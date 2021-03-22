Метеоролог: климат становится более “нервным”

Существует ли тенденция к глобальному потеплению, где и когда можно узнать точный прогноз погоды, а также о прогнозе на ближайшие весну и лето рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

Будет потепление

— Дмитрий, какие прогнозы на майские праздники?

— Прогноз, детализированный по дням, информативен на 5-7 дней, а дальше прогнозы составляются в других терминах. Это среднее за месяц или сезон: выше нормы, ниже нормы или около нормы.

23 марта отмечается день метеоролога. В этот день была принята конвенция Всемирной метеорологической организации. К этому же дню предполагается выпуск прогноза на навигационный период, то есть на теплое полугодие. Он будет опубликован у нас на сайте Мeteoinfo. Это результаты модельных расчетов и наших, в Гидрометцентре, и других центров, которые выпускают глобальные сезонные прогнозы. Сегодня таких центров в мире дюжина, в том числе:

Москва,

английский Met Office,

Meteo France,

немецкая метеослужба,

Сеул,

Вашингтон,

Мельбурн,

Пекин.

Если посмотреть их оценки на ближайшие месяцы, то холода в этих прогнозах не видно, то есть наиболее вероятный расклад — это выше или около нормы на весенне-летние месяцы. Причем этот сигнал более уверен, если говорить про летние месяцы, на юге европейской территории страны и за Уралом, то есть Сибирь, Дальний Восток — там вероятнее температура выше нормы. На севере европейской территории страны прогноз менее уверенный. Но холодный сценарий не является основным в каких-то регионах страны.

— Прошлый год был аномальным, от Калининграда до Владивостока погода стояла примерно одинаковая. Обычно до Урала одна погода, после Урала другая. Как это оценивают за время наблюдений?

— Сейчас много говорят про изменение климата. Даже термин звучит "климат становится более нервным". Изменчивость и повторяемость экстремальных явлений во многих районах земного шара существуют. Весенний сезон тоже имеет тенденцию к потеплению. Если посмотреть на карту, как температура в весенний сезон менялась за последние тридцать лет, то скорость потепления на территории страны за десять лет составила от 0,4-0,5 градусов до 1,2 градусов. Сильнее всего тенденция к потеплению была заметна:

на Таймыре,

Севере,

арктическом побережье,

севере Дальнего Востока.

На Европейской территории, где мы живем, скорость потепления была более скромной, 0,4-0,5 градусов за десять лет.

Одно из следствий потепления — ослабление западного потока, который доминирует в средних широтах. То есть в наших широтах преобладает западное направление ветра. В средней тропосфере оно хорошо прослеживается. Связано это с тем, что существует барический градиент, градиент поля давления между тропиками и высокими полярными широтами.

Скорость потепления неоднородна, быстрее теплеют арктические регионы, а в тропиках сигнал к потеплению менее выражен.

Из-за неравномерности потепления ослабевает градиент давления между полярными регионами и тропиками, из-за этого западный поток становится более прерывистым, в нем часто случаются перебои: арктические вторжения или, наоборот, вторжения из южных регионов. Эти перебивки западного потока проявляются в более частых и сильных волнах холода и тепла.

— Насколько увеличилась точность прогнозирования?

— Постепенно точность прогнозов повышается. Не так быстро, как хотелось бы. Если говорить про прогнозы погоды численные, которые выпускаются с помощью автоматизированных технологий, то за последние 20-30 лет они изменились радикально.

Например, прогноз на трое суток сегодня имеет такую же успешность, как прогноз 20 лет назад на сутки.

Где смотреть погоду

— Какой источник прогноза погоды вы бы посоветовали зрителям?

— Сегодня прогнозов в интернете очень много и в других СМИ. Часто бывает, что ресурсы раскрученные, но качество прогнозов не всегда соответствует степени раскрученности.

Прогнозы национальных метеослужб для их территорий имеют более высокую успешность, чем прогнозы издалека, потому что у них есть больше информации о своих территориях, они знают местность, специфику.

Если смотреть прогнозы на сегодня-завтра, я бы посоветовал сайты региональных управлений гидрометслужбы, потому что их прогнозы, может быть, не столь раскручены в интернете, они не так вкладываются в продвижение веб-ресурсов, но при этом качество реально хорошее.

Если смотреть прогнозы на более дальние сроки, то стоит заходить на сайт Гидрометцентра России. Если вы собираетесь в Европу или ещё дальше, то стоит посмотреть прогнозы метеослужб, которые работают в этих странах.

— У вас есть ссылки на региональные метеослужбы, чтобы можно было сразу найти их?

— Конечно, есть на сайте Росгидромета Мeteorf. ru перечень территориальных управлений Росгидромета. На сайте Гидрометцентра России Мeteoinfo. ru, в разделе "Контакты", есть ссылка, контактные данные организаций Росгидромета. Если мы по ней кликнем, то увидим управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по регионам страны:

Дальний Восток,

Сибирь,

Европейская территория.

Прогнозы на ближайшие дни стоит смотреть там.

Степень детализации прогнозов автоматических, которые выпускаются без участия синоптика, и прогнозов, которые проходят через руки синоптика, имеют свои плюсы и минусы. Прогнозы так называемые официальные обычно не столь подробны. Для каждой деревни прогноз выпускать сложно, просто не хватает человеческих ресурсов. И выпускать прогноз синоптику с детализацией один час тоже сложно. Это работа не для человека, а для машины.

В то же время человеку удается хорошо прогноз опасных явлений. Синоптики хорошо знают специфику местности, сильные и слабые стороны различных прогностических инструментов, моделей и корректируют их. Это позволяет прогнозировать явления местные, региональные, которые автоматизированными технологиями пока усваиваются не столь успешно. Скажем, туманы, местные ветры. Если же нас интересует высокая детализация (через каждые несколько километров, через каждый час), то автомат выступает очень хорошо. Но в идеале надо смотреть и то, и другое.