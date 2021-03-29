Почему России проблема дефицита воды не грозит

22 марта ЮНЕСКО опубликовало доклад по случаю всемирного Дня водных ресурсов. В нем, в частности, говорится, что "… к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40 %".

Авторы документа указывают, что ситуация усугубилась в связи с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

А по данным Счетной палаты, в России от 30 до 40% населения регулярно пользуются водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам. Загрязнение питьевой воды в нашей стране ежегодно увеличивает риск летальных случаев.

О проблеме водоснабжения ведущему программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

— Учитывая, что в России стало в разы меньше артезианских скважин — в глубинке еще есть, а вот в крупных городах народ вынужденно покупает бутилированную воду — цифры не кажутся завышенными…

- У нас в стране есть разные схемы водоснабжения. Одни города сидят, извините за жаргон, на подземных водах, а другие — на поверхностных. Вот, в частности, в Москве 90% водопотребления осуществляется за счет поверхностных вод, за счет большой системы водохранилищ: Волжских, Москворецких, Вазузского.

В общем, воды хватает и даже с избытком.

В последние десятилетия мы отмечаем серьезное сокращение водопотребления в Москве по разным причинам.

На Земле есть определенное количество воды, оно не уменьшается и не увеличивается, только часть его в ледниках аккумулируется, часть тает, часть попадает в мировой океан.

Но сложности есть:

Безудержный рост населения — а чем больше населения, тем меньше удельного количества воды на человека. Тут простейшая арифметика. И конечно, в России водных ресурсов довольно много.

Есть такой критерий ООН: 1700 метров кубических в год водных ресурсов на человека, то есть всей воды — в реках, озерах, что год от года формируется. Если больше — то хорошо, а если меньше — уже плохо.

В России раз в 10 превышается этот норматив за счет того, что у нас в Сибири воды много. А в Европе воды меньше, более того, она загрязняется.

Не секрет, что у нас почти 70 % сточных вод сбрасываются в водные объекты либо с недостаточной очисткой, либо вообще без очистки. Конечно, это отражается и на качестве воды, которая уже из крана течет или из колонки водоразборной.

Если город позволяет себе достичь высокого технологического уровня водоподготовки, значит, эта проблема решена.

В сельской местности или городе поменьше, где денег нет даже на обычные очистные сооружения, население иногда пьет не самого высокого качества воду. Счетная палата на это именно и указала.

У нас население, к сожалению, не так растет, наши демографические показатели оставляют желать лучшего… это в мире проблема — особенно в Африке, там колоссальный рост населения. А в России основная сложность с недостаточной водоподготовкой и запущенностью состояния экосистемы водных объектов.