Гулливеры и лилипуты: как объяснить эксперименты с ростом

Отчего все люди на Земле разного роста? Скандинавские горнолыжники уже давно не самые рослые представители сильного пола, хотя где-то в топе этого рейтинга, а вот пигмеи по-прежнему превосходят ростом исключительно гномов. Коротконогая симпатюля влезает на каблуки, а дылда сутулится. Кому и для чего это нужно?

По большей части наш рост зависит от наследственности. Однако при одном немаловажном условии — отсутствии серьезных трудностей в младые годы. Доказано, что недоедание и тяжелые заболевания в детстве могут стать помехой для реализации своего генетического потенциала роста.

"Бывают в жизни злые шутки", — сказал верзила лилипутке

Согласно проведенному в 2016 году исследованию, результаты которого были выложены на страницах журнала eLife, самые высокие мужчины на планете появляются на свет в Нидерландах, а самые высокие женщины рождаются на территории одной из бывших советских республик, а именно в Латвии.

Как сообщается в бюллетене международной организации по изучению факторов риска неинфекционных заболеваний (NCD-RisC), данная статистика чревата существенными поправками. В частности, в 1985 году жители Южной Кореи занимали 133-е место среди самых высоких людей в мире, но уже к 2019 году корейцы доросли до 60-й позиции. Основная версия гласит, что это может быть связано с улучшением рациона питания в Южной Корее. Не рисом единым сыты сотрудники южнокорейских корпораций. Наверное, они втихомолку глушат напитки колой?

Если бы было все так просто и ясно! Ожиревшие (во всех смыслах) граждане мировой империи в 1985 году занимали 38-ю строчку высоченных людей. В 2019-м представители Соединенных Штатов укоротились до 58-го места. Существует гипотеза, что за океан отправилась всяческая "мелюзга". Впрочем, доказательств пока нет.

Отбрасывая историю с иммигрантами, можно состряпать следующее объяснение:

ухудшение качества питания из-за увеличения потребления фастфуда, безалкогольных напитков и прочей ерунды.

Самое нелепое предположение — американцы растут в корень, чтобы весь мир видел, с каким контингентом им приходится иметь дело. На худой конец — в "хижину дяди Тома" или в баночку "дяди Бена" (Uncle Ben's) необходимо втискиваться на карачках.

Прокрустово ложе

"Разбойник этот придумал особо мучительное истязание для всех, кто приходил к нему. У Прокруста было ложе, на него заставлял он ложиться тех, кто попадал ему в руки. Если ложе было слишком длинно, Прокруст вытягивал несчастного до тех пор, пока ноги жертвы не касались края ложа. Если же ложе было коротко, то Прокруст обрубал несчастному ноги", — пишет про великана Н. А. Кун в своей книге "Мифы и легенды Древней Греции".

Плохое питание — не единственный внешний фактор, который может сказаться на человеческом росте. Среди серьезных детских заболеваний, которые могут отрицательно сказаться на росте:

целиакия;

остеопатия;

рахит;

ювенильный остеопороз;

анемия.

Невзирая на все затруднения, в 2018 году удалось с точностью предсказать будущий рост и плотность костей маленького человечка, исходя только из его генов.

Генетические мутации и гормональный дисбаланс также связаны с низким ростом, включая карликовость, когда рост человека не превышает 147 сантиметров.

Существует так называемая непропорциональная карликовость, когда одни части тела маленькие, а другие — среднего или выше среднего размера. Другой тип — это пропорциональная карликовость, при которой все части тела пропорционально меньше средних размеров. Оба типа карликовости являются генетическими, и существует около 200 генетических вариаций, которые могут в конечном итоге вызвать эти две формы.

Некоторые из этих генов являются доминантными, то есть человеку необходимо наследовать гены только от одного родителя, тогда как другие являются генетически рецессивными, то есть человеку необходимо наследовать гены от обоих родителей.

Самым высоким человеком в истории, согласно Книге рекордов Гиннесса, был Роберт Уодлоу (Robert Wadlow), который страдал от опухоли гипофиза и акромегалией. Он скончался в возрасте 22-х лет. Рост самого высокого человека составлял 8 футов 11,1 дюйма (2 метра 72 см). Подобный чрезмерный рост, который иногда называют гигантизмом, может быть признаком рака. Например, у детей с опухолями гипофиза может наблюдаться чрезмерная выработка гормонов роста.

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