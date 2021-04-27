Психологи доказали, что умным везет больше, чем дуракам

Хорошие мыслительные способности увеличивают шансы на преуспевание в жизни. Вопреки широко бытующему мнению, быть исключительно умным и одаренным — это не только не плохо, но даже очень и очень хорошо.

В литературе, в кинематографе, в телевизионных ток-шоу любят рассказывать о людях, которым приходится нелегко, несмотря на их высокий интеллект, что им приходится хлебнуть горя именно из-за своего ума.

Горе от ума

Все мы прекрасно помним название замечательного творения Александра Грибоедова, прямиком отсылающего читателя к такому грустному выводу. Таких примеров можно пригоршнями черпать из мировой классической литературы.

"Аристотель — кладезь мыслей ценных — Не мог прибавить денег ни гроша, И клерк их клянчил, грешная душа, У всех друзей и тратил на ученье И ревностно молился о спасенье Тех, щедрости которых был обязан", — писал о средневековом студиозусе английский поэт 14-го века Джеффри Чосер.

Против подобного вывода возражают авторы четырех исследований. И вот вывод ученых, работающих совместно с Мэттом Брауном (Matt Brown) из американского Института аутизма и эволюционной медицины в Льюисберге:

"Более высокие когнитивные способности обычно являются преимуществом и практически никогда не причиняют вреда".

Основанием для такого заключения послужили данные примерно 50 тысяч человек, каждый из которых прошел когнитивные тесты в детстве или подростковом возрасте. Самая старая выборка включала около 10 000 случайно выбранных молодых людей из американского штата Висконсин, окончивших там школу в 1957 году. Самая последняя выборка, которую проводили в США между 1980 и 1984 годами, включает людей, опрошенных 17 раз. Еще одна группа из США, состоявшая из испытуемых, родившихся в 1960 году, предоставила информацию 26 раз. В британский выборочный контроль попало более 16 000 человек 1970 года рождения, каждого из которых опрашивали в возрасте от 10 до 46 лет.

В качестве критериев успешной карьеры исследователи учитывали уровень образования, доход, удовлетворенность работой, физическое и психическое здоровье, социальные контакты и волонтерскую работу. Они специально выискивали области жизни, в которых низкие или средние когнитивные способности были более полезными, чем высокий интеллект. Они обнаружили только шесть из более чем 200 возможных негативных эффектов, в том числе связанные со сном привычки и удовлетворенность работой. Однако эффекты были незначительными и не проявлялись во всех выборках и возрастных группах.

От ума ума не ищут?

В большинстве случаев: чем выше когнитивные способности, тем лучше, например, уровень образования, заработок и состояние здоровья. Браун и его коллеги полагают, что позитивная корреляция не изменится и в случае, если человек проявит еще больше способностей и продемонстрирует свою одаренность.

Так почему же многие считают, что у выдающегося интеллекта есть обратная сторона? По этому поводу существует ряд теорий, некоторые из которых также обсуждают исследователи. Среди прочего, они считают правдоподобным заблуждение: когда одаренные люди терпят крах, в этом обвиняют их интеллект, потому что он заметно выделяется. При среднем интеллекте для объяснения могут использоваться иные характеристики, в частности, отсутствие эмпатии. Иначе говоря, недостаток сопереживания эмоциональному состоянию другого человека.

При этом авторы исследования признают, что интеллект, безусловно, не является гарантией хорошей жизни. Ведь задействованы также и другие характеристики, такие как:

совестливость;

окружение;

элемент случайности.

Кроме того, эти исследования не проводили различий между эффектами различных когнитивных способностей, будучи выборками из популяции обыкновенных людей со сравнительно небольшим количеством одаренных личностей.

Согласно другому исследованию, наилучшие показатели в учебе никогда не могут быть "слишком хорошими", по крайней мере, если их сравнивать с более поздним профессиональным успехом. Как сообщают авторы, в одном исследовании изучали отличников по математике. 25% лучших учеников достигли больших успехов, нежели 25% "худших": они чаще получали докторскую степень, подавали больше заявок на патенты, имели более высокий доход и чаще получали профессорские звания.

Кроме того, одаренность может повлиять на жизнь в тех областях, которые не рассматривались в настоящих исследованиях. Имеются свидетельства, что слишком толковым людям несколько труднее разобраться в хитросплетениях жизни. А при поиске спутника или спутницы жизни возможности выбора для них могут быть ограничены. Большинство людей хотят, чтобы рядом с ними были исключительно умные, но не высокоинтеллектуальные люди, опасаясь, что они могут оказаться несовместимыми. Поэтому круг потенциальных партнеров может быть несколько более ограниченным. Однако многочисленные другие преимущества должны перевесить этот недостаток.

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