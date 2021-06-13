Зачем земляне ищут жизнь на других планетах

Вопрос о том, есть ли жизнь на других планетах в Солнечной системе, волновал человечество еще на заре цивилизации. Желание обнаружить живые организмы на других планетах способствовало гигантскому прогрессу в сфере космических технологий и помогло изучить множество объектов в Солнечной системе и за ее пределами.

Но вопрос о существовании жизни на других планетах до сих пор остается открытым.

Возможно ли, что в Солнечной системе есть еще кто-то, кроме землян?

Об этом в программе "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.

Читайте начало интервью:

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— Натан Андреевич, есть хоть какие-то предпосылки, что жизнь где-то в нашей Солнечной системе была? Пусть не те же самые пресловутые динозавры, но хоть какие-то малюсенькие, микроскопические существа? Ведь есть же где-то на планетах метан — свидетельство того, что жизнь могла бы быть когда-то? На той же Венере, на Марсе.

— На Венере больше шансов найти признаки жизни. И даже жизнь не ту, которая была, а которая существует. И собираются искать в облачном слое около Венеры.

Вы слышали, конечно, об этом проекте "Венера-Д". Там уже фактически утвержден состав научной аппаратуры для того, чтобы найти признаки жизни.

проект "Венера-Д"

То есть люди, которые занимаются астробиологией, считают, что это возможно. Собираются брать пробы газа из атмосферы планеты и рассматривать с помощью особых микроскопов — снимки, сделанные ими, будут передавать на Землю.

Посмотрим. Ждать осталось недолго. Запуск запланирован на 2029 год.

Между прочим, сейчас стало известно, что американцы тоже собрались на Венеру и тоже примерно в 2029 году. И у них тоже есть такие аэростатные зонды.

— Вы не сотрудничаете с американскими коллегами в этом вопросе?

— Нет, здесь как раз сотрудничаем. У нас были ежегодные встречи. И на самом деле изначально (это долгая история сотрудничества) американцы участвовали, даже деньги вложили.

Я напомню, что на поверхности Венеры температура примерно 500 градусов по Цельсию. И, конечно, аппаратуры, которая может выдержать такую температуру, нет. Поэтому тот космический аппарат, который будет доставлен на поверхность, будет жить, пока не перегреется. То есть в течение максимум трех часов. За это время нужно будет провести все измерения, взять пробы грунта, провести анализ, результаты передать на Землю через спутник.

Одновременно с посадочным аппаратом будет функционировать и спутник. Через него можно будет эти данные передать на Землю. Это примерная схема, которая уже применялась в 1986 году в рамках проекта "Венера-Галей".

проект "Венера-Галей"

Так вот американцы взялись создать такую аппаратуру, которая будет держать температуру 500 градусов. Они даже провели испытания этой аппаратуры. И подтверждение получено, что это работает. Надеемся, что наблюдения можно будет проводить, по крайней мере, месяц или больше с помощью этих устройств, которые одновременно с основным аппаратом будут доставлены на поверхность Венеры.

Американцы собираются разместить в атмосфере что-то вроде аэростата, который будет проводить измерения. Может быть, сфотографируют эти самые микроорганизмы.

То есть наши коллеги из США не вышли из проекта "Венера-Д", хотя свой, отдельный проект заявили.

Как будут дальше развиваться события — трудно сказать. В общем, пока они непосредственные участники.

Если их аппаратура действительно проработает месяц, то это уже более серьезные результаты будут.

— Китайцы не рвутся?

— Пока не подавали заявку. Но, я думаю, что, конечно, рвутся. Американцы же заявили о своем проекте совсем недавно, в начале июня буквально.

Хотя автономная работа никогда не получается. Потому что в каждой области есть свои специалисты, они необязательно в той стране, которая запускает или создает спутник. Приборы, как правило, представлены интернациональными командами. Так что может случиться, что мы будем участвовать и здесь, и там. И американцы — тоже.

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— А кроме интереса какой-то практический смысл этих исследований есть?

— Здесь говорить напрямую о практическом смысле довольно трудно. Хотя его тоже можно увидеть. В перспективе.

Практический смысл вот какой:

а что ждет нас на Земле, почему Венера пошла по такому пути эволюции?

Ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что Венера и Земля очень-очень схожи. Здесь и масса, и размеры.

Единственное отличие — движение около оси там другое. Венера в другую сторону вращается и очень медленно.

— Но вроде бы с момента образования Венеры и Земли одно и то же время прошло, условия такие же. Почему на Венере образовалась "теплица", которая привела к такому росту температуры?

— Сейчас, кстати говоря, те люди, которые борются с глобальным потеплением, указывают на судьбу Венеры и намекают, что Землю, может быть, та же судьба ждет.

— Тут больше вопрос для астробиологов, правильно я понимаю?

— Да. Здесь эволюция такая. Астробиологи, безусловно, работают, ищут ответ на вопрос: почему это случилось? Почему при одинаковых изначально условиях пошли по разным путям совершенно с разными результатами? На Земле такая процветающая жизнь, а на Венере… Хотелось бы обнаружить, но пока не обнаружили.