Россия включилась в гонку за новый космический порядок

В 2025 году МКС должна прекратить свое существование. Россия, Китай и США переходят к реализации собственных программам в ближнем космосе. У всех есть проблемы, кто выиграет гонку за новый космический порядок?

Россия затопит в океане свою часть МКС в 2024 году

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что его ведомство приступило к строительству первого модуля новой российской орбитальной станции.

"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", — написал Рогозин.

Днями ранее Москва объявила, что откажется от использования Международной космической станции (МКС) после достижения запланированного срока службы в 2024 году.

В настоящее время МКС является совместным проектом Национального американского космического агентства (НАСА) и Роскосмоса, обе стороны признают, что с технической точки зрения проект устарел. В 2019–2020 годах на МКС возникло несколько проблем, в том числе трещины в корпусе, которые привели к утечке воздуха.

Первый модуль станции был запущен в 1998 году, и его срок службы был продлен дважды, сначала с 2015 по 2020 год, а затем до 2024 года.

Россия будет делать свою орбитальную станцию

12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин провел закрытое совещание по вопросам российской космической отрасли. В ходе мероприятия был поднят вопрос о создании российской национальной орбитальной станции. Как следует из заявления Рагозина, вопрос уже находится в стадии реализации.

"Мы проанализируем, что нужно сделать, чтобы укрепить наши позиции в этой стратегической отрасли", — сказал президент.

Российский лидер призвал к пересмотру крупных проектов и новой стратегии освоения космоса на 10-летний срок.

Уже объявлено, что новая "Российская орбитальная космическая станция" или РОСС, будет состоять из трех-семи модулей: основной модуль, производственный модуль, логистическая кабина, кабина-платформа для сборки, запуска и ремонта, а также коммерческая кабина, в которой могут разместиться четыре космических туриста.

Вице-премьер Юрий Борисов в телеканалу "Россия-1" сказал, что Москва проведет консультации с другими странами о будущем сотрудничестве.

Китай призывает работать на его станции

Китайская государственная Global Times отреагировала на новость из России. Китайские эксперты, опрошенные газетой заявили, что решение России построить свою собственную космическую станцию ​​"согласуется с ее принципом самостоятельного развития аэрокосмической промышленности".

Однако Китай "не упускает из виду" вариант сотрудничества на своей космической станции которая, как ожидается, начнет работать к 2022 году.

Станция "Тяньгун 3" (размером с российский "Мир") предназначена для размещения трех космонавтов (при длительном пребывании и до шести). Её на орбиту доставят 12 запусков ракеты-носителя "Чанчжэн". Первый запуск намечен на апрель. Ориентировочно в июне в космос будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем на борту.

Главный редактор журнала Aerospace Knowledge Ван Янань, выразил озабоченность по поводу финансирования объявленного Россией проекта, поскольку Москва "уже выдвинула амбициозные планы в ближайшие несколько лет по проведению исследования Луны и миссий на Марс".

С китайским экспертом согласен научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. В комментарии для "Правды.Ру" он отметил, что Роскосмос "наобещал" ракеты "Союз-5", "Урал", сверхтяжелую ракету, и почти каждый этот проект стоит тех денег, которые вся космическая отрасль получает сегодня.

"Даже если мы весь российский бюджет переведем на это дело, забыв про все остальное, то все равно ничего не получится, потому что освоить не смогут. Нет столько специалистов, чтобы получать столько зарплаты, нет столько производств, чтобы это использовать. Пока в настоящий момент финансирование не увеличивается, а снижается", — сказал Иван Моисеев.

Он скептически относится к объявленным срока вывода первого модуля на орбиту — 2025 году.

По его Ивана Моисеева, китайцы всегда ведут самостоятельную работу. Им на российскую станцию летать трудно, "потому что у них наклонение другое, и нам на их станцию по той же причине летать трудно".

"Китайцы станцию построят, они всех приглашают сотрудничать — ставить свои приборы, эксперименты, может быть, летать на неё", — отметил эксперт.

США могут не выйти из МКС

В США тоже готовятся к выводу МКС из эксплуатации, правда только российской части. НАСА заключило с частной компанией Axiom Space контракт на 140 миллионов долларов на создание модулей для добавления к МКС. Когда российская часть МКС уйдет, Axiom планирует превратить свои модули в свободно летающую космическую станцию.

Есть и новый собственный проект НАСА — Commercial LEO Destinations (CLD), в рамках которого в четвертом квартале 2021 года планируется выделить до 400 миллионов долларов в общей сложности четырем частным компаниям для начала разработки новых космических станций.

Корпорация Sierra Nevada (SNC) заявила о намерении провести виртуальную пресс-конференцию, на которой будет представлена ​​конструкция "космической станции SNC".

Но у США проблема с ракетой-носителем. В течение почти 10 лет после последнего полета по программе космических шаттлов, ракеты "Союз" были единственными сертифицированными для перевозки астронавтов на МКС. Другой коммерческий проект НАСА — Commercial Crew Program, по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС не работает так, как хотелось бы американцам.

По планам ведомства, в 2021 году SpaceX от Crew Dragon и Starliner от Boeing должны были доставлять экипажи НАСА (и других) на МКС и обратно, но выявилась полная неспособность Boeing довести проект Starliner до успешного финала, а SpaceX далёк от совершенства.

Последний полёт для астронавта Марка Ванде Хея был куплен по бартеру на "Союз 18" у Axiom Space, взамен компания получила место на американском коммерческом корабле в 2023 году. Это означает, что НАСА всё ещё не уверена в собственных силах.

Кроме того, закончился контракт на поставку российских двигателей РД-180, которые устанавливаются на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas. США неоднократно предпринимали попытки создать собственные качественные ракетные двигатели и отказаться от российских, однако пока попытки успехом не увенчались.

SpaceX в своих ракетах пока не использует свой двигатель Raptor — как утверждается лучший в мире. В уже существующих Falcon-9 и Falcon Heavy применяются двигатели Merlin, менее совершенные, чем РД-180.

Кто будет определять новый космопорядок?

Итак, для получения влияния в космосе, а значит и на Земле, у Китая не хватает опыта — он "дорос" до пилотируемой космонавтики только лет 5 назад. В любой момент у Пекина может что-то пойти не так. У России не хватает денег, у США — времени. Посмотрим, какая из трёх держав станет основной базой для околоземного космического сотрудничества. Если, конечно, оно, в перспективе, намечается.

Иван Моисеев относится к этому скептически, по его словам, сейчас каждая космическая держава сегодня занимается своими проектами.

"Особого смысла американцам, как и китайцам, летать на нашу станцию нет, потому что у них своих программ выше головы: Луна, окололунная станция, лунная база и коммерческая станция. Велись переговоры по лунной станции, которая делается по программе "Артемида" Соединенными Штатами и их союзниками. Но они закончились ничем", — сказал Иван Моисеев.

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