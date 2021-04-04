Дом на колесах или плавучий город: какое будущее есть у человечества

Наверное, многие видели научно-фантастический фильм "Хроники хищных городов" режиссёра Кристиана Риверса, снятый новозеландцами и американцами на основе романа Филипа Рива "Смертельные машины". В картине показывают будущее, которое может ожидать человечество после глобальной военной катастрофы. Однако этот фильм, сразу ставший классикой НФ-фильмов о будущем, был далеко не первым, где будущее выжившей в глобальном катаклизме части человечества виделось… в движении!

Пожалуй, одним из первых НФ-романов на тему "жизни в движении" стал "Опрокинутый мир" (1974) Кристофера Приста, в котором описан загадочный город на колесах, передвигающийся по рельсам со скоростью примерно в одну милю за десять дней. Называется он "Земля" или же просто "Город". Двигаться ему надо обязательно, так как главное для него и жителей не отстать от некой точки, "оптимума", самой благоприятной "точки" для жизни. Именно поэтому возраст здесь измеряется в милях, а совершеннолетними люди становятся, когда город проходит 650 миль.

Мы придем к "опрокинутому миру"?

Понятно, что странный город, катящийся по рельсам, которые все время сзади снимают, а перед городом укладывают, — всего лишь забавная игра воображения. Но посмотрим на современную жизнь: разве не стал городом-призраком совсем еще недавно процветающий Детройт — центр автомобильной промышленности США? Десятки населенных пунктов у нас исчезают каждый год, хотя и не только у нас. И если в одном месте людей станет очень много, как в современных мегаполисах, а в других их не станет совсем, то… вахтовый метод не только работы, но и постоянного проживания может стать нормой.

Изменения климата также очень важны. Уже сегодня где-то становится жить слишком жарко. Наводнения и тайфуны мешают жить в других местах. Вот бы взять, собраться, да и… уехать на жаркое время туда, где прохладно. Либо поселиться в лесной полосе поближе к зелени, природе и птичкам, но и оторванным от цивилизации себя не чувствовать. В таком вот "опрокинутом мире" потребность в мобильности может только возрасти!

Поезд мчится сквозь снег

Проще всего сесть на поезд и ехать. А уж если в поезде у тебя все удобства, как дома, так и вообще хорошо. Например, так, как это показано в корейском НФ-кинофильме "Сквозь снег". В недалеком будущем на планете происходит техногенная катастрофа, землю повсюду покрывают лед и снег. Однако есть и гигантский поезд, что мчится по трансевразийской магистрали без остановок. Ну а дальше — уменьшенная калька с нашего сегодня: первые вагоны для правящей элиты, а в последних — откровенный концлагерь, где царят болезни и нищета, а всем распоряжаются надсмотрщики. Фильм интересный, но и такой вариант отнюдь не выход прежде всего потому, что у нас очень уж узкие железнодорожные колеи.

Интересно, что еще в годы Второй мировой войны Гитлер, явно страдавший гигантоманией, поддержал идею создания вагонов в 4,5-5 м высотой, чтобы иметь в них помещения с потолками в 2-2,5 м. Сам вагон должен был иметь шесть метров в ширину, в длину тридцать и еще пять в высоту. Товарному вагону было бы по силам перевезти груз в 100 т и даже больше. Звучит заманчиво, но идея "больших поездов" так и умерла вместе с фюрером. Слишком уж много металла потребовалось бы для такой дороги. А как заманчиво выглядел бы трансконтинентальный поезд "Лондон-Москва-Нью-Йорк", идущий через просторы Евразии, а затем и в Америку через… Берингов пролив!

Дома ползут на гусеницах

Архитектор Мануэль Домингес предложил свою концепцию мобильного "города", который должен передвигаться на гусеницах. Причем он развил идею британца Рона Херрона, также ратовавшего за "гусеничные дома-транспортеры". Такие идеи предлагались в 50-е годы даже в СССР. Только у нас речь шла о гусеничных городах для освоения труднодоступных земель, и о них писал даже журнал "Техника-Молодежи".

Только вот у Домингеса все рассчитано не на колхозников, а на интеллектуалов, которые здесь живут, а через интернет работают где-то в Новой Зеландии. Все производство сведено к ЗD-печати, а все остальное мобильный город получает извне. Город представляет собой платформу, на которой стоят дома и которая опирается на две гусеницы.

Дом на колесах!

Еще в начале ХХ века, в 1914 году, в Англии появился проект трехколесного танка (см. рис. вверху) выше двухэтажного дома с орудийными башнями крейсера. Фантастика, конечно. Но если пушки убрать, оснастить машину атомным реактором с перезарядкой раз в 50 лет, то такая конструкция вполне может и применяться в условиях "Нового Великого переселения народов".

Можно придумать и нечто столь же впечатляющее, но куда более реалистичное. Например, дом-цилиндр на шасси-транспортере, свободно передвигающийся по четырехполосному шоссе. Посреди транспортера предусмотрен проезд для обычных авто, так что заторов он создавать не будет. Сам дом выполнен из металла и стоит на карданном подвесе, так что он всегда будет стоять вертикально.

Энергопитание — от солнечных батарей либо малогабаритного атомного реактора, укрытого в основании. В любой момент такой "дом" может сняться с места и поехать в безопасный район. Ну а работать за его жителей будут … роботы или заводы-роботы, ведь именно к такому будущему у нас все дело сейчас и идет! Мосты… Вот то единственное препятствие, которое будет ему мешать. Но что, если спереди предусмотреть некий отвал бульдозерного типа, который будет их сносить? В конце концов, что важнее — какой-то там мост или жизнь спасшихся от катастрофы граждан?

Морской дом "Плавучий город"

Наконец, море… Еще в 1870 году Жюль Верн написал роман "Плавучий город". И его идеи посчитало достойными внимания конструкторское бюро AT Design Office. Им разработан проект огромного плавучего города на воде, где есть и улицы, целые микрорайоны. Проект создается для возможной установки около моста, который соединяет Гонконг, Макао и Чжухай. Планируется, что это будет единое жилое пространство с многоквартирными домами (включая даже небоскребы), офисными зданиями, гостиницами, магазинами, ресторанами и спортивными площадками, а также виллами для очень богатых людей.

Вот только название выбрали для него самое банальное — Floating City — то есть "Плавучий город". Кстати, покоиться его надводная часть должна на железобетонных кессонах, внутри которых будут находиться пешеходные тротуары и автомобильные дороги — и все это на глубине в несколько десятков метров под водой, чтобы не загромождать столь ценное верхнее пространство. Средствами же передвижения в городе наверху станут небольшие яхты и миниатюрные подводные лодки.

Предусмотрены в городе и две зеленые парковые зоны. Причем одна над водой, а другая — подводная. Зеленая зона поверхности может быть использована для отдыха, для занятий спортом и даже для разведения какого-то количества скота экзотики ради и для оживления пейзажа. А вот подводная зона будет обеспечивать город кислородом в замкнутых помещениях. Вентиляция в этом городе будет централизованной, то есть воздух в подводные этажи будет закачиваться через гигантскую трубу в центре комплекса.

Кто в таком городе будет жить? Да хоть кто угодно, поскольку миллионеров во всем мире становится все больше, и им тоже нужно где-то жить, чтобы ни им, ни их детям ничего не грозило! Так что фантастика-фантастикой, однако за проектирование "мобильных городов" уже взялись инженеры, а это значит, что дело-то серьезное. За инвестициями, если вдруг что-то в мире не заладится, дело не станет, и кто знает, может быть, описанные фантастами города уже скоро станут реальностью.