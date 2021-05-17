"Врата смерти" губили все живое, кроме жрецов Кибелы

В пещере, которую древние римляне считали воротами в подземный мир, смертоносные испарения убивали все живое, однако не могли причинить вред жрецам богини Кибелы. Спустя десятилетие после обнаружения пещеры ученым удалось раскрыть загадку "Врат смерти".

Плутон — владыка преисподней

Плутоновыми пещерами, или "Плутониями", эллины и римляне называли места, где поднимались испарения ядовитых газов. Они считались входами в подземный мир.

Во фригийском городе Иераполисе (ныне природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО турецкий город Памуккале), где совершали гекатомбы, приносимых в жертву быков проводили через Плутониевые ворота. Когда жрецы выводили их на арену, зрители наблюдали, как исходящий от ворот дым убивал животных.

"Гиераполь, где есть горячие источники и святилище Плутона; о том и другом ходят какие-то чудесные рассказы. Святилище Плутона — небольших размеров отверстие пещеры, лежащей под маленьким выступом горной области; эта пещера настолько велика однако, что в ней может поместиться человек, а в глубину она идет далеко. Перед ней находится четырехугольное пространство, огороженное решеткой... Это пространство наполнено густым в виде облака дымом, с трудом можно различить пол. Для тех, кто приближается к решетке вокруг огороженного пространства, воздух безвреден, так как в тихую погоду он очищен от дыма, ибо дым держится внутри ограды; если же животное проникнет внутрь, то его ожидает моментальная смерть. Во всяком случае загнанные туда быки падают, и их оттуда вытаскивают уже мертвыми. Я выпускал туда воробьев, и они тотчас падали бездыханными", — свидетельствует греческий историк и географ Страбон.

Исследователи установили, что из скрытой глубоко под землей расщелины выходит большое количество вулканического углекислого газа. Более тяжелый, нежели воздух, газ на расстоянии 40 сантиметров над землей образовал как бы плавающее озеро. В течение дня этот газ рассеивается под действием солнечных лучей, сгущаясь в ночные часы, он становится наиболее смертоносным на рассвете. Более 50 процентов губительного газа сконцентрированы на самом дне озера, но даже на 10 сантиметров выше, где токсичность достигает 35 процентов, он может убить человека.

Жертвенные животные гибнут, жрецы Кибелы — нет

На страницах дошедшего до нас труда "География" Страбон удивляется: "Однако оскопленные галлы (жрецы богини Кибелы — прим. ред.) проходят внутрь безопасно, приближаясь даже к самому отверстию; затем, нагнувшись, они спускаются в глубину до известного предела, причем задерживают, насколько возможно, дыхание. Ведь по выражению их лиц я мог заметить признаки припадка вроде удушья. Свойственна ли такая безопасность всем людям, изувеченным таким образом, или только жрецам этого святилища; и проистекает ли она в силу божественного попечения, как это возможно при божественной одержимости, или же, наконец, она является результатом воздействия известных физических сил, противодействующих дыму?"

Загадка кроется в том, что на расстоянии 40 см от пола концентрация углекислого газа, хотя и удушливая, перестает быть смертельной. Высокого роста жрецы-галлы, чьи рты и ноздри располагались примерно на высоте от 60 до 90 см, безбоязненно проходили над смертоносным потоком. Ученые пишут, что жрецы могли использовать котурны.

Присутствие углекислого газа ощущается на протяжении всего светового дня. Внутри пещеры уровень углекислого газа постоянно колеблется от 86 до 91 процента, поскольку ни солнце, ни ветер не могут проникнуть внутрь.

Пещера использовалась как аттракцион. Жрецы торговали мелкими животными и птицами, которых паломники бросали в пещеру. В праздничные дни священники приносили в жертву более крупных животных.

По мнению исследователей, хорошо осведомленные о свойствах пещеры жрецы, вероятно, совершали крупные жертвоприношения в безветренные дни на рассвете или в сумерках. Во время полуденных церемоний им приходилось задерживать дыхание. Однако обнаруженные здесь масляные светильники свидетельствуют, что жрецы могли проникать в пещеру и по ночам.

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