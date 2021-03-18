Критики вновь обрушились на теорию, что египетские пирамиды были своего рода обсерваториями. Но если пирамиды тут ни при чем, то где же тогда находится древнейшая астрономическая обсерватория? Никуда не денешься — в Африке.
Древние египтяне называли пирамиду "мер" от глагола "иар" в значении "подниматься". Часть египтологов полагает, что это могло быть связано с тем, что христиане подразумевают под вознесением. Ступенчатая пирамида словно лестница, по которой душа усопшего фараона возносится к небу.
В "Текстах пирамид" читаем: "сделаться богом в свите Геба, взойти на небо". Бог земли Геб принимал участие в суде бога возрождения и загробной жизни Осириса над умершими. Поскольку звезды в созвездии пояса Ориона египтяне связывали с Осирисом, с тремя звездами решили увязать и комплекс пирамид Гизы.
Комплекс состоит из трех великих пирамид (Хеопса или Хуфу, Хефрена или Хафра, Микерина или Менкаура), большого сфинкса, семи маленьких пирамид, нескольких храмов и некрополей, построенных за 2 500 лет до нашей эры в период Древнего царства.
Со времен Геродота пирамиды считались усыпальницами царей Египта, но потом начали зарождаться сомнения: может быть, эти величественные строения предназначались для других целей.
В 1989 году так называемую корреляционную теорию Ориона (в ней говорится о том, что существует корреляция между расположением трёх пирамид Гизы и поясом Ориона) выдвинул родившийся и выросший в Александрии бельгийский инженер-строитель и писатель Робер Боваль (Robert Bauval). Впоследствии он ее развил в сотрудничестве с Адрианом Гилбертом (Adrian Gilbert) и Грэмом Хэнкоком (Graham Hancock).
Ранее, в 1960-е годы, американский астроном Вирджиния Тримбл (Virginia Trimble) вместе с египтологом и архитектором Александром Бадави (Alexander Badawy) установила, что южная шахта камеры царя в великой пирамиде, подобно стволу пушки, была нацелена на пояс Ориона.
В свою очередь Боваль проверил южную шахту камеры царицы, которая не была исследована Тримбл и Бадави, и обнаружил, что она в тот же период времени была нацелена на Сириус.
В марте 1993 года немецкий инженер-самоучка и исследователь пирамид Рудольф Гантенбринк (Rudolf Gantenbrink), будучи в составе экспедиции "Упуаут-2", которая занималась исследованием пирамиды Хеопса, при помощи аппарата Upuaut произвел измерение угла наклона вентиляционных шахт.
Боваль подытожил: "Шахта была нацелена на прохождение Сириуса через небесный меридиан в эпоху, близкую к 2 400 году до н. э.".
В соответствии с этим предположением три большие пирамиды на плато Гиза были соотнесены с расположением трех звезд в созвездии Ориона. Пояс Ориона состоит из трех звезд, чьи названия восходят к арабскому языку: Альнитак, Альнилам и Минтака.
Данная гипотеза о наземном плане пояса Ориона неоднократно подвергалась критике как со стороны консервативных египтологов, так и астрономов, которые скрупулезно перепроверили вычисления.
В прошлом году британские исследователи из Лидсского университета (University of Leeds) заявили, что разработанный ими миниатюрный робот, преодолев 60-метровый участок в одной из шахт, снял девятичасовой видеоролик. Благодаря этой съемке выяснилось, что шахту запирает умышленно положенный камень, за которым обнаружилась полость, украшенная затейливыми знаками. Некоторые египтологи засомневались в предназначении шахт для вентиляции.
В результате верх снова взяли критики теории существования корреляции между расположением трех пирамид и поясом Ориона в одноименном созвездии. Главное, что такая корреляция не могла изначально прийти в голову строителям пирамид Гизы.
Древнейшим астрономическим памятником пока остаются мегалиты Набта-Плая (Nabta Playa), воздвигнутые на месте высохшего озера в Нубийской пустыне между 4 и 6 тысячелетием до н. э.
Возможно, прежде, чем представители Бадарийской культуры создали свою доисторическую обсерваторию, такую же функцию выполнял храмовый комплекс в Гёбекли-Тепе (Göbekli Tepe), датируемый 9-м тысячелетием до нашей эры. Осталось лишь отыскать надежные доказательства такого смелого предположения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.