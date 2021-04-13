"Золотой город" или хозяйственные пристройки: что же нашли в Египте

Египетские археологи раструбили на весь свет о "Золотом городе", о находке, которая может считаться второй после обнаружения гробницы Тутанхамона. Однако нашелся египтолог, который сомневается, что найден потерянный город.

В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II

"Золотой город" пролежал под песками около 3 400 лет

Бывший генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта Захи Хавасс объявил об обнаружении на западном берегу Луксора, в античных Фивах и возле Долины царей "Золотого города", относящегося ко времени правления фараонов Аменхотепа III, Тутанхамона и Эйе.

Как сказано в пресс-релизе, это самый большой из когда-либо найденных в Египте городов.

"Вдоль городских улиц возвышаются дома, некоторые стены трехметровой высоты", — радостно возвестил Хавасс.

Экс-генсек не забыл сообщить, что в комнатах найдена масса всевозможных безделушек и инструментов. Кроме раскрашенных глиняных горшков, колец и скарабеев за семь месяцев раскопок археологи обнаружили текстильное оборудование, изделия ручной работы из металла и стекла, а также глиняный горшок, в котором было примерно десять килограммов сушеного или вареного мяса.

Об этом городе знали, но не могли его найти

Основан он был одним из величайших правителей Египта, царем Аменхотепом III, девятым царем 18-й династии, который правил Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Этот город был активен во время правления его сына, знаменитого Аменхотепа IV, принявшего имя Эхнатон.

Город расположен между поминальными храмами Аменхотепа III в Мемноне и Рамзеса III (правил с 1188 по 1156 год до нашей эры в 20-й династии) в Мединет-Абу. От храма Аменхотепа остались только Колоссы Мемнона, две гигантские сидячие статуи царя, которые когда-то были воздвигнуты у входа в комплекс площадью около 385 тысяч квадратных метров.

Находка важная, но не великая

По мнению американского египтолога с мировым именем Бетси Брайан (Betsy Brian), "открытие этого затерянного города не только даст нам редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян во время расцвета империи, но и поможет пролить свет на одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну?"

Далеко не все эксперты уверены, что обнаруженные помещения были частью города с жилыми домами. Кристиан Лёбен (Christian E. Loeben) из Гёттингенского университета, специализирующийся как раз на изучении 18-й династии, особенно на правлении Аменхотепа III, Эхнатона, Тутанхамона и его преемников Эйе и Хоремхеба, предполагает, "что это был не город, а хозяйственная пристройка ко дворцу Аменхотепа III".

Дворец когда-то назывался "Сияние Атона". Он простирался от Малкаты, где были обнаружены остатки гигантского комплекса, через Мединет-Абу к заупокойному храму с колоссами Мемнона.

"Чтобы управлять таким большим дворцом, нужны мастерские, кухни, пекарни, то есть хозяйственные пристройки, — отметил Лёбен в разговоре с корреспондентом немецкого издания Spektrum. — Поэтому неудивительна находка глиняного горшка с десятью килограммами мяса".

В помещениях дворцовых мастерских готовили пищу, производили утварь и украшения. Очень логичное объяснение одной единственной двери, через которую осуществлялся доступ к этим помещениям. Так можно было легко контролировать доставку продуктов и товаров.

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