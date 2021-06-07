Почти чудо: Рогозин назвал условие сохранения МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал условие продолжения участия России в проекте МКС после 2025 года. И если ранее упирали на то, что поддержание работы Международной космической станции требует все больших расходов, то теперь акценты сместились.

"Либо работаем вместе, либо работать не будем"

Выступая на слушаниях в Госдуме, Дмитрий Рогозин заявил, что Российская Федерация продолжит участие в проекте только в том случае, если США в ближайшее время снимут санкции против российских космических предприятий.

"Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИМАШ сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет зона ответственности американских партнеров", — сказал Рогозин.

По словам главы "Роскосмоса", "либо мы работаем вместе и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем и тогда будем разворачивать свою собственную станцию".

Логика, конечно, в этом присутствует. Ибо не совсем понятно, о каком сотрудничестве может идти речь, коль скоро США вводят санкции против ведущих российских предприятий в этой сфере.

С другой стороны, ранее и сам Дмитрий Рогозин, скажем так, делал довольно неоднозначные заявления о дальнейших перспективах сотрудничества с США. Про батут, который понадобиться американцам для запуска своих астронавтов, все, наверное, помнят…

В России на протяжении нескольких месяцев идут дискуссии относительно дальнейшего участия нашей страны в МКС. И звучат аргументы, что надо развивать проект собственной орбитальной станции, как это делает Китай. Очевидно, что это будет достаточно дорогой проект. Но и сотрудничество с западными государствами тоже под вопросом — причину назвал Дмитрий Рогозин.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщал, что первый этап развертывания новой станции пройдет в 2025–2030 годах, второй — в 2030–2035 годах.

Американцы уже готовятся к выходу России из проекта МКС?

Политолог Анатолий Гагарин считает, что сотрудничество по МКС — перспективная форма взаимодействия. При этом эксперт полагает, что заявление Рогозина в значительной степени носит "проверочный" характер.

"Проверить реакцию, насколько наши так называемые партнеры способны выслушать эти доводы, взвесить все "за" и "против". Тем более что сейчас идут разные разговоры о том, что возможны какие-то сокращения санкций, ослабления санкций. Хотя, конечно, в это слабо верится, потому что взять и запретить то, что они сами придумали… Я думаю, что соответствующие лоббистские круги в США вряд ли дадут нынешнему президенту ослабить санкции, потому что на этом построена современная политика, современный международный курс — и не только международный — Соединенных Штатов", — сказал Анатолий Гагарин Pravda.Ru.

"Но, с другой стороны, это своеобразное приглашение к диалогу, которое, наверное, не должно пройти незамеченным", — сказал эксперт.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев полагает, что для НАСА санкции столь же неприятны, как и для России. Однако же не НАСА их вводило, отметил он.

"О том, что мы выходим из МКС, было заявлено в апреле этого года. Было совещание президента. И дело в документальном оформлении этого. Соответственно, этот выход должен делаться технически правильно, здесь нужно взаимодействие между Россией и США, это нужно обеим сторонам. Это взаимодействие предусмотрено действующими договоренностями между нашими странами", — сказал Иван Моисеев Pravda.Ru.

По его словам, в США в апреле была создана рабочая группа, которые начала изучение возможных вариантов действий в случае, если Россия покинет проект МКС.

Поэтому, считает Иван Моисеев, заявление Дмитрия Рогозина ничего не значит.

"Если он пытается угрожать таким образом, что мы выйдем раньше, то это себе неприятностей только нажить. Как нажить? Если просто сейчас прекратить работу с МКС, американцы справятся, в конце концов, с этим делом, но что делать с нашим сегментом? Если отстыковывать, это же нужна совместная работа двух сторон. Отстыковывать и топить раньше 2025 года… А к чему вся эта суета, если еле-еле успеваем к 2025 году всю эту операцию провести?", — полагает он.

"В целом, это заявление говорит о том, что не очень понимают, что там происходит в космосе, что происходит в Америке. Опять же это заявление адресовано было НАСА. А НАСА не командует санкциями. Не оно их принимает, не оно их отменяет. Может попросить походатайствовать, чтобы отменили, но в нынешней ситуации вряд ли это поможет", — сказал Иван Моисеев.