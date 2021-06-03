Роман Вильфанд: Гидрометцентр начал прогнозировать уровень ультрафиолетовой радиации

Каким в России будет первый летний месяц, чего ждать от природы туристам и жителям российских регионов, а также почему на Севере может быть жарче, чем на Юге, рассказал ведущей "Правды.ру” Анне Папенковой научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Читайте начало интервью: Роман Вильфанд: Лето будет неоднородным. И слава Богу

Осторожнее с солнцем

— Где этим летом в России будет нестандартно с температурой и другими метеоусловиям? То есть если мы привыкли, что Крым — это всегда тепло, например, а, может быть, там будут затяжные дожди. Где у нас такие неожиданности будут летом?

— Если вы имеете в виду этот год, то очень сложно отвечать в рамках долгосрочного прогноза о деталях погоды. Если же вы имеете в виду климатический прогноз, то в связи с изменениями климата происходят значительные изменения. В южных регионах нашей страны температура становится летом выше, но не так уж сильно. В целом по полушарию количество осадков не меняется, но в умеренных широтах осадки остаются на прежнем уровне. В полярных широтах количество осадков увеличивается, а в южных широтах уменьшается. Поэтому всегда испытывают недостаток влаги: Крым, Краснодарский край, Ставрополье.

Например, в умеренных широтах больше выпадает осадков, чем в южных. Они становятся еще более засушливыми в целом. Это первое.

Второе, температурный режим в южных широтах гораздо более устойчивый, чем в умеренных.

В нынешнем году в южных регионах, где обычно отдыхают россияне (Крым, Черноморское побережье), температура ожидается около и выше нормы.

Но летом в южных регионах количество опасных явлений примерно в десять раз больше, чем зимой. Почему? Летом солнечные лучи насыщены энергией и приводят к конвективным процессам — это процессы перемещения насыщенных влагой воздушных масс от поверхности Земли в средние и высокие слои тропосферы.

Быстрая конвекция называется взрывная конвекция, является источником опасных явлений — это явления, которые угрожают жизни человека, нарушают жизнедеятельность отраслей экономики. Поэтому все, что связано с очень сильными ливнями, ветровым режимом, особенно на юге европейской территории, проблема. Она усугубляется еще и тем, что мареограф очень сложный: Кавказский хребет приводит к тому, что конвекция бывает не только естественной, но и вынужденной: с севера или запада перемещаются воздушные массы, они вынужденно поднимаются по склонам гор. Это дополнительный эффект конвекции, перемещение воздуха вверх. Конечно, этих явлений не нужно бояться, потому что если спрогнозировано событие, то человек вооружен.

В регионах, которые традиционно являются курортными, и там погода прогнозируется комфортная (Минводы: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск), опасна ультрафиолетовая радиация.

Недавно мы начали экспериментальный прогноз (думаю, через несколько месяцев он станет официальным) на сайте Гидрометцентра: когда, в каких регионах опасный уровень ультрафиолетовой радиации.

Ультрафиолет может быть полезен в небольшом количестве, он вырабатывает витамин D, противодействие рахиту. Но когда мощный поток ультрафиолета и человек находится под ним, то начинаются дерматологические проблемы, слизистая глаз негативно реагирует. Поэтому от 11 до 14 часов нужно не находиться на "вредном" солнце.

Не только жара

— Россияне продолжают осваивать территорию России как курорты. Какие еще регионы посоветуете любителям погреться на солнышке и тем, кто предпочитает прохладную погоду, дождливую?

— Казалось бы, северные регионы, там прохладнее. Ничего подобного, за последние годы, и в этом году мы тоже прогнозируем такую ситуацию, меняется циркуляция, чаще встречаются меридиальные процессы, когда воздушные массы перемещаются с юга на север, и с севера на юг. И это приводит к тому, что в северных регионах устанавливается антициклональная погода. Антициклон — это барическое образование, в котором превалирует нисходящее движение воздуха и препятствуют облакообразованию, поэтому небо ясное. На Севере ведь солнце наблюдается почти круглые сутки. При антициклоне происходит постоянный прогрев подсевающей поверхности. У нас в умеренных широтах ночью солнца нет. А на Севере постоянно, особенно за 60-63-й параллелью, и в этих регионах учащаются пожароопасные ситуации за счет прогрева. Мы сейчас прогнозируем до семи суток надежно ситуацию.

Если на Севере нет антициклона, и люди предпочитают дождливую погоду, то можно ехать. Если антициклон, то можно попасть в ситуацию худшую, чем на Юге. Солнце не заходит, все время прогревает, и это нарушает планы людей, которые любят умеренно прохладную погоду.

В умеренных широтах прогнозируется чередование дождливых и теплых периодов. Климат у нас просто чудесный, потому что мы ощущаем все сезоны года.

Приходилось быть в командировках в Сингапуре. Господи, все время жара да жара, зимой и летом, ночью и днем 27-32 градуса. Это же скучно.

А у нас всё есть:

зимний снег,

осенние дожди,

летнее солнце.

В этом году лето ожидается около и выше нормы в целом.

— По всей стране?

— Удивительный случай, по всей стране. Существует 12 центров прогностических, которые получили лицензию Всемирной метеорологической организации, в том числе Гидрометцентр. Называется Оперативный центр продуцирования долгосрочных прогнозов погоды. Так вот прогноз, который мы выпустили, совпадает с комплексом прогнозов других центров. Поэтому можно сказать, что на севере вероятность того, что температура будет выше нормы, даже больше, чем на юге.

— Многие сейчас едут на побережье Балтийского моря, в Калининградскую область. Что ждет их, потому что погода в Калининградской области, наверное, ни в какие рамки не вписывается?

— Погода в Калининградской области изменчива. По расчетам, на Калининградском побережье температура превысит отметку 21-22 градуса не раньше середины июля. Но некоторые расчеты показывают, что может быть и в первой декаде июля, но в любом случае не в июне. На Черном море только в середине июня. В Калининграде позже.