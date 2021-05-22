Истончение атмосферы – миф. Реальны только проблемы озонового слоя

Атмосфера — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией, является защитным слоем планеты. В интернете недавно проскочила информация, что земная атмосфера истончается.
Что это значит? И к чему может привести?
О состоянии атмосферы Земли в очередном выпуске программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шематович.
— Атмосфера, окружающая нашу планету, достаточно устойчива. В сообщении, которое навело панику на людей, говорилось об одном из её слоёв — стратосфере.
Сразу скажу, что термин "истощается" не совсем точный, потому что если где-то что-то уменьшается, то где-то прибавляется, это еще Михаил Ломоносов говорил.
Вероятно, брякнувший об "истощении" имел в виду следующее.
У нас постоянно наблюдается так называемое потепление. Прибавляется парниковых газов в атмосфере, и этот слой приземный — тропосфера — понемногу разогревается.
Ну, а газ при разогреве расширяется.
Естественно, поднимается граница между тропосферой и стратосферой. Всё.
Размеры, которые там называются, не критичны, потому что сама стратосфера до 50-60 километров по высоте, и небольшое изменение этой границы для Земли, конечно, не критично.
Гораздо важнее вопрос про озоновый слой, который расположен в верхней части стратосферы. Как мы знаем, он защищает поверхность и все живое на ней от ультрафиолетовых лучей солнца, которые несут определенную биологическую опасность.
Но так как весь разговор сейчас идет о нижней границе, то это, на мой взгляд, не критично. То есть на содержание озона в стратосфере это не должно повлиять критичным образом.
И не надо забывать, что границы между слоями атмосферы условные. Они сильно зависят от уровня солнечной активности, которая тоже не статична.
Есть одиннадцатилетний цикл солнечной активности. И под него подстраивается атмосфера. И о каком таком глобальном истощении можно тут говорить? Изменение границ — это нормально:
— А вообще, озоновому слою, который предоставляет защиту от ультрафиолетового излучения, что-то угрожает реально?
— Уже лет двадцать под эгидой ООН ведётся борьба с глобальным потеплением, одной из причин которого становятся так называемые парниковые газы. Это в основном метан, углекислый газ и так далее. Они разогревают атмосферу, тропосфера расширяется…
Насколько это сказывается на озоновом слое — нужно исследовать, оценивать, создавать модели и так далее.
Наблюдения и за этим слоем, и за стратосферой ведутся. И содержание озонового слоя постоянно измеряется как при помощи космических аппаратов, так и при помощи разных наземных инструментов. Всё под контролем.
— Про парниковые газы понятно, а из космоса-то что угрожает озоновому слою? Пробьет ли его комета, метеорит?
— На нашу атмосферу падает довольно большое количество так называемого межпланетного вещества. Это в основном пыль очень мелких размеров, и она преимущественно сгорает на больших высотах.
На озоновый слой определенное влияние оказывают так называемые космические лучи.
Ещё солнечные вспышки немного поджимают нашу атмосферу.
Но это спорадические, случайные процессы. А регулярное воздействие — техногенная нагрузка на атмосферу и, скажем, наведенная нагрузка из-за потепления, из-за таяния льдов (там метан высвобождается) — это серьёзней.
— Хотелось бы узнать Ваше мнение о соглашении по климату, о котором так много говорилось при президентстве Трампа в Соединенных Штатах.
— Это необходимая вещь, на мой взгляд. Здесь, конечно, как всегда, идет переоценка роли техногенного воздействия и естественного изменения атмосферы, климата и так далее. Очень тонкая грань между этими двумя факторами, и вот чуть-чуть педалировались вопросы техногенного воздействия, на мой взгляд.
Но эта кампания по контролю за климатом, по контролю за техногенным воздействием на нашу атмосферу, она некие результаты дает.
Хорошо, в Антарктиде никто не живет, но та же Южная Америка, Южная Африка — был же там период, когда население покупало шляпы, пытаясь защитить себя от избыточного излучения ультрафиолетового.
Я, конечно, чуть-чуть утрирую, но на самом деле влияние было. Истощение на 30% — довольно серьёзное. Мы пока не до конца знаем все механизмы, почему возникает ослабление этого слоя. Нашли несколько механизмов, и пытаемся их регулировать.
— А вот, кстати, почему истончается озоновый слой над Антарктидой, где нет промышленных предприятий и фактически никто не живет?
— Это специфика нашего климата: ветра дуют туда, на юг, и все выброшенные вещества концентрируются, парниковые газы там собираются.
И не только там. Полюса у Земли два. И озоновая дыра над Арктикой тоже образуется.
А поскольку полюса — это так называемая кухня погоды, то глобальные изменения, которые там формируются, потом распространяются на средних широтах.
Одно из следствий глобального потепления — погода становится менее устойчивой, быстро меняется.
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