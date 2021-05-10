Копи царя Соломона находятся в интересном месте

Богатства копей царя Соломона не дают покоя историкам и проходимцам. Все прежние попытки отыскать сокровища легендарного правителя Иудейского царства заканчивались неудачей. Теперь решено сменить вектор поиска. Может быть, найдут?

Иерусалим. Стена плача

Царь Соломон — историческая фигура или миф

Сын Давида и Вирсавии, о котором рассказывается не только в Ветхом Завете и Коране, в великом множестве еврейских, арабских и эфиопских легенд, а также в трактате римского историка еврейского происхождения Иосифа Флавия, признан фигурой исторической, однако археологических доказательств существования Шломо не обнаружено. Как и не найдено доказательств описанного в Библии обширного и процветающего царства.

Судя по раскопкам, Иерусалим времен царя Соломона не походил на потрясающий воображение большой город. Вердикт не окончательный, полевые работы продолжаются. Сенсации еще будут. Пока историкам и археологам понятно: на территории нынешнего Израиля в десятом веке до Рождества Христова существовало единое еврейское царство. Определить его границы также не представляется возможным.

Рождение легенды

Благодаря археологическим (в том числе и подводным) раскопкам на "Острове фараонов", здесь еще в 1960 — 1980 годах нашли совмещенный с естественной гаванью комплекс портовых сооружений. Возможно, именно на этом месте финикийцы возвели Эцион-Гевер (в русском синодальном переводе Ецион-Гавер).

Если верить Третьей книге Царств, морской порт в районе современного израильского города Эйлата и корабли финикийские мастера построили на средства Соломона. Сначала порт построили для египтян, а затем восстановили или расширили его для Соломона, который с царем финикийского портового города-государства Тира Хирамом организовал совместную экспедицию в страну Офир.

Основным товаром морских перевозок были драгоценные металлы, хотя не только: "корабли царя ходили в Фарсис с слугами Хирама, и в три года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов" (2 Паралипоменон, 9:21).

Ученые педанты не поленились пересчитать доставленные из Офира царю Соломону 420 талантов золота, упомянутых в 9-й главе Третьей книги Царств, получив аж 14,4 т желтого металла. Вместо Бога кое-кто вычитал про золотого тельца, и завертелось. Принялись искать страну Офир, Фарсис или Таршиш.

Таршиш

Таршиш происходит от аккадского рашашу — "нагревать", "плавить" и означает "плавильня". В Книге пророка Иеремии написано, что из Таршиша доставлялось листовое серебро.

"Вопрос о местоположении Таршиша является спорным, — сообщается на сайте Электронной еврейской энциклопедии. — Многие исследователи заключают, что Таршиш — средиземноморский порт, и отождествляют его с Тарсом (в области Киликия на юге Малой Азии) или Тартессом, который в "Истории" Геродота и в сочинении Страбона и Плиния помещен на Иберийском (ныне Пиренейском) полуострове к западу от Геркулесовых столпов (Гибралтарского пролива). Последнее предположение более обоснованно, поскольку Тартесс был финикийской колонией, а в Ис. 23:1, 6, 10, 14 и Иех. 17:12, 25 Таршиш упоминается в связи финикийским городом Цор (Тир); кроме того, в древности неподалеку от Тартесса разрабатывались месторождения разных руд, а также хризолита".

Однако Таршиш мог находиться в следующих местах, где были финикийские колонии и добывались руды:

на острове Сардиния;

в Киликии (ныне Турция);

в Северной Африке (на территории современного Туниса, где был Карфаген);

на побережье Красного моря;

на побережье Индийского океана.

Испанская версия копей царя Соломона

Директор консалтинговой компании Wreck Watch, археолог-подводник Шон Кингсли (Sean Kingsley) в редактируемом им журнале Wreckwatch Magazine недавно высказал смелое предположение, что правитель Израильского царства Соломон финансировал экспедиции финикийцев с целью разработки месторождений полезных ископаемых на Пиренейском полуострове.

Его аргументация базируется на существовании остатков финикийских рудников у реки Рио-Тинто на юго-западе Испании; библейских названий мест, связанных с добычей полезных ископаемых; отрывочных сведений из еврейской Библии — Танаха, которые, как представляется, связывают Соломона с финикийскими мореплавателями и с древним городом Тартесс в южной Испании первого тысячелетия до н. э.

Союз приморских городов на восточном побережье Средиземного моря, получивший от древних греков название Финикия, переживал свой расцвет в период с 1500 г. по 300 г. до н. э. Отправляясь в плавание с территории нынешнего Ливана, они создавали отдельные поселения и колонии вдоль побережья Средиземного моря вплоть до сегодняшней Португалии.

Приступая к своим исследованиям лет десять назад, Кингсли совсем не предполагал, что ему предстоит сделать какое-нибудь серьезное открытие: "Похоже, Соломон поступал мудро при планировании своих морских предприятий. Он субсидировал морские экспедиции из Иерусалима, позволяя бывалым финикийским морякам рисковать на море".

По мнению Кингсли, местонахождение Таршиша подтверждает найденная на Сардинии и датируемая 9-м веком до нашей эры надпись на финикийском языке, которая относится к финикийским военным, бежавшим в Таршиш после поражения. Исследователь исходит из того, что древние греки также упоминают Тартесс, который по звучанию похож на цветущий южный испанский город Таршиш.

Ученые критикуют своего коллегу

Хотя мало кто сомневался, что финикийцы посещали Испанию, некоторые историки ссылаются на отсутствие прямых доказательств связи царя Соломона с Пиренеями.

"До сих пор не ясно даже, существовало ли царство Соломона", — резонно говорит директор Центра перспективных иудейских исследований имени Герберта Д. Каца при Пенсильванском университете Стивен Вэйцман (Steven Weitzman).

Вэйцман опровергает один из аргументов Кингсли, что около Рио-Тинто есть топонимы, которые имеют библейские имена. Скорее всего, с его точки зрения, они являются "отражением интереса испанцев к поискам золота Соломона", за которым охотятся последние полтысячи лет, а не "историческими свидетельствами о библейском Соломоне".

"В Библии ничего не говорится о копях или добыче полезных ископаемых. Я не знаю свидетельств присутствия израильтян в Испании в то время, — пояснил Вэйцман. — Где бы ни находился Офир, корабли должны были плыть в направлении, противоположном Испании, на восток, а не на запад".

По словам Кингсли, найденные в Израиле серебряные артефакты привезены из Испании. Однако исследователи этих предметов сообщили веб-порталу Live Science, что серебро из Иберии (Испании) попало в Израиль не в 10-м столетии до н. э., т. е. во времена правления царя Соломона, а позднее — в 9-м веке.

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