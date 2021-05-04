Можно ли считать "Суперджет-100” действительно российским самолетом, какие бонусы принесло его создание отечественному авиапрому и в чем уникальность "Сухого”, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель "Правды.ру”.
— Сегодня остановимся на серьезной проблеме авиационной промышленности — это история самолета "Суперджет-100". С тех пор как он летает, не смолкают бесконечные разговоры о том, что машина сырая, нам не нужна, перенапичкана электроникой, зачем загубили ТУ-334. Давайте сразу пойдем по фактам. В марте этого года из цехов произошла выкатка 207-го 100-местного "Суперджет-100". В Советском Союзе считалось, что машина идет в серию, если было выпущено 100 образцов: тогда она не прототип, а научилась летать и стала серийной. "Суперджет-100" — единственный аппарат отечественного производства. Да, я в курсе, что 90% частей и систем "Суперджет-100" выполнено за рубежом. Но ведь самое главное, что действительно российские:
Он помог нам перескочить через ту дыру, которая создалась в авиапроме из-за бездействия систем административных, министерских с начала 90-х до 2005-2010-х годов. В 2019 году 51% общего пассажирооборота России на турбовинтовых и реактивных самолетах выполнил "Суперджет-100". В 2020-м эта доля увеличилась. Потому что "Суперджет-100" может летать при относительно небольшой емкости салонов, в то время как переразмеренные монстры были не на крыле, потому что люди не летали, для компании было сверхубыточно. И наш ослик "Суперджет-100" взвалил на себя большую часть летной работы уже во время эпидемии.
Он сейчас помогает развивать региональную сеть аэропортов. Да, этот самолет создан не для посадки в тяжелых условиях, как АН-148, у него низкое положение бочек двигателей, что делает возможным засасывание в силовую установку различных камешков на полосе регионального аэродрома. Ну что же, нам предстоит улучшить класс региональных аэродромов и сделать их соответствующими стандартам, которые мы видим на Западе.
Если взять все технологии, которые мы сумели приобрести, научившись у западников, войдя в союз с Finmeccanica, сейчас этот концерн итальянский называется "Леонардо", то мы:
Живем мы в эпоху жестких санкций и, прикрываясь "Суперджет-100", мы смогли обслужить нашу оборонную промышленность, получить водорезки, грохота (есть такая техника) и различные станки, которые позволяют делать детали с двойной кривизной поверхности. А западники закрыли глаза, потому что надеялись выведать наш секрет, а "Леонардо" в начале проекта обладал 25% акций — впервые за всю историю советского и российского авиапрома столь массированно иностранный авиапроизводитель вошел в российский проект.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, говорил про ТУ-334 "хотя теперь мы не можем без согласования с нашими партнерами поставить "Суперджет" в те страны, куда могли бы поставить без всяких проблем и ограничений ТУ-334, зато мы бы не получили тех наработок, которыми сейчас обладаем".
Я, как и все, скорблю, что ТУ-334 не пошел в серию. Он был к этому готов, получил все сертификаты, был готов к экспорту. Но техника морально устаревает.
"Суперджет-100" — это новые чертежные графические станции, совсем другой метод, чем тогда, когда мы сажали заклепки по принципу "неладно скроен, прочно сшит". Это техника, за которую не стыдно на аэродромах первого уровня.
— Издание, которое не особо любит российский авиапром, — это "Авиа.ру". И вот главный редактор его, Роман Гусаров, говорит: "Я не идеализирую суперджеты, но я не скажу, что эти самолеты ненадежны. Они находятся на хорошем мировом уровне".
Этот самолет совершил дебютный рейс весной 2011 года, за десять лет эксплуатации ни разу не упал с пассажирами.
Было только одно воздушное происшествие, крайне неприятное, повлекшее за собой смерть людей, — это демонстрационный полет в Юго-Восточную Азию. При невыясненных обстоятельствах, притом что была профессиональная команда, он неожиданно упал. Но при гражданских перелетах этот борт ни разу не падал. И даже тот единственный случай, когда неумелая эксплуатация "Суперджета-100" повлекла за собой человеческие жертвы, произошел на земле и является следствием, откровенно говоря, летной ошибки.
Посмотрите статистику "Боингов", тот же 737-й: стали падать с момента запуска в серийное производство. Тем не менее мы все на "Боингах" летаем.
Кроме того, чтобы выйти на магистральный лайнер "МС-21", необходимо было научиться современным технологиям и восполнить пробелы, которые возникли у нас, когда авиаинженеры на рынках торговали, вместо того чтобы заниматься профильным трудом в КБ. То есть "Суперджет-100" послужил еще и "летающей лабораторией", это первый проект современного гражданского самолета в России.
В Мексике на 2020 год числилось 22 единицы этого самолета. Пробник из 3 самолетов приобрело правительство Таиланда. Обычно машины живут долго, 30-50 лет, если посмотреть на наших не-друзей американцев, там есть машины, которые старше своих пилотов и тем не менее эксплуатируются.
"Суперджет-100" выдержал дебютный период, и ругать его не за что. А ругаем, потому что конкуренция сильна, и разные эксперты, оплаченные евро и долларами, с удовольствием бросят камень в нашего не гадкого утенка, а молодого лебедя.
За него честь и хвала корпорации "Сухой" и ее гражданским самолетам. Я никогда не был в хороших отношениях с Михаилом Аслановичем Погосяном, у которого работал замом по проекту гражданских самолетов "Сухого", но хочу воздать ему должное: нужны были смелость и гражданское мужество, чтобы поднять этот проект, при условии, что до этого "Сухой" гражданскими проектами не занимался.
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