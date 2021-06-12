Академик РАЕН: шаровая молния “снимает” золотые предметы

В чём трудность экспериментов с шаровой молнией и может ли она расплавить на человеке золотые украшения, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру академик Российской академии естественных наук, председатель Российского комитета по шаровым молниям, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник МГУ Владимир Львович Бычков.

Читайте начало интервью:

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Заброшенные эксперименты

— Вы сказали, что спиральная шаровая молния не может быть плазмой. А сами только что сказали про искусственную, что там плазма.

— А там добавляют металл, у вас получается расплав. Это не чистая плазма: электроны, ионы. А там получается сгусток, расплавляется металл. Металл и расплав может быть, он может быть парообразный конгломерат. И он заряжается. Это уже довольно сложная структура. Это не просто два электрона, протона, а бульон сильно заряженных частиц. Ее уже нельзя назвать плазмой. Если у объекта есть оболочка, внутри расплав, а снаружи плазма светится, то это уже другое явление. Раньше считали, что это простая плазма, два электрода сомкнул — вот и плазма получилась. А тут пытаются-пытаются, получаются какие-то похожие плазмоиды. Это аналоги. У нас мало способов в наличии, только взрывать, энергию сообщать.

Мы делаем разные в лабораториях взрывы. Пропускаем разряд, например, через воск и смотрим. Делаем специальные струи, которые летят через какие-то вещества. Там тоже появляются объекты. Как правило, когда нет дополнительного вещества (воска, материи, металла), получить долгоживущую, чтобы прыгала, бегала и жила секунды, не удается.

Даже Геннадий Дмитриевич Шабанов делает. У него из воды вылезают эти штуки. Значит, он создает какое-то облако. Это же гетерогенная система, а не гомогенная. Значит, облако из паров воды заряжено, там происходит своя собственная жизнь. Поэтому это совсем другого рода. Это гетерогенный объект, которым запасается энергия, в котором существует газовая динамика. У тебя создается вихрь, он имеет энергию, сложную структуру, он состоит из паров воды, в нем возникают на поверхности заряженные слои. То есть это уже получается сложный объект.

Природе гораздо проще делать. Сколько мы можем вложить энергии? 103, 104 джоуля. А природа сразу вкладывает 1010 джоуля. То есть на 6-7 порядков мгновенно линейная молния выкладывает.

Попробуй, расплавь металл, например, алюминий. Мы можем олово или припой расплавить, легко в него плазму ввести. А когда ты начинаешь тот же плазмотрон направлять на алюминий или сталь, надо на три порядка больше. Что такое три порядка больше? У тебя есть набор конденсаторов, значит, надо такие мощности, нужно использовать большие устройства, много денег на это тратить. Но если у тебя денег нет сейчас? Все за свои деньги, энтузиазм.

— То есть пока не получится шаровой молнией пробить броню танка?

— Нет, но раньше же пытались это делать, делали могучие струи, которые прожигали танковую броню. Единственная беда была у них — они летали недалеко. Дальше у них вдруг, при определенных режимах, кусок струи отделялся и летел в виде плазмоида, светящегося объекта, который влетал в поверхность и начинал что-то прожигать. Но это закончилось в 1986 году. После денег на это не давали никому. Мы же боролись за мир с американцами.

— А у коллег зарубежных как дела обстоят?

— У них то, что сохранилось с тех времен, сейчас вспомню, с русской фамилией, в Америке один занимается. Они тоже занимались струями, сильноточными разрядами, но сейчас не занимаются. Скорее всего, они тоже грантов не получают в течение десятков лет на это дело.

Затем был известный ученый, у него было штук сто конденсаторов здоровенных, метровой высоты, и он сделал классный генератор. Он всех их включал параллельно, потом замыкал, и получалось, что у него электроды замыкались, мгновенно расплавлялись, появлялись плазмоиды, которые летали. Это он повторял случаи, которые были в подводных лодках. В подводных лодках тоже батареи конденсаторов, и когда их замыкали, улетели шарики, и всегда они жалуются: вот, шаровые молнии появляются. Стало ясно, что при выделении энергии между электродами происходит деструкция вещества электродов, возникают вихри из этого вещества:

расплав,

пар,

заряженные частицы.

Они все создавали вихревое образование, которое летало. То есть таких простых моментов, которые были в начале, середине XX века, что мы плазму создадим — а на самом деле надо делать газодинамический объект типа взрывчатки. Природа допускает, чтобы у тебя вращалось, была энергия, простые решения она не дает.

"Сорока-воровка"

— Через человека, который не двигается, она не может пройти?

— Она проходит. Здесь у меня приводится случай, как она ударила в человека: как ток от линейной молнии, так проходит, убивает человека, то есть проходит через него и выходит.

— Стопроцентный летальный исход, если попадает?

— Летальные исходы есть. А есть совершенно парадоксальные: девочка была в большом платье нарядном, подлетела шаровая молния, залетела ей сюда за складку и вышла снизу, под юбкой. Все были потрясены. И девочке ничего. Только материя разлохматилась, которая была внутри.

Есть страшные случаи. Женщина стояла на вахте сторожем. Ее ударила шаровая молния. Она упала замертво. У нее кольцо расплавилось, пропало, а нижнее белье превратилось в труху.

Самое интересное, когда рассказывают о том, что шаровая молния "снимает" золотые предметы. У меня тоже в книжке есть. Молодой человек пошел на Рижский залив ополоснуться, подлетела шаровая молния, ударила в золотую цепочку, золотой цепочки нет, он упал на песок, его отвезли в больницу. Остался след от цепочки, как будто бы ее расплавило. Затем был интересный случай. Муж подарил жене золотой браслет, она легла спать. Проснулась — в окне маленькая дырочка, а золотого браслета нет. Муж, естественно, ее приревновал. Единственное, на чем они сошлись, — что это шаровая молния залетела. Есть такие случаи, люди сидят в кинотеатре, вдруг появилась шаровая молния, а потом женщина говорит: "А у меня кольцо пропало".

Если это достоверно, а не утка, то это проблема: как быстро расплавится металл. Золото должно быстро расплавиться. Значит, должна шаровая молния обладать коротковолновым излучением, чтобы расплавить поверхность.