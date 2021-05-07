Человек-обезьяна: будущее Земли за химерами

Во время исследования процесса совместного развития двух типов клеток ученые впервые создали эмбрион обезьяны, содержащий человеческие клетки. Полученным от макаки зародышам были инъецированы человеческие стволовые клетки. После 20 дней развития они были уничтожены.

Человекообразная обезьяна или обезьянообразный человек

В греческой мифологии есть огнедышащее чудовище химера — помесь льва, козы и змеи. Хотя мы называем химерой неосуществимые идеи, эта химера вполне реальна. Животные с отдельными человеческими органами могут помочь в лечении серьезных болезней. Так, химеры человека и обезьяны могут быть востребованы для изучения частей мозга, чтобы лучше бороться с болезнью Альцгеймера или предоставить органы для трансплантации.

До сегодняшнего дня такие вещи пытались изучать на свиньях, потому что их внутренние органы приблизительно такого же размера, как у людей. Однако человеческих клеток не хватило для создания функциональной химеры. Исследования пришлось прекратить.

Поскольку с точки зрения генетики и анатомии человек — это примат, следовательно, была высокая вероятность, что в организме обезьяны клетки человека будут эффективнее взаимодействовать друг с другом. Заявленная цель экспериментов — понять и усовершенствовать развитие химер у приматов до передачи технологии свиньям.

Вопросы этики

Как обычно, возникают этические вопросы. Ведь теперь ученым придется иметь дело с полулюдьми, над которыми не принято ставить эксперименты. Как химеры будут выглядеть и функционировать, частично зависит от количества человеческих клеток и клеток животных. В предыдущих экспериментах, например, была получена коза-овца как с гладкой, так и жесткой шерстью. Если появятся свиньи или обезьяны с человеческими особенностями, то это может вызвать серьезное порицание со стороны общественности.

С другой стороны, это должно сократить нехватку органов для трансплантации. В одних только Соединенных Штатах более ста тысяч пациентов нуждаются в пересадке органов.

Моральный статус

"... Человеческая культура самой постановкой проблемы о моральном статусе эмбриона уже делает его субъектом фундаментальных моральных прав, проявляя при этом моральные качества человеческого рода в целом, такие как солидарность, долг, взаимоответственность, свобода, любовь, милосердие", — говорится на веб-сайте "Грани жизни".

Человек обладает более высоким моральным статусом по сравнению с обезьяной, которая имеет более высокий моральный статус, нежели свинья, которая в свою очередь является обладательницей более высокого морального статуса перед червями. Моральный статус связан с умственными способностями, такими как сознание, самосознание и рациональность.

В будущем некоторые химеры могут развить умственные способности. Это представляет собой огромную проблему для тех из нас, кто работает над определением морального статуса живых существ, а также прав и обязанностей, вытекающих из этого статуса.

Есть два способа решить этические проблемы морального статуса химер. Ученые могут генетически редактировать стволовые клетки человека.

Также в качестве альтернативы ученые могут позволить таким химерам родиться, чтобы, изучив их, определить моральный статус этих существ. Это может вызвать другие этические проблемы, ведь новорожденный будет подвергнут новым поведенческим тестам на познание, общение и другие умственные способности.

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