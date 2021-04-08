Упадок скифов вызван изменением их генофонда

Скифам уделяется немалое место как в истории культуры, так и в культуре массовой. Эти кочевники оказали большое влияние на культуру своих более цивилизованных соседей, распространяя технологические новинки, такие как седла и прочие улучшения для верховой езды. Античная историография сохранила разнообразные письменные источники, описывающих обычаи номадов, которые появились из глубин Евразии. Однако о подлинной истории скифов известно немного.

Хакасия, Салбыкский курган

Формирование генетического профиля скифов

Написать скифскую историю помогают науки, находящиеся на стыке интересов генетиков, антропологов и археологов. Под крылом ученых из отдела археогенетики йенского Института истории человечества им. Макса Планка были подвергнуты изучению 111 геномов основных скифских и нескифских археологических культур из степей Центральной Азии.

Согласно результатам новейшего на сегодняшний день исследования, которое опубликовано на страницах журнала Science Advances, существенные генетические изменения связаны с упадком устойчивых оседлых групп бронзового века и подъемом скифских кочевых культур в железном веке. На рубеже первого тысячелетия до нашей эры благодаря наплыву людей с востока, запада и юга в степь формируются новые смешанные генофонды.

Разнообразие степняков Центральной Азии

Исследователи выделяют два основных источника генофонда кочевников железного века:

Восточный — горный Алтай, где обнаружены наиболее ранние скифские захоронения, соединяющие различные известные археологические культуры: Саки, Тасмолинская и Пазырыкская, соответственно встречающиеся на юге, в центральном и восточном Казахстане.

Западный — Уральский хребет, отмеченный ранней савромато-сарматской культурой, распространившейся в Понтийско-Каспийские степи.

Упадок скифских культур связан с обновлением генофонда

Исследование переходного периода, наступившего после окончания железного века, выявило новую смену генофонда и генетические примеси (Genetic admixture), которые происходят, когда появляется потомство от ранее отделенных друг от друга сообществ.

Кочевники

Подобная тенденция усилилась на рубеже первого тысячелетия нашей эры, одновременно с упадком, а затем исчезновением скифских культур в центральной части Великой степи. В этом случае новый приток евразийцев Дальнего Востока, вероятно, связан с распространением кочевых империй Великой степи в первых веках нашей эры, таких как союзы кочевых племен сюнну и сяньби, а также с небольшими наплывами, возможно, связанными с экспансией персидской цивилизации на юге.

Большинство загадок истории скифов, безусловно, не могут быть решены с помощью одной только древней ДНК, но такое исследование демонстрирует, насколько со временем изменялись и смешивались популяции Евразии. В будущем следует продолжить изучение динамики таких связей, охватывая различные исторические периоды и географические регионы.

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