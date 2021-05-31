Роман Вильфанд: Лето будет неоднородным. И слава Богу

Почему для погоды важна изменчивость, что такое волны тепла и чем они опасны, а также о том, почему метеозависимыми могут быть только метеорологи, рассказал ведущей "Правды.ру" Анне Папенковой научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Важна изменчивость

— Роман Менделевич, какая погода ожидается в Центральной России в начале июня?

— Долгосрочный прогноз — это особая форма прогноза. Если при прогнозировании на ближайшие дни метеорологи разработали модели, они адекватно описывают процессы, которые происходят в реальной атмосфере, уравнением математической физики, сравнением частных производных второй степени. Но при прогнозе на долгие сроки начинает играть роль хаотический компонент в атмосфере.

Есть теорема математика, метеоролога Лоренца, который говорит о том, что ни сейчас, ни через сто тысяч лет невозможно будет прогнозировать по дням погоду больше, чем на две недели.

Может быть, на восемнадцать дней, но все равно существуют ограничения.

Поэтому я постараюсь описать погоду на ближайшие несколько дней. Циркуляция меняется, и воздушные массы в центр Европейской России уже поступают не с юго-востока, как это было раньше, из Каракумов, когда жара необыкновенная была в Москве и во многих областях, а с севера, северо-востока. Поэтому похолодание начинается. Является ли это суперредкостью? За последние 10-11 лет в Москве первый летний месяц начинается с заморозков, когда ночью около 0. Потом лето восстанавливается.

Общий прогноз таков, что на европейской территории в целом лето ожидается не холодное, температурный фон около и выше нормы, но это при усреднении всего температурного фона за три летних месяца. А вот второй метод прогноза говорит, что лето будет неоднородным, то есть будут периоды и понижения температуры, дождливый, прохладной погоды, и периоды очень жаркой погоды. И слава Богу, потому что атмосфера и должна быть такой изменчивой. Почему? Вспомните, пожалуйста, 2010 год, когда пятьдесят два дня погодой управлял мощный стационарный антициклон. Радость была от этого? Торфяники и леса горели, температура в Москве была 38 градусов. И медики показали, что количество избыточных летальных исходов было связано именно с жаркой погодой. Поэтому общий подход метеорологов таков, что стационарность, устойчивость должна быть:

в мире,

семье,

коллективе.

Но вот атмосфера должна быть изменчивой. А метеорологи должны прогнозировать эту неустойчивость.

Опасная жара

— Но резкие перемены погоды сильно влияют на так называемых метеозависимых людей?

— Вот тут даже из вежливости не могу с вами согласиться. Пока еще ни в одном медицинском журнале не продемонстрировано, что изменение давления влияет на состояние человека. Конечно, когда резкое похолодание, дождь, сильный ветер, то человек простужается. Это единственное доказательство. А во всех остальных случаях нет доказательной базы, для того чтобы утверждать, что резкие изменения погоды влияют на человека. Я уже шутил по этому поводу, что самые метеозависимые люди — это метеорологи, потому что они себя чувствуют замечательно, если прогноз оправдывается, если даже, как говорят, камни с неба, но если по прогнозу, самочувствие замечательное. А вот если не оправдывается прогноз, то находится в депрессии.

Были проведены исследования:

в Канаде,

Австралии,

Японии.

Там сознательно изолировали людей с разными болезнями: неврологическими, кардиологическими, с болезнями костной системы. Их изолировали от информации, они жили комфортной жизнью, но информацию не получали. Оказалось, что костные и головные боли встречаются независимо от погоды. А вот если человек слышит, что происходят какие-то изменения, не только погодные, но и магнитные поля начинают менять свой знак, мы сразу начинаем сопоставлять это и чувствуем себя плохо. Такие эксперименты показывают, что нет зависимости четко выраженной.

— То есть метеозависимость — это псевдонаучное утверждение?

— Если она и существует, то должна быть доказана. Есть климатическая зависимость, когда климат заметно меняется, температура за определенный промежуток времени меняется. Это в нашей стране настоящие профессионалы, медики совместно с метеорологами пришли к такому выводу. Сейчас, я прошу прощения, еще одно исключение.

Всемирная организация здравоохранения и Всемирная метеорологическая организация определили, что на состояние человека плохо влияют так называемые волны тепла.

Под волнами тепла понимается ситуация, когда в летние месяцы температура превышает многолетнее значение на пять градусов и более, и продолжительность этого периода превышает пять дней. То есть, говоря простым языком, это продолжительная жаркая погода летом. Вот тогда действительно, есть целый ряд биологических терминов, как происходят биохимические изменения у человека, обезвоживание, и эти волны тепла очень опасны для человека. Вот это надо иметь в виду, это правда.