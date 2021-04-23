Какая кошка перебежала дорогу египтянам

Древние египтяне известны своим пристрастием к миру кошачьих. Чем обусловлена такая любовь к кошкам, что их даже мумифицировали? Почему фигура Сфинкса у Великих пирамид Гизы — в кошачьей позе? Последние исследования не дали ответы на все вопросы, но выявили интересные подробности.

Мумия кошки

Кошка выбирает своих хозяев

Античный историк Геродот свидетельствует: "Если в доме околеет кошка, то все обитатели дома сбривают себе только брови. Трупы кошек отвозят в город Бубастис, бальзамируют и погребают там в священных покоях".

В Каирском музее представлена бронзовая статуэтка кошки с котятами. Бастет почиталась богиней города Бубастис, стратегически важной территории для контроля над торговыми путями Восточного Средиземноморья.

В эпоху Нового царства образ Бастет начинает сливаться с образом фиванской богини материнства Мут, чьим священным животным была кошка. Бастет олицетворяла глаз солнца в его благотворном качестве в противоположность Сехмет и Тефнут, воплощавших губительную силу светила.

С Третьего переходного периода (1069 до н. э. — 664 до н. э.) в истории Египта в Бубастисе, Саккаре, Фивах и Бени-Хасане появляются некрополи для мумифицированных кошек. Считалось, что амулеты с изображением кошки отвращают неудачу и приносят плодородие. Небесным образом египетской Мурки была планета Меркурий.

Почем кошка?

Точное время, когда кошки были одомашнены, установить пока не удалось. Самые первые захоронения кошек и котят в Египте датируют 3800 годом до нашей эры.

В своей "Истории животных" Аристотель отмечает природную любострастность кошек. Разве это причина для почитания? Мягкий пушистый комочек в момент выпускает свои коготки, превращаясь в злобно-драчливое существо. Превращение киски в хищника также ничего не объясняет. Остается только признать, что в древности кошки, как и современные, отлично справлялись со своей основной "профессией" охотника на крыс и мышей, ловца змей.

Кошка с мышкой

В итоге египтологи раскинули мозгами и сделали вывод. При таком потрясающем обилии мумий кошек культ этого животного играл значительную роль в экономике, поскольку для разведения кошек требовалось создание обширной торговой сети на поставку продуктов питания, масел и смол для их бальзамирования. Для ухода за священными животными (не только за кисками) требовался штат служителей. Неплохая синекура для целого сонма египетских бездельников.

Священные жертвы

В прошлом году на страницах журнала Scientific Reports опубликовали результаты рентгеновской микрокомпьютерной томографии мумифицированных животных, в том числе и кошек. У исследователей случилась легкая истерика, когда посреди громоздкой упаковки они усмотрели тельце пятимесячного котенка, которому преднамеренно свернули шею.

Предположительно, в период примерно с 700 г. до н. э. до 300 г. н. э. существовали целые хозяйственные отрасли, которые занимались массовым разведением кошек с целью их последующего умерщвления и мумифицирования. Кошачьи мумии хоронили рядом с покойниками.

"Это был шок. Однако практика принесения в жертву кошек не была редкостью. Их часто выращивали именно для этой цели. Дело было поставлено на поток", — отмечает один из авторов исследования Ричард Джонстон (Richard Johnston) из университета Суонси.

Древние египтяне любовно выращивали кошек, чтобы приносить их в жертву своим идолам. С какой целью их укладывали в гроб рядом с умершими — нам неизвестно. Вероятно, имеется некая тонкая грань между благоговейным почитанием и безумным увлечением.

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