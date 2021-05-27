EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Гулливеры и лилипуты: как объяснить эксперименты с ростом

Наука

Отчего все люди на Земле разного роста? Скандинавские горнолыжники уже давно не самые рослые представители сильного пола, хотя где-то в топе этого рейтинга, а вот пигмеи по-прежнему превосходят ростом исключительно гномов. Коротконогая симпатюля влезает на каблуки, а дылда сутулится. Кому и для чего это нужно?

свинья-гигант
 

По большей части наш рост зависит от наследственности. Однако при одном немаловажном условии — отсутствии серьезных трудностей в младые годы. Доказано, что недоедание и тяжелые заболевания в детстве могут стать помехой для реализации своего генетического потенциала роста.

"Бывают в жизни злые шутки", — сказал верзила лилипутке

Согласно проведенному в 2016 году исследованию, результаты которого были выложены на страницах журнала eLife, самые высокие мужчины на планете появляются на свет в Нидерландах, а самые высокие женщины рождаются на территории одной из бывших советских республик, а именно в Латвии.

Как сообщается в бюллетене международной организации по изучению факторов риска неинфекционных заболеваний (NCD-RisC), данная статистика чревата существенными поправками. В частности, в 1985 году жители Южной Кореи занимали 133-е место среди самых высоких людей в мире, но уже к 2019 году корейцы доросли до 60-й позиции. Основная версия гласит, что это может быть связано с улучшением рациона питания в Южной Корее. Не рисом единым сыты сотрудники южнокорейских корпораций. Наверное, они втихомолку глушат напитки колой?

Если бы было все так просто и ясно! Ожиревшие (во всех смыслах) граждане мировой империи в 1985 году занимали 38-ю строчку высоченных людей. В 2019-м представители Соединенных Штатов укоротились до 58-го места. Существует гипотеза, что за океан отправилась всяческая "мелюзга". Впрочем, доказательств пока нет.

Отбрасывая историю с иммигрантами, можно состряпать следующее объяснение:

  • ухудшение качества питания из-за увеличения потребления фастфуда, безалкогольных напитков и прочей ерунды.
фаст-фуд
 

Самое нелепое предположение — американцы растут в корень, чтобы весь мир видел, с каким контингентом им приходится иметь дело. На худой конец — в "хижину дяди Тома" или в баночку "дяди Бена" (Uncle Ben's) необходимо втискиваться на карачках.

Прокрустово ложе

"Разбойник этот придумал особо мучительное истязание для всех, кто приходил к нему. У Прокруста было ложе, на него заставлял он ложиться тех, кто попадал ему в руки. Если ложе было слишком длинно, Прокруст вытягивал несчастного до тех пор, пока ноги жертвы не касались края ложа. Если же ложе было коротко, то Прокруст обрубал несчастному ноги", — пишет про великана Н. А. Кун в своей книге "Мифы и легенды Древней Греции".

Плохое питание — не единственный внешний фактор, который может сказаться на человеческом росте. Среди серьезных детских заболеваний, которые могут отрицательно сказаться на росте:

  • целиакия;
  • остеопатия;
  • рахит;
  • ювенильный остеопороз;
  • анемия.

Невзирая на все затруднения, в 2018 году удалось с точностью предсказать будущий рост и плотность костей маленького человечка, исходя только из его генов.

рахит
 

Генетические мутации и гормональный дисбаланс также связаны с низким ростом, включая карликовость, когда рост человека не превышает 147 сантиметров.

Существует так называемая непропорциональная карликовость, когда одни части тела маленькие, а другие — среднего или выше среднего размера. Другой тип — это пропорциональная карликовость, при которой все части тела пропорционально меньше средних размеров. Оба типа карликовости являются генетическими, и существует около 200 генетических вариаций, которые могут в конечном итоге вызвать эти две формы.

Некоторые из этих генов являются доминантными, то есть человеку необходимо наследовать гены только от одного родителя, тогда как другие являются генетически рецессивными, то есть человеку необходимо наследовать гены от обоих родителей.

Самым высоким человеком в истории, согласно Книге рекордов Гиннесса, был Роберт Уодлоу (Robert Wadlow), который страдал от опухоли гипофиза и акромегалией. Он скончался в возрасте 22-х лет. Рост самого высокого человека составлял 8 футов 11,1 дюйма (2 метра 72 см). Подобный чрезмерный рост, который иногда называют гигантизмом, может быть признаком рака. Например, у детей с опухолями гипофиза может наблюдаться чрезмерная выработка гормонов роста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

От чего зависит РОСТ ЧЕЛОВЕКА? Маленький рост это навсегда?
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Новости
Партии Зеленского и Медведчука лидируют в опросах на Украине
Пелагея отсудила у экс-супруга всю недвижимость
Поляки предложили Дуде высказать всё в лицо Путину
"Инмарко" может приостановить производство мороженого для России
Полтора миллиона жителей Подмосковья пользуются библиотеками
Коллега Протасевича по NEXTA призвал к полной блокаде Белоруссии
Норвежцы дали США эксклюзивное право размещать военных на своих базах
Планку взяли: Россия "накопила" на исторический рекорд
Специалисты изучили "интерактивное сновидение" человека
Путин объяснил, какой должна быть армия РФ
Последние материалы
Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС
"Инмарко" может приостановить производство мороженого для России
Полтора миллиона жителей Подмосковья пользуются библиотеками
Коллега Протасевича по NEXTA призвал к полной блокаде Белоруссии
МС-21: наш ответ Минторгу США
Норвежцы дали США эксклюзивное право размещать военных на своих базах
Планку взяли: Россия "накопила" на исторический рекорд
Специалисты изучили "интерактивное сновидение" человека
Путин объяснил, какой должна быть армия РФ
В Швейцарии обвинили Белоруссию в махинациях с сообщением о бомбе на Ryanair
Популярное
Здоровье и профилактика
Шум в голове может оказаться симптомом опухоли

Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?

Шум в голове может оказаться симптомом опухоли
Как замаскировать "простуду"
Дерматология
Как замаскировать "простуду"
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
Происшествия
СМИ: Ефремова отправили под домашний арест в Москву
Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова Усам Оздемиров МС-21: наш ответ Минторгу США Усам Оздемиров Антон Евсеев Курьезы науки: Рентген посрамил молодых Антон Евсеев
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Новости Белоруссии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников