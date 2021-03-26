Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Охотники Сибири творили раньше строителей пирамид

Наука

Спросите любого прохожего, слышал ли он когда-либо про египетские пирамиды или Стоунхендж. Скорее всего, ответ будет положительный. Бросьте ему вдогонку: "А про Шигирского идола знаете?" Если перед вами не историк — пожмет плечами. Найденный на Урале артефакт на 1 500 лет старше этих распиаренных каменных глыб.

Большой Шигирский идол в 3D!

Вырезанный из лиственницы Большой Шигирский идол — древнейшая деревянная скульптура на Земле. Почти трехметровый тотем вытесан из дерева, выросшего в эпоху мезолита, примерно 12 250 лет назад. Таким образом, русская находка является ровесницей храмового комплекса в турецких Гёбекли-Тепе и Невалы-Чори.

Увидеть этот исторический памятник мирового значения можно в экспозиции Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера.

Случайная находка головоломки

В последних числах января 1890 года группа золотоискателей на Втором Курьинском прииске Шигирского торфяника наткнулась на десяток крупных деревянных обломков. Извлеченные с 4-метровой глубины разномастные колоды доставили в музей, находившийся в то время под покровительство великого князя Михаила Николаевича Романова, сына императора Николая Первого.

Хранитель музея Дмитрий Иванович Лобанов первым собрал воедино разрозненные части находки. В 1914 году профессиональную реконструкцию произвел археолог Владимир Яковлевич Толмачёв. Позднее фрагменты нижней половины идола (около двух метров) бесследно исчезли. Остались только зарисовки, сделанные рукой Владимира Яковлевича.

Оригинальная скульптура тотчас вызвала споры о ее датировке. Языческий идол относили то к эпохе неолита (V-VI тысячелетия до нашей эры), то к энеолиту (IV-III тысячелетия до нашей эры), датировали то бронзовым веком (II тысячелетие до нашей эры), то ранним железным (I тысячелетие до нашей эры).

Неудачи датировки

Анализ, проведенный в Институте истории материальной культуры Санкт-Петербурга и в московском Геологическом институте РАН в 1997 году, выдал одинаковый результат — средний каменный век.

Датировка в период с 7 820 до 7 590 гг. до нашей эры насторожила некоторых ученых, которые сомневались, что сибиряки могли создать такую уникальную вещь, и настойчиво требовали проведения дополнительных исследований. В частности, они утверждали, если истукан изготовили из пролежавшего в торфянике несколько тысяч лет древесного ствола, следовательно, его возраст может быть моложе.

Некоторые интеллектуалы по старинке относили к высокоразвитым культурам исключительно аграрные цивилизации Плодородного полумесяца и никак не хотели брать в расчет племена охотников-собирателей, которые не возделывали землю и не пасли скот. Отдельные находки, вроде фигурки Венеры Невшательской (Vénus de Monruz-Neuchatel), найденные на территории варварской Европы, погоды не делали.

Реабилитация охотников-собирателей

Профессор университетов Барселоны и Лиссабона Жуан Зильан (João Zilhão) заключает:

"Сказанное полностью повторяет лишенные всяческих оснований выдумки про якобы примитивных и неспособных к искусству неандертальцев. Точно так же подавляющее большинство ученых единодушно придерживалось мнения, что современный человек превосходит первобытных людей в таких важных аспектах, как способность к инновациям, общению и адаптации к различным условиям".

Результаты последнего исследования "чудесного человека из болота" опубликовал в январской книжке Quaternary International специалист по доисторическому периоду, профессор Гёттингенского университета Томас Тербергер (Thomas Terberger):

"Идол был вырезан в эпоху сильных климатических изменений, когда протоисторические леса простирались от более теплого позднего ледникового периода до послеледниковой Евразии".

"Мы должны признать, что у охотников-собирателей были сложные ритуалы и они были способны на очень изощренное выражение своих представлений в образах искусства, — говорил Тербергер в интервью британской Guardian еще в 2018 году. — Эти вещи начались не с земледельцев, а намного раньше — с охотников-собирателей".

Соавтор исследования, куратор Свердловского областного краеведческого музея Светлана Савченко в общении с журналистами издания Times отметила, что восемь лиц Шигирского идола могут содержать зашифрованные отсылки к мифу о сотворении мира или границе, разделяющей землю и небо.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы археология стоунхендж шигирский идол
Новости
Эксперт: туалетная бумага из магазинов не пропадёт
Российские сыровары не хотят возвращения итальянского пармезана
Полузащитник "Динамо" стал самым юным автором гола на молодёжных Евро
Путин предложил расширить программу туристического кешбэка
Трусова заявила самую сложную программу в истории женского катания
Некоторые банки стали оформлять по две страховки на один кредит
Мазепин показал худший результат в первой практике "Гран-при Бахрейна"
Уайт оказался тяжелее Поветкина накануне боя
Instagram удалил откровенное фото Насти Ивлеевой
Найден единственный способ сэкономить на услугах ЖКХ
Последние материалы
Олег Нилов: в России необходимо покончить с олигархическим капитализмом и построить русский социализм!
Некоторые банки стали оформлять по две страховки на один кредит
Охотники Сибири творили раньше строителей пирамид
Мазепин показал худший результат в первой практике "Гран-при Бахрейна"
Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V"
Уайт оказался тяжелее Поветкина накануне боя
Instagram удалил откровенное фото Насти Ивлеевой
Найден единственный способ сэкономить на услугах ЖКХ
НАТО готово к ядерным ударам за кибератаки
Путин о международных рейтингах вузов: "Это бизнес"
Популярное
Фигурное катание
Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"

Спортивный обозреватель из США Филипп Херш оригинально прокомментировал неудачу Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Американцы о провале Трусовой: "Мы услышали хихиканье Тутберидзе?"
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Российский шоу-бизнес
Андрей Малахов попрощался с московской пропиской
Мир. Новости мира
В МИД Украины озвучили сроки решения Донбасского вопроса и удивили ДНР
Российский шоу-бизнес
Маргарите Симоньян объяснили генетику её сына
Любовь Степушова Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V" Любовь Степушова Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов Усам Оздемиров Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT? Усам Оздемиров
Новости футбола
Сборной России поставили особое условие для въезда в Словакию
Российский шоу-бизнес
У бывшей жены Баскова изъяли подаренные им драгоценности
Алексей Навальный получил первый выговор в колонии
Общество
Алексей Навальный получил первый выговор в колонии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников