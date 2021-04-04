Дом на колесах или плавучий город: какое будущее есть у человечества

Наверное, многие видели научно-фантастический фильм "Хроники хищных городов" режиссёра Кристиана Риверса, снятый новозеландцами и американцами на основе романа Филипа Рива "Смертельные машины". В картине показывают будущее, которое может ожидать человечество после глобальной военной катастрофы. Однако этот фильм, сразу ставший классикой НФ-фильмов о будущем, был далеко не первым, где будущее выжившей в глобальном катаклизме части человечества виделось… в движении!
Пожалуй, одним из первых НФ-романов на тему "жизни в движении" стал "Опрокинутый мир" (1974) Кристофера Приста, в котором описан загадочный город на колесах, передвигающийся по рельсам со скоростью примерно в одну милю за десять дней. Называется он "Земля" или же просто "Город". Двигаться ему надо обязательно, так как главное для него и жителей не отстать от некой точки, "оптимума", самой благоприятной "точки" для жизни. Именно поэтому возраст здесь измеряется в милях, а совершеннолетними люди становятся, когда город проходит 650 миль.
Понятно, что странный город, катящийся по рельсам, которые все время сзади снимают, а перед городом укладывают, — всего лишь забавная игра воображения. Но посмотрим на современную жизнь: разве не стал городом-призраком совсем еще недавно процветающий Детройт — центр автомобильной промышленности США? Десятки населенных пунктов у нас исчезают каждый год, хотя и не только у нас. И если в одном месте людей станет очень много, как в современных мегаполисах, а в других их не станет совсем, то… вахтовый метод не только работы, но и постоянного проживания может стать нормой.
Изменения климата также очень важны. Уже сегодня где-то становится жить слишком жарко. Наводнения и тайфуны мешают жить в других местах. Вот бы взять, собраться, да и… уехать на жаркое время туда, где прохладно. Либо поселиться в лесной полосе поближе к зелени, природе и птичкам, но и оторванным от цивилизации себя не чувствовать. В таком вот "опрокинутом мире" потребность в мобильности может только возрасти!
Проще всего сесть на поезд и ехать. А уж если в поезде у тебя все удобства, как дома, так и вообще хорошо. Например, так, как это показано в корейском НФ-кинофильме "Сквозь снег". В недалеком будущем на планете происходит техногенная катастрофа, землю повсюду покрывают лед и снег. Однако есть и гигантский поезд, что мчится по трансевразийской магистрали без остановок. Ну а дальше — уменьшенная калька с нашего сегодня: первые вагоны для правящей элиты, а в последних — откровенный концлагерь, где царят болезни и нищета, а всем распоряжаются надсмотрщики. Фильм интересный, но и такой вариант отнюдь не выход прежде всего потому, что у нас очень уж узкие железнодорожные колеи.
Интересно, что еще в годы Второй мировой войны Гитлер, явно страдавший гигантоманией, поддержал идею создания вагонов в 4,5-5 м высотой, чтобы иметь в них помещения с потолками в 2-2,5 м. Сам вагон должен был иметь шесть метров в ширину, в длину тридцать и еще пять в высоту. Товарному вагону было бы по силам перевезти груз в 100 т и даже больше. Звучит заманчиво, но идея "больших поездов" так и умерла вместе с фюрером. Слишком уж много металла потребовалось бы для такой дороги. А как заманчиво выглядел бы трансконтинентальный поезд "Лондон-Москва-Нью-Йорк", идущий через просторы Евразии, а затем и в Америку через… Берингов пролив!
Архитектор Мануэль Домингес предложил свою концепцию мобильного "города", который должен передвигаться на гусеницах. Причем он развил идею британца Рона Херрона, также ратовавшего за "гусеничные дома-транспортеры". Такие идеи предлагались в 50-е годы даже в СССР. Только у нас речь шла о гусеничных городах для освоения труднодоступных земель, и о них писал даже журнал "Техника-Молодежи".
Только вот у Домингеса все рассчитано не на колхозников, а на интеллектуалов, которые здесь живут, а через интернет работают где-то в Новой Зеландии. Все производство сведено к ЗD-печати, а все остальное мобильный город получает извне. Город представляет собой платформу, на которой стоят дома и которая опирается на две гусеницы.
Еще в начале ХХ века, в 1914 году, в Англии появился проект трехколесного танка (см. рис. вверху) выше двухэтажного дома с орудийными башнями крейсера. Фантастика, конечно. Но если пушки убрать, оснастить машину атомным реактором с перезарядкой раз в 50 лет, то такая конструкция вполне может и применяться в условиях "Нового Великого переселения народов".
Можно придумать и нечто столь же впечатляющее, но куда более реалистичное. Например, дом-цилиндр на шасси-транспортере, свободно передвигающийся по четырехполосному шоссе. Посреди транспортера предусмотрен проезд для обычных авто, так что заторов он создавать не будет. Сам дом выполнен из металла и стоит на карданном подвесе, так что он всегда будет стоять вертикально.
Энергопитание — от солнечных батарей либо малогабаритного атомного реактора, укрытого в основании. В любой момент такой "дом" может сняться с места и поехать в безопасный район. Ну а работать за его жителей будут … роботы или заводы-роботы, ведь именно к такому будущему у нас все дело сейчас и идет! Мосты… Вот то единственное препятствие, которое будет ему мешать. Но что, если спереди предусмотреть некий отвал бульдозерного типа, который будет их сносить? В конце концов, что важнее — какой-то там мост или жизнь спасшихся от катастрофы граждан?
Наконец, море… Еще в 1870 году Жюль Верн написал роман "Плавучий город". И его идеи посчитало достойными внимания конструкторское бюро AT Design Office. Им разработан проект огромного плавучего города на воде, где есть и улицы, целые микрорайоны. Проект создается для возможной установки около моста, который соединяет Гонконг, Макао и Чжухай. Планируется, что это будет единое жилое пространство с многоквартирными домами (включая даже небоскребы), офисными зданиями, гостиницами, магазинами, ресторанами и спортивными площадками, а также виллами для очень богатых людей.
Вот только название выбрали для него самое банальное — Floating City — то есть "Плавучий город". Кстати, покоиться его надводная часть должна на железобетонных кессонах, внутри которых будут находиться пешеходные тротуары и автомобильные дороги — и все это на глубине в несколько десятков метров под водой, чтобы не загромождать столь ценное верхнее пространство. Средствами же передвижения в городе наверху станут небольшие яхты и миниатюрные подводные лодки.
Предусмотрены в городе и две зеленые парковые зоны. Причем одна над водой, а другая — подводная. Зеленая зона поверхности может быть использована для отдыха, для занятий спортом и даже для разведения какого-то количества скота экзотики ради и для оживления пейзажа. А вот подводная зона будет обеспечивать город кислородом в замкнутых помещениях. Вентиляция в этом городе будет централизованной, то есть воздух в подводные этажи будет закачиваться через гигантскую трубу в центре комплекса.
Кто в таком городе будет жить? Да хоть кто угодно, поскольку миллионеров во всем мире становится все больше, и им тоже нужно где-то жить, чтобы ни им, ни их детям ничего не грозило! Так что фантастика-фантастикой, однако за проектирование "мобильных городов" уже взялись инженеры, а это значит, что дело-то серьезное. За инвестициями, если вдруг что-то в мире не заладится, дело не станет, и кто знает, может быть, описанные фантастами города уже скоро станут реальностью.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Отбывающие наказание в колонии Владимирской области люди поведали, как опальный блогер ведёт себя в колонии.