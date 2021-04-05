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Автор Игорь Буккер

Итальянские святые могли творить чудеса

Наука

До недавних пор историки скептически относились к сообщениям об экстремальных погодных явлениях, которые могли указывать на изменение климата или на увеличение количества осадков. Они утверждают, что имеется слишком много культурных факторов, повлиявших на то, чтобы тот или иной автор писал о дождях, засухах или наводнениях.

Рим
Рим

Чудеса и святые Италии

В сочинении "Собеседования (Диалоги) о жизни и чудесах италийских отцов и о бессмертии души" (Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum et de aeternitate animarum в 4-х томах написаны в 593 — 594 гг.), принадлежащем перу Римского Папы Григория I, которого православная традиция называет святителем Григорием Великим и Двоесловом, имеется множество описаний связанных с водой чудес. В "Диалогах" на них приходится почти 20% всех упоминаний о чудесах, что составляет уникальную особенность этого произведения житийной литературы.

Повествуя о святом Евтихии, который "стяжал великую славу своими чудесами по смерти", Григорий пишет:

"Сограждане его рассказывают много чудес; но особенно замечательно чудо, которому благоволил всемогущий Господь постоянно совершаться во времена лонгобардов чрез одежду святого. Ибо всякий раз, как в той стране наставало бездождие и от сильного зноя земля подвергалась продолжительной засухе, сограждане святого, собравшись вместе, обыкновенно брали его одежду и с молитвами возносили ее пред Богом. И когда они с этою одеждою и с молитвою проходили по полям, вдруг ниспадал дождь в количестве, совершенно достаточном для напоения земли. Из этого можно заключить, как велики были душевные добродетели и заслуги святого, когда одно изнесение одежды его отвращало гнев Создателя".

Жившие в 6-м столетии на Апеннинском полуострове святые останавливают сильные дожди, штормы и наводнения, зачастую сами остаются в местах, на которые не падало ни капли влаги с небес.

В агиографической литературе до и после этого времени, а также в трудах епископа Григория Турского (Gregorius Turonensis), бывшего современником Папы Григория, святитель описывал события на территории современной Франции. Однако в его рассказах чудеса с водой почти отсутствуют.

Наука подтвердила обстоятельства, при которых совершались чудеса

наводнение

Новое междисциплинарное исследование, проведенное учеными из Пизанского и Варшавского университетов, подтвердило данные об увеличении в 6-м веке количества осадков в северной и центральной Италии с историческими свидетельствами, содержащимися в житиях святых.

"Этим исследованием геохимики, геологи и специалисты по климату доказали наличие климатического изменения, на которое письменные источники лишь намекали. В шестом веке часть Италии действительно стала страной проливных дождей и наводнений", — отмечает профессор геологии Пизанского университета и ведущий автор исследования Джованни Дзанкетта (Giovanni Zanchetta).

Сталагмит из пещеры Ренелла в Тоскане позволил ученым измерить соотношения изотопов кислорода в его слоях, подобно годичным кольцам деревьев, что дало возможность отличить влажные и сухие периоды. В северной и центральной Италии шестого века климат отличался повышенным уровнем влажности.

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Святитель Григорий Великий (Двоеслов) - Диалоги. Книга 1, Глава 4
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы италия святые православные чудеса
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