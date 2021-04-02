Загрязнение и минерализация - главные водные проблемы России

По случаю Всемирного дня воды ЮНЕСКО опубликовало доклад, вывод которого однозначен: на мир надвигается проблема дефицита воды. И выход, по мнению специалистов организации, один — разумное планирование.
То есть государства должны планирование водохозяйственной деятельности поднять на более высокий уровень.
Что делать, решать правительствам, если они не хотят загубить водоемы и превратить реки в сточные канавы.
Как обстоят дела в России? Об этом ведущий программы "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с заведующим лабораторией Института водных проблем Российской академии наук, доктором технических наук Михаилом Болговым.
Читайте начало интервью:
Почему России проблема дефицита воды не грозит
Как не допустить дефицита питьевой воды в России
— Есть мнение, что Россия находится в более выигрышном, чем многие страны, положении, потому что на нашей территории много ледников, а в большинстве своем вода содержится на глубине или в ледниках — чуть ли не 60% пресной воды там…
— Плюс у нас подземные воды, и они хороши тем, что защищены от разнообразных загрязнителей.
— Но у нас много и поверхностной воды. Наверно, нужно больше строить очистных сооружений?
— В общем, да. Любопытный случай был, когда у наших китайских друзей была авария на реке Сунгари в 2005 году — колоссальная катастрофа на химзаводе, в результате чего в реку вылилось огромное количество химических веществ, токсичных, и они пошли в сторону Хабаровска.
И тогда Хабаровский водоканал был вынужден создавать запасы средств для того, чтобы усилить процедуру очистки существенно.
Вот тогда, кстати, именно с того момента с китайцами и начались более-менее конструктивные переговоры о совместном использовании водных ресурсов. До этого, как вы помните, у нас с ними небольшая война была на острове.
— А где в стране, кроме Дона и Крыма, есть проблемы с обеспечением водой?
- В Калмыкии.
Там, где засушливый климат, там у нас и проблемы. Одна из основных проблем — водоснабжение Калмыкии. Там люди, к сожалению, вынуждены пить не очень хорошую воду, постоянно говорят, что соленость воды, которая поступает в водопровод калмыцких городов, существенно превышает санитарные нормы. Пытаются эту проблему решать разнообразными методами. Но непростая это тема, хотя население Калмыкии небольшое. При наличии должных инвестиций все это можно сделать.
— Соленость воды считается одним из самых негативных, помимо загрязнения, факторов. А какие показатели еще есть?
— Соленость или общая минерализация — это самый распространенный и самый важный показатель пригодности воды для питья. По нашим нормам должно быть не больше, чем 1 гр/л солей. Это предел для питья.
И отсюда проистекают проблемы опреснения. С чем сейчас пытаются разобраться в Крыму путем строительства опреснительных установок:
Кстати, в западных странах ее просто мешают с естественной водой в отношении один к одному: 50% опресненной, 50 % естественной воды, и тогда ее подают в водопровод, и это можно пить без ущерба для здоровья человека. А дистиллированную воду пить нельзя, это дело кончится плохо для здоровья.
— На западе Крымского полуострова имеются залежи розовой соли. Говорят, будут там из скважин воду добывать…
— Наш институт вообще считает, что запасы подземных вод Крыма недооценены еще. И прежде надо бы провести разведку, потому что просто эксплуатация подземных вод приведет к тому, что мы можем потерять эти месторождения.
Кстати, мы на некоторых водозаборах имеем уже увеличение минерализации подземных вод за счет того, что эксплуатируем очень интенсивно эти месторождения.
В Крыму любопытная картина:
То есть подземные воды на севере Крыма сформировались за счет утечек из канала. И то, что сейчас там эксплуатируется, это в некоторой степени и месторождения, которые искусственным путем человеком созданы.
Понятно, что они уязвимы к неправильному режиму эксплуатации.
Там так и используются, на севере Крыма, эти воды для разнообразных промышленных технологий, где-то для охлаждения.
А вот для питья и сельского хозяйства эти воды минерализованные использовать нельзя, потому что если мы начнем поливать такой водой, то почвы засорятся: сверху образуется так называемая корка, и почва теряет полностью свое плодородие.
Эта проблема, кстати, в Центральной Азии есть. Где бесконтрольное использование водных ресурсов рек привело к тому, что там огромные объемы сельскохозяйственных угодий просто выведены из эксплуатации за счет засоления. А для того, чтобы вернуть к жизни, нужно еще больше воды подать, чтобы их промыть.
Еще больше воды забираем, еще хуже Аральскому морю.
Отмечу: количество воды на Земле постоянное, она в космос не улетает.
Вся проблема — это плохое управление и рост народонаселения. И справляемся мы с этим пока на троечку.
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