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Автор Игорь Буккер

Графология оказалась лженаукой

Наука

Когда экс-президент США Дональд Трамп, подписывая очередной указ, оставлял под документом размашистый автограф, многие, наверное, думали, как это типично для лидера сверхдержавы. Почерк — зеркало характера. По размеру шрифта можно судить об уверенности человека. На самом деле графологи не в состоянии ухватить личность.

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Почерк — предатель или загадка

Вполне вероятно, что почерк что-то говорит о состоянии нашего здоровья в данный момент или способен нечто сообщить о нашем характере. Ведь выносят же психологи вердикт о состоянии личности на основании наблюдения за мимикой, жестами или поведением человека. А чем почерк хуже?

Однако в настоящее время появилось множество эмпирических исследований, которые не выявили какой-либо существенной корреляции между личностными чертами и почерком. Острый стресс и эмоциональное напряжение могут привести к нечеткому написанию букв, потому что пишут быстрее, чем обычно. Противоположные выводы в основном основывались на недостаточных статистических данных. Что касается упомянутого выше случая с Трампом, по-видимому, почти каждый из нас знаком с неким самоуверенным человеком, у которого отсутствует размашистый почерк.

Многие утверждения графологов на поверку оказываются сомнительными. Так, образец почерка не может уверенно сказать работодателю, беременна ли соискательница. Хотя отдельные недобросовестные американские эксперты заявляли об этом.

Возможно ли по почерку определить хотя бы пол написавшего? Даже об этом нельзя судить достоверно. Хотя давно установлено, что аккуратный женский почерк с более крупным, нежели у мужчин, написанием литер полностью зависит от более развитой у прекрасного пола мелкой моторики. Однако любые различия в начертании букв за последние несколько десятилетий все больше и больше уменьшаются.

В середине прошлого века разборчивый почерк среди школьников еще высоко ценился. Сейчас большинство взрослых больше не пишут так, как научились писать в школе. С возрастом почерк меняется. Кроме того, в более старшем возрасте также могут возникать нарушения мелкой моторики, которые проявляются в начертании букв.

Причины изменения почерка

Почерк меняется не только в силу возрастных изменений, но из-за некоторых заболеваний. В медицинской литературе уже давно описаны расстройства, которые характеризуются изменением почерка. Пациенты с болезнью Паркинсона часто пишут миниатюрным почерком, называемым микрографией. Изменение почерка с тенденцией к уменьшению размера букв встречается при:

  • шизофрении,
  • кататоническом синдроме,
  • обсессивно-компульсивном расстройстве,
  • отравлении марганцем.
шизофрения
 

Огромную роль играют еще два фактора: профессия и происхождение. Учеба или работа, связанная с продолжительным времяпрепровождением за писаниной, приводит к упрощенному начертанию букв. Неразборчивые каракули врачей — хороший тому пример. Довольно часто почерк также показывает, в какой стране обучался письму тот или иной человек.

Однако остается открытым вопрос, будет ли почерк в будущем хоть как-то характеризовать индивида. Мы все меньше и меньше пишем от руки, набирая текст на клавиатуре или на дисплее, а цифровая подпись становится все более распространенным явлением. По всей видимости, это снижает шансы делать выводы на основании почерка того или иного человека.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы графология
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