Учёные ошибались: консерваторы ничуть не лучше либералов

Новейшее исследование в сфере психологии пересмотрело устоявшиеся представления о разнице между правыми и левыми, консерваторами и либералами. И хотя на некоторые вопросы ответы пока не удалось получить, зато пришлось отказаться от части ложных установок.

Консерваторы и либералы

Консерватизм, по мнению видного американского социолога и политолога Самьюэла Хантингтона (Samuel Huntington), своеобразная система всеобщих идей, которая определяется такими универсальными ценностями, как справедливость, порядок, равновесие, сдерживание.

Когда психологи обнаружили, что консерваторы, в отличие от либералов, более чувствительны к разного рода страшилкам, то посчитали, что такое психологическое различие вызывает политические разногласия между двумя группами. Новое исследование доказывает: консерваторы и либералы реагируют на различные виды угроз. Более того, их реакция не всегда вполне соответствует политическим пристрастиям и/или изменяется от страны к стране.

В 2012 году психология обогатилась знанием того, что от испуга консерваторы покрываются испариной больше, нежели их политические противники. Более ранними исследованиями доказывалось: традиционалисты в среднем более либералов склонны к отвращению. Получалось, физиологически склонные к страху и отвращению политики тяготеют к статус-кво.

Увы, 75% всех исследований были проведены в Соединенных Штатах и только 4% — вне демократий западного толка. Львиная доля исследований по этой тематике базировалась на угрозах насилия или терроризма. Дефиниции политических убеждений определялись без учета различий между партийной идеологией и экономикой.

Прежде ученые ошибались в оценках

В рамках исследовательского проекта World Values ​​Survey ("Всемирный обзор ценностей") представителям 56 стран были заданы вопросы об их отношении к шести различным категориям угроз:

война;

насилие;

полицейский произвол;

экономика (безработица и доступность получения образования);

бедность (голод и невозможность оплатить услуги здравоохранения);

государственный контроль.

До этого считалось: позиционировавшие себя как консерваторы испытывали страх перед войной или терроризмом, а "леваки" выражали беспокойство по поводу насилия в своем районе и страх перед насилием со стороны полиции.

Последнее исследование опровергло связь между традиционалистскими убеждениями и угрозами, выявив шесть статистически значимых ассоциаций между определенными типами угроз и консервативными убеждениями, девять ассоциаций между другими угрозами и либеральными воззрениями, а также пятнадцать возможных взаимосвязей между угрозами и убеждениями, для которых, как оказалось, до этого вообще не устанавливали зависимость.

Еще более усложняют ситуацию отношения между идеологией и угрозами в странах с различным политическим опытом. Опасения развязывания военного конфликта или возникновения терроризма среди сторонников левых убеждений, допустим, в Казахстане так же сильны, как страх перед войной или террористами у правых в Соединенных Штатах Америки. Угроза потери работы приводит к левым убеждениям в США. В то же время в Пакистане и Египте угроза бедности напрямую завязана с убеждениями правого толка.

По-прежнему перед исследователями проблема, что является первичным — политические пристрастия или же конкретные угрозы. Отныне политологи уже не смогут преувеличивать разницу между консерваторами и либералами, а также безапелляционно утверждать, что люди тяготеют к тем или иным политическим убеждениям по глубоко укоренившимся психологическим причинам.