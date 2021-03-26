Охотники Сибири творили раньше строителей пирамид

Спросите любого прохожего, слышал ли он когда-либо про египетские пирамиды или Стоунхендж. Скорее всего, ответ будет положительный. Бросьте ему вдогонку: "А про Шигирского идола знаете?" Если перед вами не историк — пожмет плечами. Найденный на Урале артефакт на 1 500 лет старше этих распиаренных каменных глыб.

Большой Шигирский идол в 3D!

Вырезанный из лиственницы Большой Шигирский идол — древнейшая деревянная скульптура на Земле. Почти трехметровый тотем вытесан из дерева, выросшего в эпоху мезолита, примерно 12 250 лет назад. Таким образом, русская находка является ровесницей храмового комплекса в турецких Гёбекли-Тепе и Невалы-Чори.

Увидеть этот исторический памятник мирового значения можно в экспозиции Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера.

Случайная находка головоломки

В последних числах января 1890 года группа золотоискателей на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника наткнулась на десяток крупных деревянных обломков. Извлеченные с 4-метровой глубины разномастные колоды доставили в музей, находившийся в то время под покровительство великого князя Михаила Николаевича Романова, сына императора Николая Первого.

Хранитель музея Дмитрий Иванович Лобанов первым собрал воедино разрозненные части находки. В 1914 году профессиональную реконструкцию произвел археолог Владимир Яковлевич Толмачёв. Позднее фрагменты нижней половины идола (около двух метров) бесследно исчезли. Остались только зарисовки, сделанные рукой Владимира Яковлевича.

Оригинальная скульптура тотчас вызвала споры о ее датировке. Языческий идол относили то к эпохе неолита (V-VI тысячелетия до нашей эры), то к энеолиту (IV-III тысячелетия до нашей эры), датировали то бронзовым веком (II тысячелетие до нашей эры), то ранним железным (I тысячелетие до нашей эры).

Неудачи датировки

Анализ, проведенный в Институте истории материальной культуры Санкт-Петербурга и в московском Геологическом институте РАН в 1997 году, выдал одинаковый результат — средний каменный век.

Датировка в период с 7 820 до 7 590 гг. до нашей эры насторожила некоторых ученых, которые сомневались, что сибиряки могли создать такую уникальную вещь, и настойчиво требовали проведения дополнительных исследований. В частности, они утверждали, если истукан изготовили из пролежавшего в торфянике несколько тысяч лет древесного ствола, следовательно, его возраст может быть моложе.

Некоторые интеллектуалы по старинке относили к высокоразвитым культурам исключительно аграрные цивилизации Плодородного полумесяца и никак не хотели брать в расчет племена охотников-собирателей, которые не возделывали землю и не пасли скот. Отдельные находки, вроде фигурки Венеры Невшательской (Vénus de Monruz-Neuchatel), найденные на территории варварской Европы, погоды не делали.

Реабилитация охотников-собирателей

Профессор университетов Барселоны и Лиссабона Жуан Зильан (João Zilhão) заключает:

"Сказанное полностью повторяет лишенные всяческих оснований выдумки про якобы примитивных и неспособных к искусству неандертальцев. Точно так же подавляющее большинство ученых единодушно придерживалось мнения, что современный человек превосходит первобытных людей в таких важных аспектах, как способность к инновациям, общению и адаптации к различным условиям".

Результаты последнего исследования "чудесного человека из болота" опубликовал в январской книжке Quaternary International специалист по доисторическому периоду, профессор Гёттингенского университета Томас Тербергер (Thomas Terberger):

"Идол был вырезан в эпоху сильных климатических изменений, когда протоисторические леса простирались от более теплого позднего ледникового периода до послеледниковой Евразии".

"Мы должны признать, что у охотников-собирателей были сложные ритуалы и они были способны на очень изощренное выражение своих представлений в образах искусства, — говорил Тербергер в интервью британской Guardian еще в 2018 году. — Эти вещи начались не с земледельцев, а намного раньше — с охотников-собирателей".

Соавтор исследования, куратор Свердловского областного краеведческого музея Светлана Савченко в общении с журналистами издания Times отметила, что восемь лиц Шигирского идола могут содержать зашифрованные отсылки к мифу о сотворении мира или границе, разделяющей землю и небо.