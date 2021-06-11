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Автор Игорь Буккер

Найденные на Марсе "окаменелости динозавров" - очередной фейк

Наука

Американский марсоход Perseverance, разработанный в США специально для исследования кратера Езеро, в рамках миссии NASA обнаружил на Красной планете окаменелости уже второго странного существа. Сообщается, что форма его черепа выглядит как что-то среднее между черепами земной обезьяны и динозавра.

Найденные на Марсе "окаменелости динозавров" - очередной фейк

Ученые по кадру, полученному с марсохода, смогли воспроизвести "внешность" найденного существа. Отмечается, что у него имеются явные сходства с доисторическими обитателями Земли.

Откуда он там взялся? Неужели Марс когда-то населяли динозавры? Неужели мы так много не знаем о своём ближайшем соседе?

Обо всём этом в программе "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.

— Любые открытия (и это нормально) порождают большое количество вопросов. В том числе такие фейковые, как "динозавры на Марсе". Они тоже в каком-то смысле стимулируют более внимательное изучение того, что есть, и более такое тщательное планирование того, что мы надеемся найти.

Если верить, то "найти" можно что угодно

Не динозавров, конечно. Хотя если говорить о гигантских ящерах, наверное, будет интересно вспомнить, как научный сотрудник ИКИ РАН Ксанфомалити Леонид Васильевич, разбираясь в старых снимках, полученных на Венере, когда туда летали наши аппараты, обнаружил какие-то странности — ему показалось, что некие конфигурации на снимках с течением времени перемещаются. И у него были подозрения, что это какие-то живые существа по поверхности Венеры движутся.

Своими догадками Леонид Ксанфомалити поделился с коллегами. Не доверять опытному наблюдателю, планетологу, доктору физико-математических наук оснований не было. И тем не менее первая реакция была, конечно: "ну что ты несешь такую чушь, как тебе не стыдно". Примерно так.

Но сила убеждения очень велика. В какой-то момент те, кому он показывал снимки, начали сомневаться, а правы ли они сами, не отвергают ли очевидного.

То есть сила убеждения настолько бывает мощной, что те вещи, которые кажутся невозможными, по крайней мере, начинают казаться вероятными.

каналы Скиапарелли на Марсе
 

Самое такое сильное убеждение прежних времен — это каналы Скиапарелли на Марсе. Помните, да? Ведь масса людей, которые вполне были нормальными учеными, поверили в это. И как оказалось, основания какие-то для того, чтобы предположить, что есть действительно каналы, были. Это, как потом выяснилось, сеть тех рек, которые высохли, то, что от них осталось. Конечно, никакие не каналы. Но, как говорится, прецедент Скиапарелли был.

— Как некое лицо, которое тоже увидели?

— Да-да. Все мы хотим увидеть что-то похожее на жизнь где-нибудь, кроме Земли. Наиболее вероятным местом до сих пор считается Марс.

Хотя с каждыми новыми полученными данными шансы найти там следы жизни тают.

Не было жизни на Марсе никогда

Все надеялись, что метан, якобы обнаруженный на Марсе американцами, — признак того, что была какая-то жизнь. Сейчас на Марсе и на орбите около него много аппаратов. И, к сожалению, это их открытие продержалось недолго.

Дело в том, что на нашем аппарате ExoMars, TGO (Trace Gas Orbiter) — это спутник, который сейчас находится на орбите около Марса, у него приборы чувствительнее раз в 10, чем американские, приборы с уверенностью показали — нет там никакого метана.

Хотя эти приборы обнаруживают молекулу на миллион частиц. Нет там метана. Даже в микроскопическом количестве.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы марс натан эйсмонт леонид ксанфомалити
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