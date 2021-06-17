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Автор Игорь Буккер

Как Марс и Венера помогают подготовиться к встрече с астероидами

Наука

15 февраля 2013 года астрономы ждали, что рядом с Землей пролетит 30-метровый астероид. Он и пролетел — в десятках тысяч километров от планеты. Потом ещё один крупный космический камень, за полетом которого с замиранием сердца следили астрономы, тоже разминулся в Землёй.

Как Марс и Венера помогают подготовиться к встрече с астероидами

Но за несколько часов до этого случилось кое-что непредвиденное. Жители Урала и Казахстана заметили яркую вспышку в небе — в атмосферу вошел 20-метровый болид и, взорвавшись через 13 секунд, повыбивал стекла в Челябинске и городах области…

Кадры с видеорегистраторов тогда не только заставили мир содрогнуться, но и напомнили, что Земля находится в окружении тысяч огромных объектов, которые способны разделить историю человечества на до и после, а то и вовсе всех нас прикончить.

Сообщений от астрономов многие ждут едва ли не так же, как прогнозов синоптиков.

Что будет, если метеорит или комета всё же заденет планету?

Об этом в программе "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.

Читайте начало интервью:

Найденные на Марсе "окаменелости динозавров" — очередной фейк

Зачем земляне ищут жизнь на других планетах

— Понятно, почему этот вопрос волнует землян.

Тут стоит вспомнить подтвержденную и практически всеми разделяемую гипотезу об образовании системы "Земля — Луна":

  • была Земля в совсем другом виде, где-то примерно 4 миллиарда лет назад, а потом с ней столкнулось какое-то тело и вырвало кусок планеты; после этого удара Земля раскололась, и вся эволюция пошла насмарку, но образовалась Луна.

И в этой системе "Земля — Луна" все началось с нуля.

А другой пример (тоже его все помнят) — как раз столкновение с астероидом в поперечнике около 10 км:

  • 56 миллионов лет назад врезался в Землю такой астероид, и это привело к тому, что динозавры исчезли и вообще катастрофические последствия были.

И мы теперь имеем совсем другую Землю.

Естественно, что повторять судьбу прежних катастрофических событий никому не хочется. Поэтому занимаются этими проблемами — проблемами столкновения с астероидами.

Марс и Венера помогут прикинуть последствия "встречи" с метеоритом

— Изучение Марса и Венеры в этом отношении мало, наверное, что дает?

— Сказать так нельзя. Можно посмотреть, как менялась частота падения астероидов на ту же Землю, сравнивая ее с Луной и Марсом.

Марс

На Марсе же тоже обнаружено очень много таких ударных кратеров. Есть кратеры вулканические, а есть ударные. Их много. Они, наверное, как-то повлияли на эволюцию Марса.

Венера

Говорить что-то про Венеру довольно трудно, хотя там вулканическая деятельность подтверждена. Что касается ударных событий, это, наверное, еще нужно исследовать, поискать, подтвердить. Наверняка это происходит.

Там, конечно, несколько другая ситуация, потому что атмосфера у Венеры существенно более мощная и по массе, и по протяженности, и другой состав. То есть здесь пока что таких ударных кратеров не удалось обнаружить. Наверное, обнаружится, когда более внимательно удастся изучить.

Венера
Венера

Если говорить о практической пользе — предсказывать развитие дальнейших событий, конечно, хорошо, если вы имеете какой-то объект, с которым можно сравнивать.

  • И Венера в этом плане хороша, как, кстати, и Марс.

Где Марс потерял атмосферу

Важный вопрос, связанный с Марсом:

  • куда делась атмосфера планеты?

Там же уже есть точное подтверждение, что и реки были. И атмосфера какая-то, естественно, была. Почему это исчезло?

Одно из предположений — что солнечный ветер все сдул, потому что ничто не препятствовало, так как нет магнитного поля у Марса. Кстати, его нет и у Венеры тоже.

Хорошо, сдул. Почему это было, а потом "сдулось"? Здесь вопросов больше, чем получено до сих пор ответов. Но это нормальное развитие науки.

Кстати, многочисленные кратеры на Луне — это следы тяжелой метеоритной бомбардировки.

А учитывая, что есть признаки того, что в кратерах когда-то была вода, есть гипотезы, что воду в основном занесли кометы. Может быть. Сейчас предпринимаются попытки найти хотя бы следы той воды. И посмотреть, как же эта вода отличается от привычной нам. На этот вопрос нет ответа. Пока.

Почему Земля — шарик?

— Натан Андреевич, а не задумывался ли кто (может быть, глупость сейчас спрошу), кто нашу Землю отшлифовал? Ведь если комета какая-то выбила Луну, то почему сейчас мы такие кругленькие? Кто сделал из Земли шарик?

— Это она сама отшлифовалась. Она в какой-то момент раскалилась и как любое раскаленное тело полужидкое приняла такую форму естественным образом под влиянием закона всемирного тяготения.

И Земля. И Луна, кстати, образовавшаяся из вырванного куска Земли, тоже приняла такую форму. Но тяжелая бомбардировка была уже позже.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы луна марс земля венера комета метеорит натан эйсмонт
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