Космические бури и... затишье. Размышления об Общем собрании РАН, посвященном 60-летию полета Юрия Гагарина

Сразу три космических информации привлекли мое внимание.

Во-первых, телескоп "Хаббл" сделал потрясающее фото одной из самых мощных звезд в нашей галактике.

Во-вторых, "Роскосмос" продемонстрировал журналистам первый блок новой орбитальной станции.

И в-третьих, была выбрана актриса для съемок на Международной Космической Станции художественного фильма под интригующим названием "Выбор".

Казалось бы, какое отношение эти три очень разных события имеют отношение к Общему собранию РАН, посвященному 60-летию полета первого человека в космос.

На мой взгляд, самое прямое! Причем я не имею только в виду справедливую, но уже банальную фразу Нейла Армстронга "Он всех нас позвал в космос!", но и пытаюсь понять суть современной космонавтики. А она высветилась довольно отчетливо именно на Общем собрании РАН.

Новая орбитальная? А зачем?

Создается впечатление будто земляне настроены покинуть родную планету. На борту МКС столпотворение: астронавты начинают туда летать так часто, что и уследить за ними уже трудновато. Говорят, что "коек" (то есть спальных мест) в американском секторе на международной станции не хватает. Впрочем, наши космонавты готовы выделить для коллег парочку неплохих "спальников", но только до прибытия на борт съемочной группы Первого телеканала — тогда и у нас будет тесновато…

Пока летать на МКС не собираются только китайцы. У них свои заботы. Первый модуль собственной станции они уже вывели на орбиту, и в скором времени они начнут эксплуатировать ее в полном объеме. Что именно предусмотрено в их программе?

Ответить на этот вопрос пока невозможно, так как в Китае говорится и пишется об этом весьма скудно. Но можно не сомневаться, что именно китайская орбитальная станция будет "наполнена большой наукой", так как коллеги в Поднебесной не только берут в мировой космонавтике все лучшее, но и тщательно избегают тех ошибок и недостатков, которыми славятся космические исследования в СССР, России, США и Европе.

Убежден, что научная программа Китая для станции будет копировать ту, что предназначалась для МКС, но которая так и не была осуществлена.

В канун запуска первого модуля МКС я беседовал с академиком Владимиром Уткиным, который вместе с Томом Стаффордом курировал научную программу. Для МКС было отобрано более 500 научных программ. Однако лишь некоторые из них были реализованы, так как политические и экономические аспекты полета МКС всегда преобладали над научными. На мой взгляд, именно это и стало причиной того, что мы уходим через пару лет из этого проекта. По крайней мере, об этом объявили не только специалисты, но и политики.

Ничего неожиданного в этом "уходе" нет.

Еще Константин Феоктистов (называющийся у нас "космонавтом", а главное — выдающийся и до конца еще неоцененный конструктор и ученый) предупреждал об участии в проекте МКС: "Хотя эти работы для нас интереса не представляют, но поскольку представители нашей страны подписали соглашения об участии, и, как бы глупо и безответственно это ни было, деваться нам некуда — соглашения надо выполнять".

На заре космонавтики политика играла определенную рол в ее становлении. К сожалению, и до сегодняшнего дня наука в пилотируемой космонавтике держится где-то на задворках, и в конце концов это и привело к ее печальному концу.

На Общем собрании РАН была сделана попытка выйти из этой ситуации.

С докладом выступил Владимир Соловьев. Он не только прославленный космонавт, но прежде всего член-корреспондент РАН и один из руководителей той самой "Энергии", носящей имя С. П. Королева, и откуда начиналась наша космонавтика.

В своем рассказе о будущем пилотируемой космонавтики в России Владимир Соловьев основное внимание уделил созданию новой орбитальной станции. Не полету на Марс, не лунной базе, об освоении Венеры, а именно РОСС — Российской Орбитальной Служебной Станции. Кто-то посчитал, что такое название появилось в "пику американцам", мол, оно напомнит им о том, как русские открыли Аляску, а потом "подарили" (за весьма небольшие деньги) ее Штатам. Но я не педалировал бы этот "политический замысел", так как в названии есть понятие "Служебная". А оно означает, что новая станция станет своеобразным трамплином для комплекса всевозможных космических программ и проектов, которые актуальны для науки. Замысел, безусловно, неплохой, но осуществим ли он при современных возможностях экономики России?

Новая орбитальная станция РОСС

Первая часть, безусловно, "да"! Я имею в виду создание самой станции. Пять лет — с 2025 по 2030 годы — будет запущено несколько базовых модулей, а также платформа для обслуживания космических исследовательских комплексов. Их предполагается запускать уже в следующей пятилетке. Но если первый этап создания станции понятен и его вполне по силах осуществить России, но второй этап — научный — нуждается в весьма активной поддержке международного сообщества, так как "научная составляющая космонавтики", к сожалению, у нас как в прошлом, так и нынешнем состоянии весьма и весьма слаба. Мы убеждались в этом при создании системы "Энергия-Буран". Тогда появилась уникальная космическая техника, но применения своего она не нашла, так как не было соответствующей научной нагрузки.

Вот и пришлось использовать один из макетов "Бурана" под ресторан, а потом вообще продать какому-то коллекционеру. На МКС ничтожно мало научных экспериментов, а те, о которых можно рассказывать, из далекого прошлого — ничего существенного современной науке они не дают. Вот и приходится космонавтам выступать в роли "извозчиков" (звучит, конечно, обидно, но справедливо) для коллег из США и других стран. Но что скрывать, основная финансовая нагрузка по эксплуатации МКС лежит на американцах, а потому они считают себя "хозяевами" этой станции. И именно от их решения зависит ее судьба. Кстати, многие специалисты и ученые в США считают, что для науки станция дает маловато, а потому они рекомендуют прекратить ее работу.

Такое мнение довольно широко распространено в руководстве США… А вдруг придет к власти "новый Трамп"!?

Владимир Соловьев подчеркнул, что станция РОСС будет отличаться от предыдущих орбитальных, и прежде всего от легендарного "Мира", своей орбитой. Наконец-то, она будет построена так, что со станции можно будет осматривать всю территорию России, а сейчас (да и раньше!) из-за наклонения орбиты всего лишь чуть более 20 процентов. Даже столицу можно было увидеть лишь издалека, где-то на горизонте, да и лучше всего в ночное время, когда она высвечивалась электрическими огнями. Новая станция будет пролетать и над полярными областями, что поможет четко организовать навигацию по Северному морскому пути, с которым наши экономисты связывают процветание России.

На втором этапе создания РОСС предполагается создать некий производственный корпус ("завод на орбите") и космически причал.

Что именно будет производить в невесомости космические инженеры и рабочие, до конца пока неясно. В какие дали будут уходить с космического причала новые корабли — тоже неизвестно. Чаще всего упоминается Луна и Марс, но пока неясно на чем туда будем летать… Второй этап создания РОСС намечен на 2030-2035 годы. Казалось бы, впереди еще десяток лет, но этого очень мало для создания новых программ освоения пространств вокруг Земли, тем более, что четкого понимания предстоящих исследований нет. .

"У нас появится выносной стапель, на котором мы сможем парковать разного рода автоматические аппараты, спутники, — сказал в докладе Владимир Соловьев. — Здесь будет проходить их ремонт, заправка, юстировка полезной нагрузки, а затем они снова будут отправляться на свои орбиты. Кроме того, мы создадим парк буксиров, которые смогут выводить автономные модули на нужную орбиту в нужное время".

Космодром "Восточный" и новая ракета "Ангара" — это земной фундамент национальной орбитальной станции.

Участники Общего собрания РАН с энтузиазмом восприняли сообщение член-корреспондента РАН Владимира Соловьева. Но как всегда, когда зашла речь о финансировании проекта, пришло разочарование. Планы, конечно, увлекательные и обширные, но без денег осуществить их невозможно. К сожалению, несмотря на заявления руководителей "Роскосмоса", финансирование явно недостаточное, да и осуществляется оно со сбоями. Причины очевидные: то финансовый кризис, то западные санкции, то пандемия ковида-19. А разве есть хоть малейшая гарантия того, что завтра ситуация изменится!?

Луна и прочие планеты

База на Луне…

Марсианские экспедиции…

Как этим мечтам мы предавались на заре космонавтики!

Во время первых стартов к Марсу, Венере и Луне я любил задавать один и тот же вопрос нашим и зарубежным ученым и конструкторам: "А когда туда полетим?" И слышал в ответ; "До кона ХХ века обязательно!"

Из всех предсказаний осуществилось лишь одно: лунные экспедиции стали реальностью. И вот только теперь вновь заговорили о полете на Марс и даже на Венеру.

Сразу оговорюсь: я считаю, что пока необходимости полететь туда нет. Все необходимое для науки можно получить с помощью автоматов. И это прекрасно демонстрируют американские и китайский исследовательские лаборатории, которые засыпают землян фотографиями марсианских пейзажей. Есть еще просто человеческое любопытство, которое и стимулирует разговоры о полетах к другим планетам. Этот стимул настолько мощный, что его вполне достаточно для организации подобных экспедиций.

Все-таки слишком много трудностей надо преодолеть, чтобы отправиться в столь длительный и опасный полет. Реально это станет возможно, пожалуй, лишь к середине нынешнего века.

Освоение Луны

Ну а что с нашими планетными программами?

В этом году попытаемся осуществить посадку на Луну. К сожалению, за годы перестройки и всевозможных реформ мы растеряли бесценный опыт работы в этой отрасли космонавтики. Во многом приходится начинать все с начала, а потому особых надежд на триумф таких полетов нет. По исследованиям Луны мы занимаем очередь уже не только после американцев, китайце, европейцев, но и наших "учеников" — индийцев, тех самых, которых когда-то мы выведи на космические дороги. Теперь они ушли далеко вперед, и вряд ли в обозримом будущем нам удасться их догнать…

Пока слова о базе на Луне, об орбитальной лунной станции, которые произносятся чиновниками разных рангов, лишь остаются пустыми звуками, не подкрепленными реальными делами. "Маниловых" в нашей космической отрасли работает много, и свое бездействие они прикрывают несбыточными мечтаниями, пытаясь заставить нас им поверить. Напрасно!

Колонизация Марса

А что с Марсом?

На Общем собрании РАН с докладом выступил заведующий Отделом физики планет ИКИ РАН Олег Кораблев. Это ведущий специалист по Марсу в нашей стране. В частности, он рассказал:

"Если всё пойдёт по плану, Россия сможет достигнуть Марса к началу 2023 года. Комплекс приборов уже создан, мы были готовы к запуску и в 2020 году, но произошёл перенос, тут и пандемия сыграла свою роль, и некоторые испытания не удалось провести… Надеюсь, мы опять включимся в число основных игроков… Марс — это планета, куда человек может полететь, и это не абсурд, как в случае с другими планетами. Марс, как и Луна, вполне достойная цель. И если говорить о колонизации, наверное, бессмысленно, то говорить о посещении реально. С другой стороны, более ближние цели, такие как доставка грунта Марса даст очень много не только для фундаментального исследования другой планеты, а как фундаментальное исследование Солнечной системы, частью которой является Земля, потому что Марс сохранил на своей поверхности породы такого возраста, которые на Земле уже давно утрачены, потому что Земля перерабатывает свои поверхности с большой скоростью за счёт биосферы, за счёт океана, за счёт тектоники плит. Степень переработки очень высокая. На Марсе нет этих процессов. Есть выветривание, но есть и очень старые породы. Доставка таких пород и их тщательное исследование очень важно с точки зрения понимания нашей собственной планеты и Солнечной системы в целом. Здесь большие перспективы, и я надеюсь, что Россия найдёт достойное место в этой области космических исследований… "

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К сожалению, слишком много пессимистических интонаций звучало в докладах ученых на Общем собрании РАН. Но это отражение реальной ситуации в отечественной космонавтике. И ученые Академии делают все возможное, чтобы найти выход из кризиса.

А надежды есть!

Ряд экспериментов в космосе проведено столь глобально и успешно, что позволяет говорить о том, что не все лидирующие позиции в этой области науки мы отдали коллегам из других стран…

Но об этом в следующий раз.