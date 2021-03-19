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Автор Игорь Буккер

Геолог рассказал о жизни на Марсе

Наука

Марс… Красная планета, как магнит притягивающая взоры землян. Ученым и астронавтам еще ничтожно мало известно о ней.

О тайнах Красной планеты ведущему программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал кандидат геологических наук, заместитель президента Международной ассоциации независимых исследований "Команда Fortis", руководитель проекта "Метеоритика" Мансур Абдрахимов.

Читайте начало интервью:

Геолог: цивилизации на Марсе не могло быть в принципе

— Я по специальности — геолог, причём потомственный. 10 лет я проработал на Кольской сверхглубокой скважине. Это как бы такой телескоп в недра Земли, самая глубокая скважина в мире.

В последнее время я увлекся метеоритикой и участвовал во многих экспедициях за метеоритами — везде побывал, где их можно находить. Так получилось, что это в основном пустыни. Так что побывал в разных пустынях, очень похожих, кстати, на Марс — нет растительности, одни камни и песок.

Например, пустыня Атакама в Чили, пустыня Сахара.

— А чем они похожи? На Марсе-то Вы не были.

— Породы так же выжжены, имеют красноватый цвет, абсолютно отсутствует какая-либо растительность. То есть идешь, собственно говоря, как по Марсу.

— То есть если снимать фильмы, там самая подходящая для этого площадка…

— Единственное отличие в том, что на Марсе очень много кратерных воронок, метеоритных, поскольку Марс на протяжении уже нескольких миллиардов лет находится без атмосферы и открыт для метеоритной бомбардировки.

Там очень разреженная атмосфера. Она примерно такая же, как у нас на 25 километрах выше нашей атмосферы.

Это, кстати, самое главное отличие вообще Марса от Земли — там пропало магнитное поле 3,7 миллиарда лет назад. Вообще все планеты Солнечной системы образовались одновременно 4,5 миллиарда лет назад. Марс примерно до 1,3 миллиардов лет имел магнитное поле. Магнитное поле защищает нашу атмосферу и даёт возможность здесь образоваться воде.

Если взять раннюю историю Марса и Земли, 1 миллиард лет назад, вполне возможно, она была одинаковая, и на Марсе были океаны, на Земле тоже миллиард лет назад на суше практически ничего не было. Были камни, вулканы, активная вулканическая деятельность, а вся жизнь находилась в океане. Но это в основном разные бактерии, которые превращались в скопления бактерий. Их называют "окаменевшие строматолиты".

Я думаю, американцы свою программу исследования Марса как раз нацелили на то, чтобы найти эту первичную жизнь, которая там существовала 3,7 млрд лет назад.

  • Если у нас пропадет магнитное поле, атмосферу тоже сдует, и мы превратимся в такую же пустыню.

Про магнитное поле и микроорганизмы

Как вообще магнитное поле на планетах образуется? Сейчас в нашей Земле есть твердое ядро, которое окружает ядро жидкое. За счёт этого там возникает электрический ток, образуется магнитное поле. А на Марсе жидкое ядро застыло, и там практически пропало магнитное поле. Осталось небольшое, очень слабое, но оно уже не защищает атмосферу. Поэтому атмосфера, которая там сейчас, в основном состоит из углекислого газа, аргона, практически там отсутствует кислород.

  • Поэтому планета сейчас открыта для метеоритной бомбардировки, для ультражесткого облучения Солнца (это гамма-облучение, нейтронное).
  • Поэтому на поверхности жизнь сейчас существовать там не может.

Если бактерии какие-то там действительно появились на ранней истории, когда только образовались протоокеаны, то возможно, они остались в виде окаменевших следов в осадочных породах. И вот сейчас прослеживается, судя по данным марсохода.

Он оборудован очень качественной аппаратурой. Там есть буровая установка, есть спектрометр и роботизированные руки. Это позволит активно изучать как раз те области, в которых, предполагалось, были водоёмы, и в них, возможно, в осадках, которые там имеются, могло что-то остаться.

Я как геолог смотрю на снимки Марса — там явно видны осадочные слоистые породы. А это значит, что были водоемы.

  • Значит, на Марсе была вода.

То, что мы сейчас видим, это пустыня — с очень большим разнообразием форм выветривания.

Как на Земле, в той же Сахаре. Там кучи природных сфинксов. Просто ветер вытачивает из осадочных пород разные формы.

Сейчас это планета, на которой фактически жизнь невозможна, но где-то в пещерах там могут быть микроорганизмы.

Да, Красная планета не прошла стадию, когда стали образовываться сложные формы жизни, как на Земле. Собственно говоря, сложные формы появились на Земле полмиллиарда лет назад. Марс в это время уже был пустыней.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы марс марсоход мансур абдрахимов
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