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Автор Игорь Буккер

Тысячи неизвестных микробов и вирусов обитают в метро

Наука

Микрофлора окружает человека и внутри, и снаружи. Ученый мир не знает, сколько микробов и бактерий существует. Одной из главных причин называют не столько отсутствие финансирования, хотя кое-где сталкиваются и с такой проблемой, сколько дефицит подготовленных для такого изучения научных кадров. Пусть медленно, но человечество узнает, какое невероятное количество этих существ "проживает", например, в общественном транспорте.

Кадры решают всё

В последнем номере журнала Cell появился каталог микробов, обнаруженных в 60 системах общественного транспорта на шести континентах, который с 2015 по 2017 год составили более 900 ученых и добровольцев. В ходе исследования скамеек, перил, турникетов, билетных киосков в метро и автобусных остановок был открыт "основной городской микробиом" — 31 вид бактерий, общих для 97 процентов образцов, собранных в ходе исследования. Исследование также выявило наличие почти 11 000 вирусов и более 700 видов бактерий, которые пока не были идентифицированы.

Исследовательскую группу возглавил Кристофер Мейсон (Christopher Mason), чье исследование микробов в нью-йоркском метро в 2015 году вызвало интерес других ученых, которые пополнили ряды своих коллег. Прохожие, видевшие, как ученые тщательно обрабатывают поверхности в метро, начали ​​предлагать свою помощь. Количество участников исследования увеличилось за счет волонтеров.

Пересадка кишечных микробов может помочь детям с аутизмом
 

С помощью мазков с поверхностей исследователи собрали ДНК микробов, которые там обитали и погибли. В данных образцах обнаружили 4 246 известных видов микробов. Две трети составляли бактерии, а другая треть — смесь грибов, вирусов и прочих микробов. Тридцать один вид бактерий присутствовал почти в каждом городе, отчего их занесли в графу основного городского микробиома. Около половины из этого 31 вида бактерий распространены в организме человека, особенно на коже. Другие виды обычно встречаются в грязи, в воде или в пыли.

В каждом городе присутствует своя микрофлора. Поэтому исследователи могли с точностью 88% сказать, из какого города прибыла случайная выборка. Дальнейшие исследования помогут определять, из какого города те или иные отпечатки пальцев, что окажет существенную помощь криминалистам.

Неизвестные науке вирусы

Однако исследователи обнаружили также 748 бактерий и 10 928 вирусов, которые до сих не были идентифицированы.

"Мы увидели, что это были настоящие микроорганизмы, но их нет ни в одной базе данных", — призналась бывший исполнительный директор MetaSUB, исследовательского консорциума, проводившего исследование, биолог из университетской больницы Тюбингена Даниэла Бездан (Daniela Bezdan).

По словам микробиологов, загадочные микробы не вызывают беспокойства. Большинство вирусов, вероятно, являются бактериофагами, которые заражают другие бактерии, а не людей. Используемая методика сбора образцов также не позволяет отличить живые микробы от мертвых. Погибшие в метро бактерии, вирусы и грибки оставляют свои ДНК.

вирусы

Новые направления в науке

Это исследование открывает новую эру в появлении методов мониторинга общественного здоровья или появлении новых антибиотиков.

"Количество разнообразных микроорганизмов просто непостижимо велико, — сказала в интервью New York Times микробиолог Северо-Западного университета Эрика Хартманн (Erica Hartmann), которая не принимала участия в данном исследовании. — Существует так много всего, чего мы просто не понимаем, могут быть всевозможные прикольные биотехнологии и курьезные химические вещества, о которых мы еще не догадываемся".

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Поиск микробов в метро
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы вирусы микробы общественный транспорт
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