Россия научилась строить арктические суда-газовозы

В эфире передачи "Контрольный выстрел" обозреватель Александр Артамонов и политолог Анастасия Сташко беседовали о начале строительства российских тяжёлых судов-газовозов. Россия развивает техническое сотрудничество с Южной Кореей по этому направлению. В настоящее время под Владивостоком уже достраиваются сразу пять судов этого класса.

Компания DSME из Пусана передала россиянам свой опыт, а теперь поставляет комплектующие. Российская судоверфь подписала контракт на закупку у Республики Корея агрегатов и частей более чем на 1,5 млрд долларов. С нашей стороны за сделку отвечают Газпромбанк и Роснефть, с корейской — Samsung Heavy Industries.

— Анастасия, в рамках новой концепции Соединенные Штаты намерены противодействовать нам везде. Чтобы не допустить увеличения поставок российского газа в Европу они борются против "Северного потока-2" уже давно.

Вопрос доставки природного газа до потребителя стал крайне важным, стратегическим. Это — вполне естественно. Ведь без топлива сейчас невозможно работать промышленности, нельзя вести никаких военных действий…

Поэтому очень важно, что недавно был подписан договор о передаче технологии между "Газпромбанком" и "Роснефтью" с российской стороны и Samsung Heavy Industries с южно-корейской стороны.

Раньше с ямальского месторождения до потребителей мы возили газ корейскими газовозами арктического класса. Теперь новые такие плавсредства будут строиться в районе Владивостока на Судоверфи "Большой Камень".

— Ранее Совкомфлот и судоверфь "Звезда" в Приморском крае уже заключили контракт на строительство пилотного газовоза ARC 7 для вывоза сжиженного газа. Судно будет сдано в 2022 году. А теперь Южная Корея будет сотрудничать с нами, а именно — поставлять комплектующие для этих уникальных кораблей.

Директор консультационной компании "Гекон", академик Российской академии естественных наук Михаил Григорьев говорит об этом так:

""Звезда" получает не только техническую спецификацию и права на проектную документацию, но и содействие Южной Кореи в разработке рабочей конструкторской документации, а так же возможность быстро получить компетенции в строительстве таких судов".

— Это — очень и очень большой и просто великолепный заказ. Для начала у нас есть соглашение о строительстве пяти газовозов по этим новым для нас корейским технологиям. А те же американцы до сегодняшнего дня никак не могут овладеть технологиями РД-180.

У нас же вслед за этими пятью газовозами будет построено еще 12 таких судов. Это предусмотрено в рамках так называемого Меморандума о взаимопонимании со связующим эффектом (Memorandum of understanding with a binding effect), согласно которому, если первая партия будет успешная, то и остальные газовозы будут заказаны "Звезде".

— Очень логичная и оправданная кооперационная схема. Газовозы для нас пока — сложные в исполнении суда. У России опыта пока меньше, чем у Южной Кореи. Поэтому такое сотрудничество сулит практическую и экономическую выгоду обеим странам.

— Да, ведь у нас есть Северный морской путь, дальнейшее развитие которого стало особенно стало актуальным после блокировки Суэцкого канала. Поэтому как раз суда арктического класса стали крайне необходимы. Добыча и потребность в газе постоянно увеличиваются.

Сейчас одновременно с началом строительства газовозов на наших судоверфях фактически синхронизирован запуск нового газорождения "Артик СПГ 2". Соответственно, мы сумеем при помощи новых газовозов обеспечивать круглогодичное курсирование судов на северном морском маршруте.

— Абсолютно верно. Вот еще одна цитата на злобу нашей темы — на этот раз Леонида Михельсона, председателя правления компании НОВАТЭК:

"Мы получим возможность экономически целесообразно эксплуатировать флот. Ведь более четверти себестоимость сжиженного природного газа занимают транспортные затраты".

— Китай для нас — основа партнерских и союзнических отношений в Большой Евразии, а его армия и флот, естественно, никак не в состоянии быть боеготовыми без наших энергоносителей. Мы обеспечиваем львиную долю этих энергоносителей, которые поступают в Китай. Соответственно, такие поставки должны идти своевременно.

Китай еще получает энергоносители через Индийский океан, но эти пути может перерезать американский флот, который дежурит на коммуникациях. А Северный морской путь все время находится только под нашим контролем. Именно сейчас проводятся арктические учения, которые этот контроль усилили и запретили фактически кораблям НАТО входить в эту зону.

Теперь по теме газовозов нам необходимо говорить о совсем новом проекте — уже чисто российском. Он реализуется питерским конструкторским бюро "Малахит". Это КБ строит большой подводный газовоз. И это действительно — весьма и весьма интересно, потому что таких судов раньше вообще никто никогда не делал.

— Я читала об этом уникальном судне. Если вкратце и упрощенно, то нужно представить ледокол, который плывет, наваливаясь на лед и таким образом его проламывает. А если ледокол перевернуть, представить, что точно такой же формой корпуса лед проламывается снизу. Это и есть концепция подводного газовоза.

— Получается, что все гениальное — просто. Параллельно такой газовоз будет способен входить в дельты крупных рек, коих полно в Арктике. Действительно такого мир еще не видывал.

— Мы подготовили справку о судах арктического класса. Суда ледового класса ARC 7 предназначены для самостоятельного плавания в арктических льдах при их толщине до 2 метров.

Два в одном

По конструкции газовозы класса Yamalmax относятся к судам двойного действия.

Это значит, что их носовая часть оптимизирована для навигации в открытых водах и в условиях тонкого льда, а кормовая оптимизирована для самостоятельной навигации в сложных ледовых условиях.

Только один завод "Ямал СПГ" производит 16,5 миллионов тонн в год. Поэтому подобные суда для транспортировки топлива нам жизненно необходимы.