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Автор Александр Артамонов

В России совершенствуют робота-космонавта

Наука

Роботы — это машины, способные выполнять функции человека при взаимодействии с окружающим миром. О них люди мечтали, и вот сейчас эти механизмы входят в нашу жизнь с огромной скоростью. Основное их предназначение — улучшить условия труда, освободить "руки" от сложных рабочих процессов и увеличить производительность, да и просто сделать жизнь комфортнее.

В России совершенствуют робота-космонавта

Робототехника стала одним из ведущих направлений развития инженерной мысли во всем мире.

В очередном выпуске программы "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов рассказал о роботах — покорителях космического пространства.

— Сегодня многие страны работают над созданием боевых роботов, способных заменить солдат, которые, как известно, "ломаются" легко и способны только ограниченно функционировать в условиях, которые для машины вполне приемлемы.

Например, летающие роботы-истребители, которые, слава богу, не летают на запредельных скоростях и не несут разрушительного оружия, способного стирать с лица Земли континенты, но тем не менее их искусственный интеллект может выдерживать те перегрузки, которые в норме не выдерживает человеческий организм.

Известно же, что наш мозг полужидкий, соответственно, ускорение, торможение и смена режима, в том числе смена высоты — это те параметры, которые накладывают определенные ограничения на пригодность человека к некоторым боевым и просто критическим условиям.

Что уж говорить о космосе.

Роботы в космосе

Возможность замены людей на роботов — очень перспективное направление работы. И все большее количество стран, в том числе и Россия, задумываются о том, что доставлять человека на орбиту достаточно тяжело и гораздо лучше доставить туда такую машину, как наш робот Федор.

робот Фёдор на МКС
Фёдор на МКС

Разработка российских робототехников, с легкой руки главы "Роскосмоса" получившая имя Фёдор, способна работать в безвоздушном пространстве при отрицательных температурах.

Его не надо, в отличие от команды космонавтов, обеспечивать кислородом, возможно, даже давлением и другими искусственными условиями, которые создаются на орбите. А вот поставленные задачи такие роботы выполняют лучше, чем живые люди.

Насколько это правда?

Не всё так гладко, как хотелось бы

Я бы сказал, что это не есть правда. И не только по поводу того, что машина способна действовать только по алгоритмам, которые в нее заложены. То есть тот же робот Федор может — пока — только помогать космонавтам.

Но эксперимент был признан результативным. Хотя несколько "косяков" всё же нашлось.

Например, Фёдор оказался неустойчив к радиации.

Я думаю, что очень многие забывают о том, что освоение Марса и продвижение к Луне связано с прохождением через радиационный пояс. И насколько это возможно для человека, обсуждается до сегодняшнего дня.

Оставлю за кадром то, каким образом американцы преодолевали все время радиационный пояс, почему Армстронг и члены его команды смогли дожить до глубокой старости при той солнечной активности, которая была между Землей и Луной и при наличии просто радиации как таковой в космосе, если только у них не было толстенной брони из свинца и подобных ему защитных слоев. А их ведь не было…

В общем, выяснилось, роботы, как и мы — люди, капризно реагируют на радиацию:

  • она нарушает работу систем, в частности, приводит к изменению структуры металла.

И неожиданным образом выяснилось, что у нас в России открыты редкоземельные металлы, устойчивые к радиации. Кстати, ни у одной страны в мире таких больше нет.

Получается, что Фёдора вполне можно сделать пригодным для эксплуатации, допустим, на Луне — при строительстве лунной базы и дальнейшей работы на ней.

Что умеет робот Фёдор?

Благодаря своему ИИ Федор умеет

  • стрелять по-македонски, то есть с двух рук и фактически в разные направления;
  • водить транспортные средства, включая даже (на поверхности Земли испытания проводились) снегоход;
  • перемещаться по поверхности;
  • пользоваться различными офисными приспособлениями, то есть "пальцы" его конечностей работают чётко.

Кстати, ничего подобного на сегодня у американцев нет. Их робот, насколько известно из официальных источников, не способен ни печатать на клавиатуре, ни стрелять из двух стволов.

Я надеюсь, что стрелять с Луны Фёдору всё же не придется.

Какие испытания ещё предстоят Фёдору

Первому роботу-космонавту ещё предстоит пройти ряд испытаний, которых не было в программе его первого полёта на МКС.

К примеру, так называемое ударное испытание робота:

  • краш-тесты — проверка на прочность, на какие-то незапланированные действия, которые выбиваются из привычной для робота ситуации, допустим, агрессия со стороны или внештатные условия.

Надо сказать, что американцы, пусть и с менее продвинутыми моделями, чем наш Фёдор, такие тесты проводят. Этим часто занимается компания Boston Dynamics, которая строит боевые роботы-комплексы, которые изначально предназначены для того, чтобы быть предложенными армиям. И они не стесняются выкладывать результаты своих краш-тестов в интернет.

В России совершенствуют робота-космонавта

Конечно, хорошо, что наш робот-интеллектуал имеет столь многое. Но было бы еще лучше, если бы он, состоящий из сложных сплавов, устойчивых к радиации, с высоким искусственным интеллектом, способный на сложнейшие действия от стрельбы до работы на клавиатуре компьютера, так же бы прошел эти испытания на живучесть. В данном случае нам есть чему поучиться у американцев.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы космос роботы робот федор боевые роботы александр артамонов
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