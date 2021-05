В пещере, которую древние римляне считали воротами в подземный мир, смертоносные испарения убивали все живое, однако не могли причинить вред жрецам богини Кибелы. Спустя десятилетие после обнаружения пещеры ученым удалось раскрыть загадку "Врат смерти".

Плутоновыми пещерами, или "Плутониями", эллины и римляне называли места, где поднимались испарения ядовитых газов. Они считались входами в подземный мир.

Во фригийском городе Иераполисе (ныне природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО турецкий город Памуккале), где совершали гекатомбы, приносимых в жертву быков проводили через Плутониевые ворота. Когда жрецы выводили их на арену, зрители наблюдали, как исходящий от ворот дым убивал животных.

Исследователи установили, что из скрытой глубоко под землей расщелины выходит большое количество вулканического углекислого газа. Более тяжелый, нежели воздух, газ на расстоянии 40 сантиметров над землей образовал как бы плавающее озеро. В течение дня этот газ рассеивается под действием солнечных лучей, сгущаясь в ночные часы, он становится наиболее смертоносным на рассвете. Более 50 процентов губительного газа сконцентрированы на самом дне озера, но даже на 10 сантиметров выше, где токсичность достигает 35 процентов, он может убить человека.

Загадка кроется в том, что на расстоянии 40 см от пола концентрация углекислого газа, хотя и удушливая, перестает быть смертельной. Высокого роста жрецы-галлы, чьи рты и ноздри располагались примерно на высоте от 60 до 90 см, безбоязненно проходили над смертоносным потоком. Ученые пишут, что жрецы могли использовать котурны.

Присутствие углекислого газа ощущается на протяжении всего светового дня. Внутри пещеры уровень углекислого газа постоянно колеблется от 86 до 91 процента, поскольку ни солнце, ни ветер не могут проникнуть внутрь.

Пещера использовалась как аттракцион. Жрецы торговали мелкими животными и птицами, которых паломники бросали в пещеру. В праздничные дни священники приносили в жертву более крупных животных.

По мнению исследователей, хорошо осведомленные о свойствах пещеры жрецы, вероятно, совершали крупные жертвоприношения в безветренные дни на рассвете или в сумерках. Во время полуденных церемоний им приходилось задерживать дыхание. Однако обнаруженные здесь масляные светильники свидетельствуют, что жрецы могли проникать в пещеру и по ночам.

В поисках Храма Матери богов. Searching for the temple of the Gods Mother.