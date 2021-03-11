С кем и за что воюет "Гринпис"

Экоактивисты, в том числе "Гринпис" и другие структуры, довольно часто выступают против развития предприятий российской промышленности, упрекая их в несоблюдении экологических требований, при этом никак не противостоят многочисленным нарушениям подобных норм со стороны зарубежных промышленных компаний, работающих в нашей стране.

Не заняться ли "гринписовцам" своими собственными нарушителями? Уже не раз Гринпис был замечен в воспрепятствовании развитию различных российских промышленных проектов, в том числе в нефтегазовой отрасли, под лозунгом защиты природы. Однако, как ни странно, экоактивисты часто молчат в отношении разных нарушений зарубежных компаний, которые уже многие годы работают на российском рынке.

К примеру, сложно припомнить претензии "Гринписа" к компании "Кока-Кола", в спорах вокруг которого много сломано копей — как о его вредных свойствах для организма, так и о наносящем ущерб природе производстве. Например, такая добавка, как цикламат натрия (это синтетический заменитель сахара, который слаще глюкозы примерно в 50 раз, в пищевой промышленности обозначается кодом Е952) еще в середине 60-х была признана канцерогеном. В США эта добавка была запрещена, потом запреты последовали в Канаде, Сингапуре, Японии. Зато, как ни удивительно, в 1979 году ВОЗ ни с того ни с сего признала цикламат натрия безвредным, и Coca-Cola снова начала его использовать. Эксперты не исключали, что компания пролоббировала такое решение, при молчаливом согласии "зеленых".

Кстати, российские власти всегда требуют от производителей раскрывать всю информацию о своих продуктах, но компания эти требования игнорирует. Зато в 2015 году британская The Times опубликовала журналистское расследование, сообщив, что Coca-Cola вложила серьезные деньги в фактически нечестное исследование ученых, которые заявили, что связи между избыточным потреблением сахара и диабетом и ожирением не существует. Такой маркетинг компании тоже прошел при тихом согласии "зеленых" — на защиту здоровья населения планеты они не торопятся встать.

А в прошлом году российские власти заподозрили Coca-Cola, Danone, Heineken и некоторые другие международные компании в нарушении экологических норм в РФ. Росприроднадзор обнаружил, что этот зарубежный бизнес не предоставлял отчетность о будущих отходах. Информация ушла в Генпрокуратуру, ведь сокрытие информации, а также неисполнение требований по утилизации отходов, в том числе пластика, может привести к экологической катастрофе. Но "Гринпис" снова промолчал. Уличенные в нарушениях компании, правда, опровергали свою вину, сообщая об активной природоохранной работе, зеленых субботниках и прочих экологических мероприятиях.

"Такое ощущение, что зарубежным экоактивистам такое молчание просто выгодно. Зачем им ссориться со своими же западными бизнесами, ведь именно Запад в том числе, различные крупные бизнес-структуры, финансирует работу "Гринпис" по всему миру", — замечает экономист Алексей Князев.

Кстати, в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин дал поручение о внедрении в стране экономики замкнутого цикла. Предполагается, что бизнес обязан будет соблюдать эти требования, а работа компаний с точки зрения соблюдения экологического законодательства должна стать прозрачной. У всех отходов есть хозяева, которые и должны отвечать за их утилизацию и за обеспечение сохранности природных ресурсов на территории своей деятельности.

Не меньший ущерб наносят и различные добывающие предприятия, работающие на территории России и при этом имеющие зарубежных учредителей. Второй год идут масштабные проверки работы золотодобывающих компаний на Камчатке, которые и до того уже многие годы нарушали природоохранное законодательство, подвергались взысканиям штрафов. В частности, в таком нанесении вреда природе была замечена компания "Тревожное зарево", учредителем которой является британская Trans-Siberian Gold. Одно из крупных взысканий, почти на 10 млн рублей, на компанию наложило несколько лет назад Северо-Восточное ТУ Росрыболовства, выявив грубейшие нарушения требований природоохранного законодательства, свидетельствующие об осуществлении ЗАО "Тревожное зарево" хозяйственной деятельности, нарушающей правила охраны среды обитания или путей миграции водных биологических ресурсов. В результате несанкционированных сбросов промышленных отходов (3-4 класса опасности) произошло техногенное загрязнение нерестовых камчатских рек. Иностранным инвесторам, похоже, не так важны последствия — лицензия кончится, и они уйдут. Местные экологи вовсю борются с этими нарушениями, а вот голоса "Гринпис" в отношении британских золотодобытчиков, равнодушно разрушающих природу края, что-то не слышно. Своих защищают? Эксперты ранее уже не раз отмечали, что, похоже, "гринписовцы" просто действуют так, как удобно, четко разделяя интересы западного бизнеса и российского.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова уже предложила создать в России экологический рейтинг, чтобы можно было бы публично следить за тем, как различные компании выполняют экологические требования, загрязняют природу или нет. Но что-то не слышно, чтобы "Гринпис" поддерживал подход российских ведомств к защите экологии.

Постоянное вмешательство Greenpeace в решения России в экономике, попытки создавать помехи российскому бизнесу при одновременном попустительстве в отношении "своих" западных компаний выглядит странно. Недаром экономисты и политологи уже высказывались, что допускать "Гринпис" и прочие экоорганизации вплотную к законодательной работе страны попросту может быть опасным, если считать "зеленых" "засланными казачками". Недаром депутаты долго боролись за признание "Гринпис" и других подобных экоорганизаций иностранными агентами, но провести такое решение Госдуме не удалось.

Российский президент России Владимир Путин открыто высказывается против агрессии Гринписа в отношении России: "И они еще продвигают здесь эту идею, что нам ничего нельзя — создавать новые лыжные курорты, в хозяйственный оборот вводить земли. Даже если мы обеспечим воспроизводство дополнительных территорий, которые примыкают к особо охраняемым зонам, даже если мы, допустим, высаживаем определенное количество деревьев, которые снимаем при прокладке определенных трасс, автомобильных дорог, либо линейных объектов, инфраструктур. Нам ничего нельзя, и это делается специально для того, чтобы избежать нашего развития".

Политики и промышленники тоже против такого агрессивного вмешательства гринписовцев в российские решения. Константин Бабкин, промышленник, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, основатель Московского экономического форума, убежден, что Россия — это отдельная цивилизация:

"Мы должны проводить независимую политику. И эту мысль надо развивать. Нам надо слушать себя, местных жителей, а не засланцев из-за рубежа в лице "Гринпис" и других подобных организаций. Мы сами способны принимать решения".

Экологическая палата России уже не раз просила власти "заменить" Гринпис и WWF России российскими организациями, считая, что это вопрос патриотизма, и Россия сама способна правильно развивать свою промышленность и защищать природу силами собственных экодвижений.