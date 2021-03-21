Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности

В эфире программы "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов в этот раз рассказал о сугубо мирном атоме. Ростехнадзор выдал лицензию на не имеющий в мире аналогов энергоблок с реактором на быстрых нейтронах. Теперь предстоит соорудить опытно-демонстрационную установку принципиально нового устройства.

"Прорыв"

Как известно, основа любой экономики — добыча и распределение энергии. Борьба за них являются основной причиной войн. Россия никогда не основывала свою энергетическую безопасность исключительно на эксплуатации ископаемого топлива, уже более 50 лет она является признанным лидером в области атомной энергетики.

Около полутора лет назад Научно-исследовательский и конструкторский институт имени Н. А. Доллежаля госкорпорации "Росатом" заявил о фактической готовности атомного реактора-размножителя бассейного типа БРЕСТ-ОД-300. 10 февраля 2021 года он зарегистрирован Ростехнадзором (Быстрый реактор естественной безопасности).

Первая опытная демонстрационная установка позволит российской и всей мировой атомной энергетике перейти на более высокий уровень безотходного производства.

БРЕСТ-ОД-300

Системы такого типа называются быстрый реактор естественной безопасности или атомный реактор-размножитель бассейнового типа. БРЕСТ-ОД-300 — только часть революционного проекта "Прорыв", то есть — большой атомной электростанции.

Атомная техника и технология мирового уровня сейчас имеются только у России и у Франции. На мой взгляд, они идут ноздря в ноздрю, а все остальные страны — далеко-далеко позади.

Колоссальная американская атомная корпорация Westinghouse фактически находится в состоянии банкротства. Они это называют полу-банкротством, но это как полу-беременность.

Westinghouse, который делает тепловыделяющие элементы, в том числе для непонятных для меня уже на сегодня украинских реакторов, никак не может сравниться ни с французской французской госкорпорацией Areva, ни с нашим "Росатомом".

Для французов атомная энергетика является фактически безальтернативной. От 82% до 89% всей электроэнергии вырабатывается там на атомных электростанциях.

Мы могли бы основываться на ископаемом топливе, но этого не делаем, хотя это — тоже очень наукоемкие технологии. У нас — действительно великолепно развитая атомная энергетика, которой завидуют многие страны мира. Около 18% — почти пятая часть — всей российской электроэнергии вырабатывается за счёт атома.

Атомные беды

Развитие атомных технологий сильно притормозили катастрофы Чернобыля и Фукусимы. Атомных электростанций стали бояться.

АЭС используют радиоактивное сырье, после чего остаются отходы, которые имеют период полураспада в несколько тысяч лет. Это тоже — опасно, страшно и может привести к долговременным разрушительным последствиям.

Поэтому Германия полностью отказалась от атомной энергетики в пользу восполняемых природных источников. Но зеленая энергетика никак не спасает их от необходимости использовать другие энергоресурсы, в том числе наш газ, и так далее, и тому подобное. Но атома боятся все, японцы, естественно, в первую голову.

Без отходов

И тут неожиданно выясняется, что наш проект "Прорыв" — фактически безотходное производство. Звучит просто фантастически, но эта установка действительно практически не имеет отходов как таковых.

Проект успешно продвигается — дошел до стадии создания опытной установки БРЕСТ, которая в виде прототипа уже испытана. Она должна быть доведена до дела до 2026 года, когда АЭС нового типа будет готов вступить в строй.

Нет периода полураспада в несколько тысяч лет, не нужны никакие радиоактивные кладбища, нет необходимости создавать особый вид нейтрализаторов, допустим, остеклять эти отходы, чтобы таким образом снижать радиоактивное заражение местности.

Для этого использовалась также наша технология "губка" 20-летней давности. — Жидкие радиоактивные отходы заливаются в такой пористый материал, и все уходит вовнутрь, а снаружи радиация минимальна.

Американцы в свое время сбрасывали атомные отходы даже в Марианскую впадину. Но все равно так или иначе создается угроза окружающей среде, опасность остается.

Наш быстрый реактор на свинцовом теплоносителе БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 мегаватт имеет только минимальные отходы производства, которые становятся полностью безвредными и безопасными в течение 30-40 лет, но и до этого времени какой-то реальной угрозы для окружающей среды они не представляют.

Мирный атом — в любой дом

Еще у реакторов на быстрых нейтронах есть очень интересная особенность — использование свинцового теплоносителя. Это — дополнительная гарантия безопасности.

В случае, если вдруг что-то идет вразнос, реакция как-то не соответствует тому, что должно быть, становится возможной аварийная ситуация, то реактор запечатывает сам себя.

При затвердевания тела теплоносителя происходит консервация, которая делает реактор опять-таки полностью безопасным для окружающей среды. Это — также наша технология.

Еще одна очень интересная и важная особенность этого реактора в том, что он — не просто безопасный, но еще и сугубо мирный, потому что при помощи него нельзя произвести оружейный уран. Фантастика воплощается в реальность.

Создатель атомной технологии будущего генеральный директор НИКИЭТ Андрей Каплиенко сообщил:

"БРЕСТ работает по принципу рационального замыкания топливного цикла. Это позволяет многократно использовать делящиеся изотопы и минимизировать все меры безопасности ввиду очевидного отсутствия угрозы облучения".

Теперь мы можем невозбранно и фактически неограниченно использовать атомную энергетику без всякой угрозы для нашей среды. Остается только дождаться 2026 года, когда первый реактор вступит уже не в опытную эксплуатацию, а в нормальный рабочий режим.