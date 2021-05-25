Ученые ищут формулу счастья с помощью игры

Покажите человека, который не хотел бы быть счастливым. Но как достичь этого? Есть ли уравнение счастья? До настоящего времени ни мудрецы, ни ученые не сумели найти однозначную формулу счастья, как и формулу любви. Об этом чувстве снимают фильмы, а вот что касается счастья, то сподобились выпустить всего-то приложение для гаджета.

Лев Толстой как-то замечательно подметил: "Если хочешь быть счастливым — будь им!" А в другом месте Лев Николаевич не менее тонко подчеркнул: "Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить".

Мы все по-разному понимаем счастье, но такое положение дел совсем не устраивает ученых. В своих исследованиях мужи науки пытаются подметить эту субъективность и получить более полное представление о том, что такое счастье. Как выразился другой наш классик, "поверить алгеброй гармонию".

С этой благовидной целью ученые запустили бесплатное приложение для смартфонов Happiness Project. Менее чем за пять минут любой желающий может попробовать свои силы в одной из четырех игр, чтобы узнать об исследовании счастья и внести свой вклад в науку.

Ожидания

Анализ показал, что огромное значение люди придают ожиданиям. Счастье зависит не от того, насколько легко игроки справляются с заданием, а от того, насколько они справляются лучше, чем ожидалось.

Исследование показало, насколько большие ожидания могут стать головной болью. Любой адекватно думающий понимает, что не стоит говорить приятелям, что те придут в восторг от подарка, который вы собираетесь им преподнести. Понижение ожиданий увеличивает вероятность приятного сюрприза.

Сказанное напрямую относится к собственному счастью. Если вы планируете встретиться с любимым человеком, то будете недовольны, если он внезапно не сможет прийти. Однако ожидание неожиданного отказа от встречи не осчастливит вас. Наоборот, вы можете быть счастливее, если весь день с нетерпением ждали этой встречи, даже при условии некоторого риска, что встреча может сорваться.

Существует еще одна причина, которая заключается в том, что ожидания важны для принятия решений. Если всегда ожидать худшего, трудно сделать правильный выбор. Когда дела идут лучше, чем ожидалось, мозг может использовать эту информацию, чтобы в будущем сделать лучший выбор. По факту, счастье тесно связано с изучением окружающего нас мира.

Отличный пример, если по совету друзей вы отправитесь отдыхать, полагаясь на их восторженные отзывы. Большее удовольствие вы получите в том случае, если не будете ожидать, что все пойдет как по маслу.

Из приложения для смартфонов можно извлечь еще один урок. Его суть в том, что большинство событий не оказывают долгосрочного влияния на наше счастье. Это можно назвать "беговой дорожкой за счастьем". Не стоит думать, что с вами что-то не так, если вы не испытываете постоянного прилива счастья, например, от повышения по службе. Временная радость — это адаптация, которая помогает мозгу приспособиться к обстоятельствам, чтобы человек был готов сделать следующий шаг.

Счастье — это инструмент, а не цель

Это не просто слова. Это поможет лучше осознать наши ценности. Когда ощущение счастья пропадает, это может быть признаком того, что нужно попробовать что-то новое.

Каждая из четырех игр сосредоточена на том, что, по мнению ученых, важно для достижения счастья:

неуверенность;

размышления о будущем;

обучение;

предпринимаемые усилия.

Тысячи пользователей, играющих в игры, помогают ученым вычислить уравнение счастья. Никогда не будет единой формулы счастья для всех, но наука постарается помочь объяснить различные факторы, которые помогут к нему приблизиться.

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