изучение более далёких объектов?

Об этом в программе "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.

Читайте начало интервью:

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Как Марс и Венера помогают подготовиться к встрече с астероидами

— Если мы вернемся примерно на 30 лет назад, то что можно сказать? Мы знали какой мир? Солнечную систему: есть звезда и планеты; ещё знали, что есть другие системы со своими звездами. А наличие у них планет — предполагали.

Первые доказательства появились 30 лет назад. Так называемые экзопланеты.

Экзо — это то, что за пределами Солнечной системы.

То есть 30 лет назад не было ни одной, а сейчас открытых, подтвержденных — больше 3 тысяч. И некоторые из этих экзопланет удалось увидеть. Вы спросите, а как же остальные открыли, их не видели. Не видели. Но их открыли по возмущениям на движение их родительских звезд. Вот таким образом.

Сейчас техника настолько быстро развивается, что уже удалось увидеть сами эти планеты. И, конечно, сразу же стали там на экзопланетах искать жизнь. И даже ввели термин "обитаемая зона", то есть те экзопланеты, которые находятся в условиях, похожих на земные.

Такие нашлись, их тоже довольно много. То есть есть еще где поискать жизнь. Но другое дело, что там эту жизнь нельзя будет потрогать, как собирается Маск сделать на Марсе.

И это новый материал, который позволяет как-то судить о том, в каком же направлении исследования нам сейчас двигаться.

Астробиологи моделируют "внеземные формы"

— Как вообще определить иную форму жизни, если сравнивать не с чем? Она же может быть вообще не похожей ни на что у нас?

— Есть ученые-астробиологи, которые предполагают существование альтернативной формы жизни.

Мы представляем собой углеродную жизнь.

А вот, скажем, почему бы какую-нибудь на основании кремния не представить? И они строят такие модели, у них получается.

— Инженеры нечеловеческих душ…

— Да-да, совершенно верно. Правда, смоделировать ни разу не удалось, воспроизвести начало жизни. Хотя какие только теории не существуют: и какие-то суповые бульоны, растворы, и удары тех же метеоритов при столкновении друг с другом или с большими телами считают таким возможным источником появления аминокислот.

Трудно привести такие убедительные доказательства. Но такие исследования ведутся.

Почему пылает Солнце — не знает никто

— А есть ответ на вопрос, почему звезда по имени Солнце сама по себе горит, не остывая? И не погаснет ли она вдруг?

— Как? Изучают. Что касается Солнца, есть целое научное направление. Специально запускаются аппараты.

— Если 500 градусов на Венере, то там на Солнце…

— Корона — там десятки тысяч градусов, наверное. Там вообще многое пока непонятно.

Например, каким образом возникают всплески на Солнце?

Почему Солнце имеет 11-летний период?

Что является определяющим в таком развитии событий на Солнце? Почему такая периодичность?

Почему разные уровни у этой активности?

Всё это очень сильно влияет на то, что происходит на Земле. Ответы пока не получены. И эти зонды, которые отправлены к Солнцу, призваны как раз изучить эту проблему. И жаль, что мы не в силах все проекты каким-то образом финансировать.

Планы изучения соседей

— В приоритете Венера сейчас? Не Марс даже, а Венера?

— Марс — это продолжение. В 2022 году отправится посадочный аппарат. Это вместе с Европейским космическим агентством.

По Луне есть тоже проекты. Должен был быть запуск где-то в октябре в южные районы Луны.

Земля Луну гонит дальше. И причина в том, что при вращении Земли образуется горб в силе тяготения — Земля вращается быстрее, чем происходят орбитальные движения Луны.

Земля этим приливным горбом постоянно разгоняет Луну. Разгоняет-разгоняет. Орбитальная скорость увеличивается вроде бы. На самом деле здесь законы механики таковы: разгоняя Луну, приливные силы уводят ее дальше от Земли.

Луна удаляется-удаляется-удаляется. Если куда-то в будущее смотреть, то Луна покинет Землю, уйдет на существенно большее расстояние.

— Поэтам нечего будет воспевать, Луны не будет.

— Да, она будет становиться для нас все меньше.

— А приливы-отливы?

— И приливы тоже. В общем, покидает нас Луна.

Кстати, за это отталкивание Луна тоже в каком-то смысле мстит Земле. Она угловую скорость вращения Земли замедляет. То есть сутки на Земле длиннее-длиннее становятся. Все это очень медленно происходит, но это происходит.

— Значит, жить будем дольше.

— Да. От заказа от рассвета все больше и больше времени будет.

— А еще как удаление Луны может сказаться?



— Здесь на самом деле мы в области гипотез. И их много. А что касается эволюции Луны, то это уже за пределами наших представлений о том, что можно вообще спрогнозировать. Это уже область произвольных прогнозов, что произойдет. Но можно моделировать тоже, конечно. Некоторым это интересно.

Что реально угрожает Земле

Я думаю, что нам грозят существенно более серьезные неприятности. И самая главная неприятность таится в нас самих. Самая большая для человечества опасность — это сам человек, а все остальное — уже слабее.

Следующая опасность — астероидная.

— Можно ли "отогнать" летящее к Земле космическое тело?

— Есть много предложений, каким образом с этим бороться. Но прежде чем бороться, нужно уметь предсказывать.

Если говорить об астероидах, околоземных сейчас порядка 25 тысяч с размерами такими, что можно увидеть.

Один вариант мы видели в кино с Брюсом Уиллисом, где с помощью ядерного заряда, по-моему, мы вообще взрываем этот астероид.

Но есть такие вполне технически реализуемые.

Один из них — отклонить астероид опасный, но с помощью удара каким-то телом.