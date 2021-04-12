Почему Россия не отказывается от поставок ракетных двигателей в США

Вот уже на протяжении нескольких лет на каждый новый раунд американских санкций в России отзываются рассуждениями о том, чем бы таким могла бы ответить наша страна. И в числе прочих упоминается прекращение поставок ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Далее разговоров дело не идет

Впрочем, эти разговоры так и остаются разговорами. За последние несколько лет Вашингтон уже столько санкций, что и назвать их точное количество затруднительно. А между тем, в 2021 году НПО "Энергомаш" собирается поставить американским заказчикам не менее десятка ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Они напомним, используются компаниями United Launch Alliance в ракете-носителе "Atlas-5" и Orbital ATK в ракете Antares. В первом случае речь и РД-180, во втором — РД-181. С 1999 года в США было поставлено 116 двигателей РД-180.

Почему же Россия не сворачивает поставки двигателей, которые играют столь большую роль в американской космической программе? Ответ на этот вопрос да первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

По его словам, для "Энергомаша" речь идет от выручке в размере от 10 до 13 миллиардов рублей. На данный момент, это около трети выручки компании. И отказ американцев от покупки двигателей Овчинников назвал "риском". То есть получается, что российская сторона заинтересована в продаже двигателей ничуть ни меньше, чем американцы в них.

"Понятно, что это (прекращение поставок ракетных двигателей) для "Энергомаша" будет достаточно знаковая потеря в экономике, но, тем не менее, мы прорабатываем отдельные варианты поставок этой продукции другим заказчикам и будем делать все, чтобы уходить от прямой зависимости только от одного-двух-трех заказчиков на этом рынке", — сказал Овчинников в агентству "Интерфакс".

У американцев тоже есть проблемы

Проблема в том, что кроме американцев никто видимой заинтересованности в покупке российских двигателей не проявляет. Китай предпочитает обходиться своими силами, европейцы тоже особо не спешат с заказами. Хотя конечно, это вовсе не означает, что нужно бросать поиски заказчиков в других странах, а не только в США.

Между тем, сами американцы тоже не имеют возможности от отказаться от российских двигателей. Вернее, возможность-то имеют, но это грозит приостановкой ракетных запусков. В Соединенных Штатах ведут работу над созданием замены двигателей РД-180/РД-181, а тамошние политики горячо поддерживают программу "импортозамещения" в этой сфере.

Но пока не очень получается. Или получается, но слишком дорого. Так что заменить российские двигатели как минимум до 2024 года американцам будет проблематично.