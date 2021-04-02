Загрязнение и минерализация - главные водные проблемы России

По случаю Всемирного дня воды ЮНЕСКО опубликовало доклад, вывод которого однозначен: на мир надвигается проблема дефицита воды. И выход, по мнению специалистов организации, один — разумное планирование.

То есть государства должны планирование водохозяйственной деятельности поднять на более высокий уровень.

Что делать, решать правительствам, если они не хотят загубить водоемы и превратить реки в сточные канавы.

Как обстоят дела в России? Об этом ведущий программы "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с заведующим лабораторией Института водных проблем Российской академии наук, доктором технических наук Михаилом Болговым.

Читайте начало интервью:

Почему России проблема дефицита воды не грозит

Как не допустить дефицита питьевой воды в России

— Есть мнение, что Россия находится в более выигрышном, чем многие страны, положении, потому что на нашей территории много ледников, а в большинстве своем вода содержится на глубине или в ледниках — чуть ли не 60% пресной воды там…

— Плюс у нас подземные воды, и они хороши тем, что защищены от разнообразных загрязнителей.

— Но у нас много и поверхностной воды. Наверно, нужно больше строить очистных сооружений?

— В общем, да. Любопытный случай был, когда у наших китайских друзей была авария на реке Сунгари в 2005 году — колоссальная катастрофа на химзаводе, в результате чего в реку вылилось огромное количество химических веществ, токсичных, и они пошли в сторону Хабаровска.

И тогда Хабаровский водоканал был вынужден создавать запасы средств для того, чтобы усилить процедуру очистки существенно.

Вот тогда, кстати, именно с того момента с китайцами и начались более-менее конструктивные переговоры о совместном использовании водных ресурсов. До этого, как вы помните, у нас с ними небольшая война была на острове.

— А где в стране, кроме Дона и Крыма, есть проблемы с обеспечением водой?

- В Калмыкии.

Там, где засушливый климат, там у нас и проблемы. Одна из основных проблем — водоснабжение Калмыкии. Там люди, к сожалению, вынуждены пить не очень хорошую воду, постоянно говорят, что соленость воды, которая поступает в водопровод калмыцких городов, существенно превышает санитарные нормы. Пытаются эту проблему решать разнообразными методами. Но непростая это тема, хотя население Калмыкии небольшое. При наличии должных инвестиций все это можно сделать.

— Соленость воды считается одним из самых негативных, помимо загрязнения, факторов. А какие показатели еще есть?

— Соленость или общая минерализация — это самый распространенный и самый важный показатель пригодности воды для питья. По нашим нормам должно быть не больше, чем 1 гр/л солей. Это предел для питья.

И отсюда проистекают проблемы опреснения. С чем сейчас пытаются разобраться в Крыму путем строительства опреснительных установок:

во-первых, это дорого;

во-вторых, опресненная вода вообще никаких солей не содержит, ее нужно еще готовить для того, чтобы человек мог пить.

Кстати, в западных странах ее просто мешают с естественной водой в отношении один к одному: 50% опресненной, 50 % естественной воды, и тогда ее подают в водопровод, и это можно пить без ущерба для здоровья человека. А дистиллированную воду пить нельзя, это дело кончится плохо для здоровья.

— На западе Крымского полуострова имеются залежи розовой соли. Говорят, будут там из скважин воду добывать…

— Наш институт вообще считает, что запасы подземных вод Крыма недооценены еще. И прежде надо бы провести разведку, потому что просто эксплуатация подземных вод приведет к тому, что мы можем потерять эти месторождения.

Кстати, мы на некоторых водозаборах имеем уже увеличение минерализации подземных вод за счет того, что эксплуатируем очень интенсивно эти месторождения.

В Крыму любопытная картина:

когда существовал Северо-Крымский канал, то по нему подавалось огромное количество воды; и она уходила в песок, то есть фильтровалась через дно канала и формировала искусственные горизонты подземных вод.

То есть подземные воды на севере Крыма сформировались за счет утечек из канала. И то, что сейчас там эксплуатируется, это в некоторой степени и месторождения, которые искусственным путем человеком созданы.

Понятно, что они уязвимы к неправильному режиму эксплуатации.

Во-первых, надо понимать четко: сколько их там.

Во-вторых, если будешь эксплуатировать часто, то на место пресных подтянутся соленые воды, и тогда вообще месторождения придется закрывать, поскольку соленую воду в систему питьевого водоснабжения подавать нельзя. Только в технологических целях можно использовать.

Там так и используются, на севере Крыма, эти воды для разнообразных промышленных технологий, где-то для охлаждения.

А вот для питья и сельского хозяйства эти воды минерализованные использовать нельзя, потому что если мы начнем поливать такой водой, то почвы засорятся: сверху образуется так называемая корка, и почва теряет полностью свое плодородие.

Эта проблема, кстати, в Центральной Азии есть. Где бесконтрольное использование водных ресурсов рек привело к тому, что там огромные объемы сельскохозяйственных угодий просто выведены из эксплуатации за счет засоления. А для того, чтобы вернуть к жизни, нужно еще больше воды подать, чтобы их промыть.

Еще больше воды забираем, еще хуже Аральскому морю.

Отмечу: количество воды на Земле постоянное, она в космос не улетает.

Вся проблема — это плохое управление и рост народонаселения. И справляемся мы с этим пока на троечку.