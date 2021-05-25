Покажите человека, который не хотел бы быть счастливым. Но как достичь этого? Есть ли уравнение счастья? До настоящего времени ни мудрецы, ни ученые не сумели найти однозначную формулу счастья, как и формулу любви. Об этом чувстве снимают фильмы, а вот что касается счастья, то сподобились выпустить всего-то приложение для гаджета.
Лев Толстой как-то замечательно подметил: "Если хочешь быть счастливым — будь им!" А в другом месте Лев Николаевич не менее тонко подчеркнул: "Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить".
Мы все по-разному понимаем счастье, но такое положение дел совсем не устраивает ученых. В своих исследованиях мужи науки пытаются подметить эту субъективность и получить более полное представление о том, что такое счастье. Как выразился другой наш классик, "поверить алгеброй гармонию".
С этой благовидной целью ученые запустили бесплатное приложение для смартфонов Happiness Project. Менее чем за пять минут любой желающий может попробовать свои силы в одной из четырех игр, чтобы узнать об исследовании счастья и внести свой вклад в науку.
Анализ показал, что огромное значение люди придают ожиданиям. Счастье зависит не от того, насколько легко игроки справляются с заданием, а от того, насколько они справляются лучше, чем ожидалось.
Исследование показало, насколько большие ожидания могут стать головной болью. Любой адекватно думающий понимает, что не стоит говорить приятелям, что те придут в восторг от подарка, который вы собираетесь им преподнести. Понижение ожиданий увеличивает вероятность приятного сюрприза.
Сказанное напрямую относится к собственному счастью. Если вы планируете встретиться с любимым человеком, то будете недовольны, если он внезапно не сможет прийти. Однако ожидание неожиданного отказа от встречи не осчастливит вас. Наоборот, вы можете быть счастливее, если весь день с нетерпением ждали этой встречи, даже при условии некоторого риска, что встреча может сорваться.
Существует еще одна причина, которая заключается в том, что ожидания важны для принятия решений. Если всегда ожидать худшего, трудно сделать правильный выбор. Когда дела идут лучше, чем ожидалось, мозг может использовать эту информацию, чтобы в будущем сделать лучший выбор. По факту, счастье тесно связано с изучением окружающего нас мира.
Отличный пример, если по совету друзей вы отправитесь отдыхать, полагаясь на их восторженные отзывы. Большее удовольствие вы получите в том случае, если не будете ожидать, что все пойдет как по маслу.
Из приложения для смартфонов можно извлечь еще один урок. Его суть в том, что большинство событий не оказывают долгосрочного влияния на наше счастье. Это можно назвать "беговой дорожкой за счастьем". Не стоит думать, что с вами что-то не так, если вы не испытываете постоянного прилива счастья, например, от повышения по службе. Временная радость — это адаптация, которая помогает мозгу приспособиться к обстоятельствам, чтобы человек был готов сделать следующий шаг.
Это не просто слова. Это поможет лучше осознать наши ценности. Когда ощущение счастья пропадает, это может быть признаком того, что нужно попробовать что-то новое.
Каждая из четырех игр сосредоточена на том, что, по мнению ученых, важно для достижения счастья:
Тысячи пользователей, играющих в игры, помогают ученым вычислить уравнение счастья. Никогда не будет единой формулы счастья для всех, но наука постарается помочь объяснить различные факторы, которые помогут к нему приблизиться.
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