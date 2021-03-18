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Автор Игорь Буккер

Пирамиды Гизы - все же не древнейшая обсерватория

Наука

Критики вновь обрушились на теорию, что египетские пирамиды были своего рода обсерваториями. Но если пирамиды тут ни при чем, то где же тогда находится древнейшая астрономическая обсерватория? Никуда не денешься — в Африке.

Пирамиды Гизы - все же не древнейшая обсерватория

Великие пирамиды — обсерватория

Древние египтяне называли пирамиду "мер" от глагола "иар" в значении "подниматься". Часть египтологов полагает, что это могло быть связано с тем, что христиане подразумевают под вознесением. Ступенчатая пирамида словно лестница, по которой душа усопшего фараона возносится к небу.

В "Текстах пирамид" читаем: "сделаться богом в свите Геба, взойти на небо". Бог земли Геб принимал участие в суде бога возрождения и загробной жизни Осириса над умершими. Поскольку звезды в созвездии пояса Ориона египтяне связывали с Осирисом, с тремя звездами решили увязать и комплекс пирамид Гизы.

Комплекс состоит из трех великих пирамид (Хеопса или Хуфу, Хефрена или Хафра, Микерина или Менкаура), большого сфинкса, семи маленьких пирамид, нескольких храмов и некрополей, построенных за 2 500 лет до нашей эры в период Древнего царства.

Со времен Геродота пирамиды считались усыпальницами царей Египта, но потом начали зарождаться сомнения: может быть, эти величественные строения предназначались для других целей.

Звездная теория

В 1989 году так называемую корреляционную теорию Ориона (в ней говорится о том, что существует корреляция между расположением трёх пирамид Гизы и поясом Ориона) выдвинул родившийся и выросший в Александрии бельгийский инженер-строитель и писатель Робер Боваль (Robert Bauval). Впоследствии он ее развил в сотрудничестве с Адрианом Гилбертом (Adrian Gilbert) и Грэмом Хэнкоком (Graham Hancock).

Ранее, в 1960-е годы, американский астроном Вирджиния Тримбл (Virginia Trimble) вместе с египтологом и архитектором Александром Бадави (Alexander Badawy) установила, что южная шахта камеры царя в великой пирамиде, подобно стволу пушки, была нацелена на пояс Ориона.

В свою очередь Боваль проверил южную шахту камеры царицы, которая не была исследована Тримбл и Бадави, и обнаружил, что она в тот же период времени была нацелена на Сириус.

В марте 1993 года немецкий инженер-самоучка и исследователь пирамид Рудольф Гантенбринк (Rudolf Gantenbrink), будучи в составе экспедиции "Упуаут-2", которая занималась исследованием пирамиды Хеопса, при помощи аппарата Upuaut произвел измерение угла наклона вентиляционных шахт.

Боваль подытожил: "Шахта была нацелена на прохождение Сириуса через небесный меридиан в эпоху, близкую к 2 400 году до н. э.".

В соответствии с этим предположением три большие пирамиды на плато Гиза были соотнесены с расположением трех звезд в созвездии Ориона. Пояс Ориона состоит из трех звезд, чьи названия восходят к арабскому языку: Альнитак, Альнилам и Минтака.

Данная гипотеза о наземном плане пояса Ориона неоднократно подвергалась критике как со стороны консервативных египтологов, так и астрономов, которые скрупулезно перепроверили вычисления.

Результаты последнего изучения пирамид

В прошлом году британские исследователи из Лидсского университета (University of Leeds) заявили, что разработанный ими миниатюрный робот, преодолев 60-метровый участок в одной из шахт, снял девятичасовой видеоролик. Благодаря этой съемке выяснилось, что шахту запирает умышленно положенный камень, за которым обнаружилась полость, украшенная затейливыми знаками. Некоторые египтологи засомневались в предназначении шахт для вентиляции.

В результате верх снова взяли критики теории существования корреляции между расположением трех пирамид и поясом Ориона в одноименном созвездии. Главное, что такая корреляция не могла изначально прийти в голову строителям пирамид Гизы.

И все-таки обсерватории есть

Древнейшим астрономическим памятником пока остаются мегалиты Набта-Плая (Nabta Playa), воздвигнутые на месте высохшего озера в Нубийской пустыне между 4 и 6 тысячелетием до н. э.

Возможно, прежде, чем представители Бадарийской культуры создали свою доисторическую обсерваторию, такую же функцию выполнял храмовый комплекс в Гёбекли-Тепе (Göbekli Tepe), датируемый 9-м тысячелетием до нашей эры. Осталось лишь отыскать надежные доказательства такого смелого предположения.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы африка обсерватория египетские пирамиды
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