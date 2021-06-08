Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей

В Мраморном море разворачивается экологическая катастрофа. Слизь из водорослей добралась до Чёрного и Эгейского морей.

Мраморное море, слизь как залитый бетон

Мраморное море на грани гибели

Мраморное море к югу от Стамбула почти полностью покрыто слоем коричневой слизи ("морские сопли"), образованной микроскопическими водорослями. В частности, "атаке" подвергся курортный город Ялова, расположенный поблизости от Стамбула.

В районе Муданья в Бурсе плотность слизи напоминала залитый бетон. Дантист Альпер Алтай пошел посмотреть на свою лодку в гавани и натолкнулся на необыкновенное зрелище — вода стала твёрдой, пишет ntv.com.tr

Турецкие дайверы предупреждают, что грязь скапливается на дне моря, а затем медленно распространяется. В ходе последнего исследования они выяснили, что дно моря уже полностью заполнено слизью.

Слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей

В выходные она добралась до Чёрного и Эгейского морей. Так, в районе Ялыкей (порт Фатса) в Чёрном море муниципальные бригады очистили акваторию от загрязнений после сигнала от рыбаков.

По мнению экспертов, беспрецедентный рост водорослей в последние месяцы является результатом сочетания сброса сточных вод, глобального потепления и избыточного вылова рыба.

Эколог, профессор Мехмет Айдын сказал Hurriyet, что причиной экологической катастрофы может быть сброс удобрений — азота и фосфора, которые используются при выращивании чая и фундука и, " если мы продолжим, то столкнемся со слизью через 3, 5, 30 лет и повсеместно в Чёрном море", экосистема которого "продолжает разрушаться".

Он также предупредил, что Мраморное море не избавится от последствий "атаки" водорослей в течение последующих 5 лет, что скажется не только на воле, но и на суше, "в результате чего погибнет множество живых существ"

"Со временем это отрицательно скажется на всех морских растениях, губках, ракообразных, улитках, крабах, которые представляют собой медленно движущиеся группы планктона. Мы будем страдать от этого ещё долго. Это, в конечном итоге, разорвёт цепь в морской экосистеме. В некотором смысле это отрицательно скажется на популяциях рыб ", — сказал он.

Мраморное море в районе Стамбула

По словам члена совета директоров Ассоциации исследований изменения климата и политики Гюльшах Дениз Аталар, экосистема Чёрного моря находится под угрозой уничтожения из- за нехватки кислорода, поглощаемого водорослями.

"Существующая ситуация приведет к гибели экосистемы, где сосредоточено 60 процентов рыбного хозяйства Турции. Потому что, если Мраморное море умрёт, Чёрное море умрет после него '', — сказала она.

Турецкие эксперты также утверждают, что Мраморное море, загрязненное деятельностью человека, уже не может быть восстановлено в прежнем виде. По их мнению, ущерб можно, в лучшем случае, уменьшить.

У Турции есть план по поддержанию экосистемы Мраморного моря

Министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум объявил план действий из 21 пункта по поддержанию экосистемы Мраморного моря "с помощью научно обоснованных методов, начиная с 8 июня 2021 года, в режиме 24/7 ".

Планом среди прочего предусматривается:

полное удаление слизи в режиме 24/7,

реконструкция очистных сооружений с использованием современных систем биологической очистки,

изменение стандартов сброса отходов в Мраморное море,

создание буферных зоны в бассейнах рек, относящихся к Мраморному морю, с целью предотвращения попадание загрязнений в море,

борьба с браконьерством,

расширение охраняемых территорий.

У Турции нет денег на защиту Мраморного моря

Как сказал Pravda. Ru заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов, в Мраморное море подводным водовыпуском сбрасываются "не очень очищенные коммунальные стоки". Когда они всплывают на поверхность, то "начинают подогреваться за счет глобального потепления, что, конечно, приводит к массовому развитию чрезвычайно неблагоприятных организмов на поверхности моря".

По словам эксперта, чтобы вылечить Мраморное море, надо перестать сбрасывать загрязнения.

"Вот и всё. Можно, конечно, и симптомы лечить, со специальными установками ездить, убивать на поверхности моря эти сине-зеленые и прочие водоросли, но лучше следить за чистотой сбрасываемых сточных вод ", — сказал Михаил Болгов.

"Речь идёт, как всегда, о деньгах, а, точнее, об их количестве. Почему у нас сбрасывается в наши реки и озера большое количество сточных вод? У нас что, нет технологий? У нас есть технологии. У нас денег нет на то, чтобы их реализовать везде и повсюду, чтобы довести уровень очистки сточных вод до требуемых показателей. В Турции также. Вот и вся проблема", — добавил он.

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